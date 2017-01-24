Educação
Terça-feira, 24 de Janeiro de 2017
24/01/2017 15:33
Também no Paraná

Empresa de gestão abre mais de 1,3 mil novas vagas de trabalho
A Atento, provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América Latina e uma das três líderes mundiais em seu setor, anuncia nesta semana 1.361 novas oportunidades de trabalho.

As vagas são para os cargos de operador de telemarketing, posição que não exige experiência anterior, e consultor de vendas presenciais. Ao todo, são 1.291 oportunidades para operador, sendo 910 vagas na capital, 34 em Ribeirão Preto, 42 em Santos, 57 em Santo André, 194 em São Bernardo do Campo e 54 em São José dos Campos.

Para a posição, a empresa busca candidatos com segundo grau completo, bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de informática e habilidade em digitação.


A empresa também tem 60 vagas abertas para o cargo de Consultor de Vendas Presenciais, distribuídas em municípios do Paraná (São José dos Pinhais); São Paulo (Jales, Catanduva, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, Tupã, São José do Rio Preto, São Carlos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Pirassununga, Ourinhos, Birigui, Barretos, Assis, Araraquara, Araçatuba e Dracena. ABC, Guarulhos, Santos, além da capital).

Entre os requisitos, é necessário que o candidato tenha experiência com vendas externas e presencial, ensino médio completo ou cursando, veículo próprio e disponibilidade para pequenas viagens.

Também na área de vendas, a Atento busca profissionais para o cargo de Promotor de Vendas Presenciais. São 10 vagas, exclusivas para a cidade de Santos, no litoral paulista.

Como benefícios, são oferecidos salário compatível com o mercado, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche, auxílio criança especial, além de todos os benefícios CLT. Além disso, a Atento conta com parcerias com instituições de ensino em todo País, com descontos em cursos superiores, pós-graduação, MBA, escolas de idiomas e informática.

Os interessados devem enviar, até 29 de janeiro, currículo ou e-mail com nome, cidade e telefone com DDD para recrutamento@atento.com.br. Mais informações podem ser levantadas por meio do telefone 0800 771 4014. Vale destacar que as oportunidades são válidas apenas para residentes no município referente à vaga.
Redação Bonde com assessoria de imprensa
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