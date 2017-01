Abertas as inscrições do Vestibular de Janeiro 2017 da PUCPR Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa

O início do ano é uma ótima oportunidade para pensar na carreira, procurar oportunidades para incrementar o currículo e ampliar conhecimento. As Faculdades das Indústrias do Sistema Fiep dão sequência ao longo do mês de janeiro e em parte de fevereiro processo de inscrição para o vestibular que vai permitir o preenchimento das vagas remanescentes. Os cursos de graduação são oferecidos em Curitiba e São José dos Pinhais, e em mais três cidades do interior do Estado: Cascavel, Londrina e Telêmaco Borba.As inscrições para as vagas remanescentes do vestibular da Faculdade da Indústria IEL vão até 15 de fevereiro. As graduações com ofertas são Administração, Ciências Contábeis, Direito, Sistemas de Informação, Pedagogia, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Logística. Todas as vagas são para o período noturno.Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem se inscrever no site. Após pagamento da taxa de inscrição, de R$ 20, o candidato faz o agendamento da prova eletrônica, que acontece de 11 de janeiro a 17 de fevereiro.Enem e crédito estudantilComo já realizado em vestibulares anteriores do IEL, para as vagas remanescentes os candidatos podem usar também os resultados do Enem. A confirmação da inscrição está condicionada à apresentação do Boletim de Resultado de Desempenho do Enem referente à edição de 2016. As informações completas e o formulário para preenchimento dos candidatos está emO IEL oferece ainda a possibilidade de pagamento de 50% da mensalidade durante os semestres de estudo, e o restante após a conclusão do curso. Para informações sobre o regulamento, acesseO prazo para a realização das matrículas se encerra no dia 23 de fevereiro, e podem ser realizadas no site, na sede da Faculdade da Indústria, em São José dos Pinhais, entre 9h e 20h, ou pelos telefones 0800-415881 ou (41) 3593-1204/1222.Oportunidades no interiorA Faculdade da Indústria Senai oferece cursos nas três cidades do interior do Estado. O curso de Tecnologia em Manutenção Industrial é ofertado em Cascavel. Em Londrina são ofertadas vagas para dois cursos: Tecnologia em Fabricação Mecânica e Tecnologia em Manutenção Industrial.Em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, a faculdade oferece vagas para o curso Tecnologia em Automação Industrial. Já em Curitiba, são ofertadas vagas para os cursos de Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Fabricação Mecânica, na unidade da Cidade Industrial.Todas as graduações têm duração de três anos e as aulas ocorrem no período noturno. A taxa de inscrição é de R$ 20 para qualquer um dos cursos.Os interessados em se inscrever devem entrar no site da Faculdade da Indústria Senai no endereço www.faculdadesdaindustria.org.br/senai e preencher os campos solicitados. As provas serão realizadas na modalidade eletrônica.Após a divulgação do resultado do vestibular, os alunos selecionados terão entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro para realizarem as matrículas. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia seguinte, 3 de fevereiro. As aulas terão início no dia 6 do mesmo mês. Mais informações sobre os cursos, área de atuação, corpo docente e grade curricular estão disponíveis na página da faculdade.