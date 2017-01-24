Confira lista de aprovados no Vestibular 2017 da UEL

ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20717088 AMANDA DA ROSA DOS SANTOS
20719298 ANA PAULA SIMOES OLIVEIRA
20712269 ANDRE CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA
20732581 ANGELO CESAR PONTE
20721045 ARTHUR KRELING OZORIO
20729440 BARBARA CALEGARI MAROCOLO
20720005 BARBARA RODRIGUES EDURARDO
20714513 CACIANE DLUZNIEWSKI GLUSZCRAK
20726357 CATARINY BARBOSA VIEIRA
20710272 CLARA BEATRIZ RIBEIRO PEDROLLO
20701901 FELIPE NUNES ROLIM CORREIA
20720335 FERNANDO YASUO YOSHIOKA
20726708 GABRIEL ANANIAS REIS TEODORO
20729780 GABRIEL BERNARDES FAGGION
20728209 GIOVANNA RUI PAGANINI
20727564 HENRIQUE HORT DALE VEDOVE
20718437 IAGO VICARI GARCIA
20727185 JOAO VICTOR ROBERTO DE SOUZA EUGENIO
20704682 LARISSA YUMI KATSUI
20728451 LEONARDO CABRAL GUIMARAES
20709552 LILIAN BATISTA DE GODOY
20719089 LIVIA DO PRADO
20727626 LUIS EDUARDO DA SILVA MENDES
20723192 LUIZ FERNANDO CAMARGO
20712504 LUIZ HENRIQUE MARIANO DE ARAUJO
20706624 MAICON GIULIERME SANTI PASTORA
20721810 MARIANA VIEIRA DE BRITO
20705185 MATHEUS FERNANDES ROSA MARTINS
20727714 MIGUEL JOSE SANTANA JUNIOR
20728819 NATHALIA BARBOSA WUTKE
20722115 NAYARA ANNE SOUZA DOS SANTOS
20721698 OCTAVIO GARCIA AMARAL
20724649 RAFAEL ALVES DE ANDRADE SIMOES
20727727 RENAN FELICIANO UCHIDA
20704079 RENAN HENRIQUE MARQUES CASTELLAR
20708655 TALITA MACHADO MANDUCA
20700657 VINICIUS APARECIDO COCHI BRASILIO
20712380 VINICIUS GENEROSO SANCHES PONTES
20727570 VINICIUS MANTOVANI MANGANOTTI
20707682 YASMIN SHAWANI FERNANDES
ADMINISTRAçãO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20729626 ALEXANDRE TADACHI MOREY
20718646 ANDRE ROSA DA SILVA
20730551 BARBARA ALVES GERHARDT
20706328 BRUNA TROFINO
20731381 CAIO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA
20717549 DANIEL DE ABREU
20706410 DANIELE MARINHO DOS SANTOS
20718964 EDUARDO GERALDES BELASQUE
20700266 FELIPE JOSE PEDROSA
20728618 FELIPE TRANNIN
20707650 FELIPPE PORTES BATISTA
20720203 GABRIEL BORGES LUCIANO
20701098 GABRIEL SILVA PRADO
20730280 HENRIQUE AFONSO CALOI DE AGUAIR
20727205 HERICK SUSSUMU MIYATO
20716123 HYGOR CRUZATTE HIDALGO
20728038 IGOR ITSUO SALVADOR YOSHIAHRA
20709553 JESSICA BOCATTI BERNARDES
20709071 JOAO MANOEL FERNANDES DA VEIGA
20726369 JOAO VITOR TEIXEIRA
20711889 JOSE ANTONIO LISBOA ROCHA
20729604 JOSE ROBERTO GAMA DE CARVALHO FILHO
20725256 JULIANO HENRIQUE DE SIQUEIRA
20732520 LEONARDO MASSA MARINS ALVES
20702523 LUCAS MACHADO BARBOSA
20729292 LUCAS MATHEUS DE AGUIAR GONCALVES
20721792 LUCAS WANCLER FERREIRA DOS SANTOS
20721752 LUIS HENRIQUE SATURNO
20729709 MARCELO AUGUSTO NAZARIO
20729754 MARCELO FABIANO DO NASCIMENTO
20702438 MARCOS DANIEL BRIGHENTI JUNIOR
20714653 MATEUS CACHEFFO
20719299 NAIARA FALCAO GIROTTI
20708142 NICOLE NAPOLI GANDOLFI
20712207 NIKOLLE HARUKI YCHISAWA
20705845 PEDRO ABREU SANTOS
20723243 RAFAEL SANTANA ALVES
20732531 RAYSSA DAL BEM ALVES
20717752 RICARDO BALDUINO INOCENTE
20725110 ROBSON ROCHA
AGRONOMIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20702348 ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS
20716317 ALEX RODRIGUES LOPES
20701396 AMANDA DIAS KULEVICZ
20712232 ANDRESSA DE PAULA OLIVEIRA MACHADO
20711653 BEATRIZ FRASSON FERNANDES
20704145 BRUNO FIGUEIRO FREGONEZI
20728940 BRUNO HASHIMOTO YONEGURA
20720197 BRUNO HENRIQUE BORTOTTO DA SILVA
20727213 CAIO GANANCIN
20727025 CAMILA NERY GUIDINI
20705042 CAMILA SAYURI DAIKOHARA
20715220 CARLOS AKIRA KOMOLI UTIAMADA
20701796 CAROLINA LAZARI ARAUJO
20724503 DANIEL FERNANDO VIANA FAGUNDES
20716030 DANIELLE MIEKO SAKAI
20725244 DOUGLAS HENRIQUE BOMBA BARBOSA
20717165 EDGARD VIEIRA
20725821 EVELLYN NAYARA DE ANDRADE
20712646 FABIO BRUNELLI ZAMORANO
20729098 FERNANDO ANTONIO CAMARGO BERNARDI DE ARAUJO
20730436 FILIPE MORENO RUIZ
20730248 GABRIEL BRUNETTI PEIXOTO
20701850 GABRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA
20701045 GABRIELLA CARDOSO DE FREITAS
20730101 GILSON MENDONCA DA SILVA
20711027 GIOVANNI BONI
20709422 GIOVANNI GNASPINI MAFRA SANTOS
20709986 GUILHERME PATRICK ESTEVES DE OLIVEIRA
20729583 HEITOR FLORES LIZARELLI
20715221 HENRIQUE MOURA BARBOSA
20725738 ISABELA CAMPIDELLI FERREIRA
20701626 ISABELA FECCHIO MOURO
20716162 JACKELINE PAULA DIAS LINO
20706670 JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA MUNIZ
20700147 JESSICA QUEVEDO BORGES
20718049 JOAO HENRIQUE CARVALHO ELENA
20711135 JOAO PAULO PRUDENCIO SPOSITO
20705040 JOAO PEDRO ABREU DORIZZOTTO
20711278 KARINE FERNANDA DE BARROS PIROLO
20701198 LAIS ALVES FERREIRA
20717736 LAURA MARIA MELLO MUNOZ
20704328 LEONARDO DORO PINHEIRO
20716387 LEONARDO FADEL FAVARO PIVETA
20727415 LUCAS BRUNETTA POZZA
20702230 LUCIMARA NUNES DOS SANTOS
20714060 LUIS EDUARDO BOCALETE
20720899 MARCELA FERMIANO FERRO FIGUEIRO MENDONCA
20712559 MARCELA SENE SANTUCCI
20704251 MARCO ANTONIO PEREIRA SANTOS
20725190 MARJORI DOS SANTOS GOUVEIA
20712153 MATEUS SILVEIRA VITTI
20703526 NAIRA MORIN CARNEIRO
20700326 NATHALIA PACKO CAMPOS
20710260 OMAR DE SOUZA SALOMAO
20702454 PEDRO ALEIXO MACHADO
20707447 RAFAEL SHODI UEYAMA
20712918 RENATO FERRAZ PACHECO DE CASTRO FILHO
20709574 RENATO PATUZZO SILVERIO
20720417 THIAGO DA LUZ COSTA
20721288 VINICIUS ADRIANO SCHNEIDER
ARQUITETURA E URBANISMO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20726082 ALAN FELIPE DIAS DA SILVA
20709368 AMABILE LUCIO CAMPOS
20705433 AMANDA ZANATO MENSATO
20709811 ANA BEATRIZ VASCONCELOS PEREIRA
20709448 ANA FLAVIA PIRES DOS SANTOS
20716035 BEATRIZ GUILHERMINO RODRIGUES DA COSTA
20721938 BETINA BURATI HERNANDES
20712688 BRUNA NOGUEIRA BEZERRA
20706421 CARLA CRISTINA TONO DOS SANTOS
20706815 CAROLINA SILVA TAROCCHI
20704866 DANIEL CRUCIOL
20700508 DANIELA ABE TURATO
20704020 DANIELE SANAE WATANABE
20720140 DEBORAH DE SOUZA CARVALHO
20704663 ENRICO GUTIERREZ CARDELIQUIO
20723318 ERIK YOITI BATISTA TESHIMA
20700791 FRANCIELE ROVER CORRENT
20706789 GABRIEL SOUZA PENHA
20721862 GABRIELA ANTUNES
20707398 GABRIELI DE CARVALHO RIGIERI
20716076 GABRIELLA DE SOUZA BARBEIRO
20721349 GIOVANNA BERTOLUCI ZUQUIERI
20713300 GIOVANNA FERBER TOPIC DIAS
20700696 GIOVANNA SAYURI KOSUGUE
20714509 GLASSIELY DE KASSIA GODOY DOMINGOS
20712923 IGOR FELIPE ANTUNES FURTADO BAPTISTA
20715983 ISABELA DAIBERT DE CARVALHO
20726335 ISABELA RIBEIRO DE OLIVEIRA
20707620 ISABELA ZUCHELLI NAKAMURA
20729148 IVAN MACHADO GALDIANO
20706396 IZABELLE YUMI TERACONO DIAS
20725088 JAQUELINE RODRIGUES TOLARDO
20724817 JOAO CARLOS DA SILVA DE ARAUJO
20711588 JULIA DE FREITAS BIDIM PEREIRA DOS SANTOS
20702880 JULIA MARTINS DINIZ
20724063 JULIANA TEIXEIRA MARIGO
20701576 LIGIA PIASSI MASETTO
20703878 LUCAS CAETANO GOMES
20704494 LUIS GUSTAVO ROCHA PEREIRA
20714286 MAIKON DA SILVA GALDINO
20701474 MARIA LUIZA GOUVEA DA COSTA
20705238 MARIANA RENZI FISCHER
20707073 MARINA GAZZOLI PIO
20702342 MATEUS GIOVANINI MONTEIRO PAES
20701956 MATHEUS ARAUJO
20712358 MAXMIILLER REIS DE MELO
20725610 MIGUEL FELIPE DOS SANTOS LOPES
20730007 MURILO DOMINGUES OLIVEIRA
20701981 MYLLENA SANTOS NASCIMENTO
20709356 NATHALIA RETT
20709100 PALOMA ALVES DE OLIVEIRA
20706567 PAULINE LUISE SILVA SEIFERT
20730726 RAFAELA DE LIMA VIEIRA
20721089 REBECCA RIBEIRO MADUREIRA
20704073 RENATO ATILIO SERTORI
20712891 RICARDO HEIM LONIEN
20718539 SOFIA SILVA AGUSTINHO
20712626 TAMILIN AMI KOBA
20715725 VITORIA MARIA MESQUITA MARTINS
20701955 WESLEY GIOVANI ALMEIDA BRANDAO
ARQUIVOLOGIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20722446 BRUNO FELLIPE ROSA CESAR
20719183 CLAUDINEI SOARES DA SILVA
20729473 GIOVANA APARECIDA DIAS DOS SANTOS
20728881 PAOLA SCUSSEL DE OLIVEIRA
20702554 PAULA PINOTTI CANDELORO
20717973 SILVANA DA SILVA TRINDADE
20704246 TAISA GOMES GOTARDO
20716087 TALISSA DA SILVA PENHA FERNANDES
20708770 TATIANE PIVARO
20718611 THALITA DA SILVA OLIVEIRA
20705816 VICTORIA PICOLO GREGOLIN
ARTES CêNICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20710119 AGNES GOMES SIQUEIRA
20711109 ALESSANDRA CHRISTINE DE SOUSA
20707105 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA
20729794 ANNA MARIA ALEXANDRE DE LIMA
20723903 CARLA HELOISA GALVAO DIAS
20710894 DANRLEI SOARES ANTUNES
20731384 DAYANE ANHAIA DE CAMPOS
20705744 FABRICIO DE OLIVEIRA BIANCHI
20723237 GABRIEL RAMOS DE CASTRO
20715650 GABRIELA LETICIA RAMOS
20705192 GABRIELY ALVES DE OLIVEIRA
20705709 JAQUELINE GIANNINI MARINO
20702710 JOAO VICTOR ROCHA PRADO ALVES
20709750 JOAO VITOR DE ALMEIDA QUEIROZ
20717953 KAIO FERREIRA NEREZ
20714866 LAVINIA OLIVEIRA MOREIRA
20725578 LEONARDO ALBERTO DOS SANTOS
20720383 LETICIA GONCALVES DE OLIVEIRA
20730932 LIGIA LUCA SOUZA DIAS
20710079 LIVIA PERES DANGELO
20704675 LUISA FREITAS MATIAS DOS SANTOS
20731454 LUIZ ANTONIO BRASIL DE GOIS
20708084 MAICOM VINICIUS APARECIDO NEVES
20719892 MARIA CLAUDIA SIQUEIRA SOUZA
20723678 NAJELA CAMILA MAKIO SOUZA
20707527 NATHALIA DE ARAUJO KRETSCHMER
20715219 NICOLE DE SOUZA SGANZELA
20704462 NORTHON CESAR ANTONIO DA SILVA
20712972 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BORGES
20723253 PIETRA KELTIKA LEITAO
20707777 RAFAEL ABDOUNI BON MEIHY
20704365 SABRINA BARBOSA BARROSO
20720937 SABRINA LEME DA SILVA
20710500 TASSIO VILAS BOAS COIMBRA
20705374 YARA MANZANO DE FIGUEIREDO
ARTES VISUAIS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20729028 AMANDA MARIA MADALOSSO
20719309 ANA CLARA VITORELLI DA SILVA
20715801 ANDRE BORTOLETTO DA COSTA
20726109 AUGUSTO RIBEIRO BUENO
20722182 BARBARA LETICIA SOARES
20700211 BEATRIZ MENOSSI
20717317 DIEGO GABRIEL DE SOUZA
20730911 EDINAN ALVES CALZA
20712694 JULIANA CAMILA DA SILVA
20716909 LAURA CRISTINA SOUZA DA SILVA
20728928 LETICIA YUMI DE LIMA KOGA
20729127 LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
20726178 LORENA BELMIRO LUZ
20719052 MARIANE DE PAULA VENCIGUERRA
20715785 NATALLY THAYNA DOS SANTOS
20707601 PATRICIA DA SILVA TEIXEIRA DE ARAUJO
20724854 PRISCILA AKIMI HAYASHI
20704525 RAFAELA ALCANTARA SCHMIDT
20709036 VICTOR XAVIER DE OLIVEIRA
20718062 VITORIA AKEMI RODRIGUES YOSHIDA
ARTES VISUAIS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20717408 ALESSANDRA VICENTINI GOMES
20714650 AMANDA ALEXIA BALOURIS TONELLI
20703012 ANDERSON APARECIDO CATINI
20730405 BETANIA CAMARGO FERNANDES
20715286 BRUNO DE SOUZA SILVA
20730134 GABRIEL KUMADA BEZERRA
20724466 GUILHERME STRESSER BASTOS
20707209 GUSTAVO RODRIGUES
20701851 HENRIQUE YUKIO DIAS YAMAGUTI
20710733 ISABELLE DIOVANA VIEIRA DOS SANTOS
20721962 JEAN LUCAS RODRIGUES COSTA
20705988 KAUANA RAMOS DA SILVA
20730167 LARISSA PRADO BUENO
20723699 LUCAS GARCIA DA SILVEIRA BEGOSSO
20725978 LUCAS SILVERIO DIAS
20707286 PETRA MARIA SCHAUFF MENDES
20707498 TAVITO FRANCA SOUZA
20702425 VIVIAN DE SOUZA OLIVEIRA
20726971 WILLIAM GUSTAVO MORAES
20713720 YURI AUGUSTO SANTINI RABELO
BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20719976 ANA BEATRIZ ZAMBALDI
20701115 ANA LUISA MOURE PERES
20727471 ANA LUIZA DE OLIVEIRA AMARO YANES
20702174 BARBARA ANGELICA COLONO
20727621 BIANCA NEVES BOLETTI
20730657 BIANCA WIEGMANN BELLINI
20728836 BRUNA MAGAS AUDI PINCETA
20727013 BRUNA TAUCHER CRUZ
20723413 CAMILA DA SILVA MACHADO
20719101 CRISTIANE KAROLINE VIEIRA DOS SANTOS
20726361 ENY DE SOUZA NISHIDA
20706491 EVELIN MARTINS RODRIGUES
20711909 GABRIELA SEIXAS SIBALDELLI
20717000 GEOVANA RODRIGUES FONSECA
20711954 HELOISA MORO BENIS
20713691 LARISSA MORAES MARTINS
20706489 MARIANA FERREIRA
20729493 PEDRO FREIRE A RANTES HEIM
20728678 STELLA STARLING BARCELLOS DE FARIA
20716723 THAISA HELENA BOCATTI
BIOMEDICINA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20716998 BRUNA MARTINS DE SOUZA
20708115 DAFFINY SUMAM DE OLIVEIRA
20715728 ELOA MIRIAN MARIA PEREIRA SANTOS
20732191 FELIPE CARVALHO CORTEZ
20731083 GABRIELLY DE SOUZA DOS SANTOS
20704670 GEOVANA APARECIDA OKABE DIAS
20704447 GUSTAVO CAZARI VIEGAS
20704966 IVANA REGINA DA COSTA
20711908 KATHLEEN DA SILVA SOUSA
20708034 MARIANA BERTOZZI MATHEUS
20706998 MATHEUS CAVALARI VALENCA
20702010 MATHEUS DOMINATO MUNUERA
20720319 MATHEUS FELIPE DA SILVA
20717680 SABRINA ALECSANDRA OLIVEIRA SANTOS
20729463 SARAH DOMINGOS DE OLIVEIRA
CIêNCIA DA COMPUTAçãO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20721336 AMANDA DANIEL DE CARVALHO
20706594 ANDERSON HENRIQUE CARNEIRO SILVA
20728400 BRUNO HIDEKI OKIYAMA
20722719 CAIO CESAR DE OLIVEIRA
20708392 DANIEL CUNHA STOCK
20704218 ERICK EIDY OSAWA
20724893 EVELYN LETYCIA MENDES
20705045 FELIPE AUGUSTO MAIA MARQUES
20724414 FELIPE NATHAN DOS ANJOS
20730580 GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA
20729377 GUILHERME QUIZZINI BARBOSA
20725397 GUSTAVO SASAKI RONCAGLIA
20701190 HENRIQUE CRISTOVAO DE SOUZA
20713229 JOAO VICTOR REGO
20705673 LETICIA ALBINO TRONCO QUERINO
20712291 LUAN VICTOR DE ALMEIDA
20700412 LUCAS ANTONIO JAQUES DA COSTA
20707934 LUCAS DANIEL VERISSIMO
20724920 LUIZ MIGUEL DI MANO SARAIVA
20701049 MATHEUS BARBIERO BASTOS
20725773 MATHEUS BERTULETTI
20710535 MATHEUS CARVALHO MACEDO
20703534 MATHEUS HIDEKI YAMASHITA
20715008 PEDRO STRAMBECK NOGUEIRA
20712435 RAPHAEL TAMEIRAO MARCOLINO
20718893 RODRIGO GOBETTI
20714170 VINICIUS EMANUEL CAVALHERI VERDADE
20718692 VINICIUS PANSARIM
20730994 VITOR DE CASTRO SILVA
20728989 WILLIAM GONCALVES RODRIGUES MEDINA
CIêNCIAS BIOLóGICAS (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20709118 ALAN ANTONIO DO CARMO DE JESUS
20724694 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA
20700142 ANA LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS
20720059 ANA PAULA LUCAS RIBEIRO
20705409 ANA PAULA SAMOGIM
20703049 ANDRIELLE DE OLIVEIRA BEZERRA
20712479 BRUNA HERRERO MERLIN
20705305 CAROLINE RODRIGUES MARCELINO
20714149 EDUARDA AVANI RODRIGUES
20723836 FELIPE BRACCINI
20728121 FELIPE CORREIA VIMIEIRO
20711045 FERNANDA APARECIDA TORRELL
20717661 FLORA FERNANDES DE OLIVEIRA
20702021 FREDERICO COLOMBO BALASSA E SOUZA
20725478 GABRIEL PEREIRA GOMES
20711244 GABRIELA CARVALHO BUENO
20708049 GABRIELA CORREIA DE OLIVEIRA
20729631 GIOVANNA GABRIELY CESAR
20704402 GIOVANNA ROCHA BERGAMASCO
20718714 GIOVANNA SABINO DE JESUS
20716309 HENRIQUE YUDI YOKOYAMA
20701399 IAGO OLIVEIRA GOMES
20731432 IGOR FLAVIO RODRIGUES SILVA
20730034 ISABELA CAETANO DE ASSIS CARVALHO
20728527 IVES ARENHART
20711012 JOSE ROBERTO ALVES FERREIRA
20724715 JULIA AYUMI IKEDA KAWASAKI
20719365 LARISSA CERQUEIRA DIAS RODRIGUES
20702483 LAURA PEREIRA DE GODOY
20708531 LEONARDO FERREIRA DA CUNHA
20725084 LETICIA RODRIGUES DA SILVA
20709441 LORENA BALDINI ALVES CASTRO
20708665 LUANA GEOVANA NEVES
20704607 LUANA ROMANO PAULA
20709131 MARIA BEATRIZ CORREA DIAS
20721149 MARIA FERNANDA REGIOLLI GODOI
20731243 MARIANA LUIZA FERRARI DIAS
20700785 MARINA BATOCHIO NETELENBOS
20708946 MICHEL GEORGES HAIDAMOUS
20712023 NADIA JABER ABDULLAH COSTA
20706800 NICOLY FONSECA DA COSTA
20708588 PEDRO HENRIQUE YAMASSAKI LOPES SILVA
20713380 PRISCILA TIEMI NAKADA
20702001 RAFAELA BORGES DA CRUZ
20701273 RAFAELA MARCIANO
20721135 RODRIGO MARCELINO DE SA
20721782 SABRINA EMMY MATSUDA
20709201 SUSANNA MENDES MIRANDA
20716806 VINICIUS MARTINEZ RINO
20707108 VITORIA MARIA SANTOS FURLAN
CIêNCIAS CONTáBEIS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20710189 ANA PAULA DUTRA
20706143 CHRYSTIAN ZEN
20729651 DANIELE FERNANDA DE OLIVEIRA MARTINS
20726816 ERIC CESAR GOMES DE PAULA
20707116 GABRIELY APARECIDA GODOY PASSONI
20721948 GUILHERME BANDEIRA SAUIM CAMPANA
20731287 GUILHERME GAMBA DO NASCIMENTO
20731766 HELOISA GOMES BEZERRA
20703092 ISABELLA GIMENEZ BASILIO
20709377 JOAO VITOR DE SOUZA RECHI
20717022 JUAN PABLO RIUS GONZALEZ
20726849 KENNEDY AUGUSTO DE FREITAS
20719823 LAIS FERNANDA SANTOS
20724119 LARA SIMOES RONDON
20722300 LEANDRO ROCHA
20707417 LETICIA NOVELLI GERONIMO
20723288 LETICIA OLIVEIRA FERREIRA
20722051 LUCCAS ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO
20711404 LUHANA SILVA LEMES DE SIQUEIRA
20725677 MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA
20701931 MARIANE YUKIMI KOHATSU ONO
20728566 MATHEUS KANEYUKI NISHIOKA
20706310 MATHEUS MESQUITA DOS SANTOS
20708319 MYLENA AMANDA REIS
20713352 NATALIA BERGAMINI DA SILVA
20731986 NATHALIA ROBERTA PEREIRA
20715864 PAMELA LUCIANA DE MORAIS
20720573 PEDRO HENRIQUE VALERO SILVA
20730674 SAMUEL DA SILVA MACHADO
20724710 SUMAYA ROCHA BOTEGA
20701876 SYLVIA YUKIE KOHATSU ONO
20720382 VITORIA MARIA REIS NOVAES
20700671 VITORIA MATTOS MALASSISE
20702975 WELLINTON HENRIQUE DA SILVA
20703569 YLANI MONICO MARTINS
CIêNCIAS CONTáBEIS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20731495 ADRIANO JUNIOR ALVES
20722599 ALINE CAROLINA REIS
20716339 AMANDA NOGUEIRA DE ANDRADE
20705570 AMANDA RAMOS PEREIRA
20730778 ANA CAROLINE NUNES VILLAS BOAS MENDES
20708185 ARTHUR SILVA MATSUBARA
20702466 BRENDA KEMELLIN FERREIRA
20715357 BRUNO HIDEKI NAKASSUGUI FUKUDA
20705475 CAMILA MORENO DA SILVA
20706159 CAROLINE APARECIDA COSTA ALVES
20700823 CASSIA MARIA SANTOS TEIXEIRA
20722037 CIBELE DE CARVALHO FARIA
20713284 CLEYTON VINICIOS MENDONCA LIMA
20705405 DANIEL FELIX GILINI
20729459 EMERSON TERRA BATISTA JUNIOR
20730279 FELIPE SAMUEL DE SOUZA PEREIRA
20719988 GABRIEL FELIPE WIDERSKI
20724050 GABRIEL GONCALVES LOCATELLI
20702591 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA
20706488 GABRIEL OGAWA MOREIRA
20717113 GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA
20702215 GABRIELLY LEAL
20713498 GUSTAVO BOAVENTURA MAROSTIGA
20726076 HARITON DELONG DE BRITO
20728254 HELOIZA DE AQUINO ROZA RODRIGUES
20724572 HUGO MELETO VELTRINI
20727334 ISABELLA CRISTINA LIMA
20702527 ISABELLA MOREIRA DE PAULA
20711644 JOAO VICTOR CARFI DE OLIVEIRA
20720230 JULIA FURUIE
20714505 JULLY SANCHEZ DE SOUZA
20729543 KAIO NOBUKASU RAKUE
20724154 KARINA GABRIEL BERGAMO
20730002 KARINE TERUMI TAKAHACHI
20701119 LANA TAIANE CRUZ
20720647 LARISSA LOPES MACHADO
20732071 LEANDRO APARECIDO DANTAS
20726437 LENNER ARIZA VAZ
20727890 LENNON VINICIUS APARECIDO DOS SANTOS
20721138 LEONARDO FELIPE FRANCO
20707575 LINCOLN BACELAR ALVES
20730268 LOURENCO CAMARGO GUIMARAES
20725079 LUCAS CORREA RICARDO
20707568 LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA
20720745 LUCAS KENJI MATOBA
20729644 LUIZ HENRIQUE LOPES RIBEIRO
20726321 LUIZ RENAN MARTINS ESCARCE
20722571 MAIARA MAURICIO MARTINS
20722520 MARCELLY CHUE GONCALVES
20722393 MARCELO JOSE FERREIRA GOMES
20700372 MARCIO ALEXANDRE MIELKE JUNIOR
20732402 MATEUS AUGUSTINHO PALHARES
20726990 MATEUS FERREIRA DA SILVA
20702941 MATHEUS SALVIATO GOMES
20711789 MAYARA MORETTI
20714584 NATHALIA ALBINO MARTINS
20725916 NATHAN VINICIUS PONCIANO DE SOUZA
20705968 PATRICIA NASCIMENTO ZARAMELLO
20708398 PAULO ROBERTO SILVA
20701318 RAFAEL DA FONSECA SAMPEL
20727097 RAFAEL TINDARO DE OLIVEIRA MENDES
20715384 RENATA DEPIERI VIEGAS
20730187 ROBERTO NOZI
20725748 THALLES HENRIQUE DE SOUZA
20728311 THAYNA DO CARMO SANTOS
20716377 THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
20711713 VITOR PEDRO DA SILVA MARIANO
20701123 VITOR TAQUE DE OLIVEIRA
20721615 WILLIAM DANIEL HARA
20714677 WILLIAN CHRISTIAN LIMA PEREIRA
CIêNCIAS ECONôMICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20722440 ALINE DE CASSIA DE MACEDO
20725474 AMABILE MARIA MEDEIROS SOARES
20725479 ANA LUIZA BIANCHI AQUINO
20703679 CAMILA MIE OMOTO
20732133 CARLOS HENRIQUE FIORATO DE ANDRADE
20708474 CAROLINA APARECIDA MELO SOUZA
20727313 CHYGOR MATHEUS DOS SANTOS PEREIRA
20721985 DANIEL GUEDES MENEZES
20709951 EDUARDA CAROLINA ROSSI
20712020 FERNANDO FAISSAL VALIM MUSA ALI
20708290 HUGO PESTANA CIAMBARELLA
20710074 IAGO REBELLO CARDOSO
20720462 JEFFERSON ALVES DA SILVA
20721722 JOAO ARTHUR CAMILO PENHA
20731954 JULIA POLI DEMETRIO
20720991 LUCAS TRAINA KOGA
20720984 LUIS GUILHERME LEITE DA SILVA
20722167 MARIA EDUARDA GABRIEL GARRUCHO
20716086 MARIA NAOMI PEREIRA WAGATSUMA
20700786 PEDRO LIMA MOREIRA DA SILVA
20717038 ROGERIO JUNIOR DEL CONTE MALFE
20709003 RUAN RICCI DE ANDRADE
20729959 THIAGO FERREIRA TORQUATO
20710538 VICTOR BORGES DE TOLEDO
20722695 VICTOR GUIRRO RIBEIRO
20700586 VICTORIA CAROLINE DE SOUZA LADEIRA
20707435 VICTORIA LEITAO GUIMARAES
20722347 VITORIA ARAUJO BILIBIO
20705469 VITORIA CAROLINA MARINHO
20727548 YARA LANCA VIDAL DE GOES
CIêNCIAS ECONôMICAS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20728158 AGERSON FRANCISCO LEITE JUNIOR
20729099 ALEXANDRE GARCIA FERREIRA NUNES
20714074 ANA CLARA FRANCISCO CONVENTO DA SILVA
20725799 ANA GLAUCIA OLIVEIRA RIBEIRO DE SOUZA
20711626 ANDRESSA CRISTINA DE CASTRO
20703538 BIANCA CATHERINE LOPES COLOMBY
20701222 CAIO MANDAJI DA SILVA
20709545 CARLOS FREDERICO LOUREIRO BRACARENSE COSTA
20725410 CLAUDIO ITO
20717082 DENER MARTINS DE OLIVEIRA
20714290 DIEGO DIAS MIRANDA
20701973 EDUARDO SANTOS DA SILVA
20710660 EULA PAULA DA SILVA
20717734 FELIPE FANTIN SARDI
20732695 FELIPE LITCHTENEKER
20706078 FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA COGO
20716427 GABRIEL BORELLI GUEDES
20717401 GABRIEL DOS SANTOS MOTA
20714243 GABRIEL FERNANDES PEDRO
20721914 GABRIEL VITOR DE ALMEIDA SANTOS
20723396 GABRIELA RANEA TRINDADE DUARTE
20709303 GIOVANE COSTA OLIVEIRA
20703027 GLECIO SANTOS DE OLIVEIRA
20726908 GUILHERME MENDES DE SOUZA BRAGA
20709586 GUSTAVO TORRES TEIXEIRA
20723577 HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
20716043 JOAO AUGUSTO TEMPORIN
20718100 JOAO HENRIQUE SILVA COSTA
20707891 JOAO MARCOS NUNES DA SILVA
20701129 JOAO VITOR RIEKE
20715079 JOSE VICTOR FREITAS DOS SANTOS
20722547 LARISSA GABRIELE DE SOUSA
20728512 LUCAS FELIPE SILVA NORBERTO
20706226 LUCAS FERNANDO MARINONIO
20722629 LUCCA RODRIGUES DE FELICE
20712275 LUIZ FELIPE GOUVEA DE SOUZA
20704597 LUIZ FELIPE SALGADO VIEIRA
20716835 LUIZ MAURICIO LORIN BARROSO
20721208 MAICON ODAIR DE ALMEIDA
20728105 MATHEUS ANTONIO GOMES QUIRINO
20727722 MATHEUS DELPOSITO SARAIVA
20700341 MATHEUS MARQUES SOARES
20709270 MILLENA CEZAR DA SILVA
20709606 NATHALY IUGLEBODE DE OLIVEIRA
20719715 NAYARA AMANDA ALVES DO NASCIMENTO
20730221 NILTON CESAR CARDIA
20722747 PAULO ROBERTO MARIANO DE FARIA JUNIOR
20714478 PEDRO FELIPPE COLACO DE BIAZI
20721690 RAFAEL RIBEIRO
20716574 ROMANTI EZER ANASTACIO DA SILVA
20704239 SAUL VITOR SARGGIN DAMAZIO
20706839 TIAGO CALCIOLARI DE GODOY
20728696 VICTOR HUGO RODRIGUES MOREIRA
20720006 VICTOR TONELI DE SA
20722953 VINICIUS ALVES DE SOUZA
20727351 VINICIUS DE ALMEIDA MATTOS
20722015 VINICIUS LOPES
20727916 VITOR HENRIQUE LIMA RAMOS
20710573 WILLIAM MAFFRA
20705884 YHANN AUGUSTO AMARAL
CIêNCIAS SOCIAIS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20718404 AMANDA CAROLINE BEZERRA DE MELO
20710746 ANA BEATRIZ PAVILHAO BOSCARIOL
20723758 BARBARA EMILLE DE CRISTO MARCAL
20724864 CAROLINA DE ALMEIDA SILVA
20710588 DOMINIQUE CARVALHO DE PAULA
20713995 EDUARDO ARTONI MARTINS
20721657 EVELYN TSUJIOKA LOPES
20708613 FELIPE MARCONATO NERI
20703082 GABRIELA DIAS DE OLIVEIRA
20702347 HERBERT FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA
20724941 ILIDIO FERNANDO
20726221 ISABELLA MERANCA DAVILA
20718774 JEFERSON DE ALMEIDA SARAIVA NETO
20701508 JOAO MANOEL LORENCATTO
20716304 LARISSA FELISBINO
20703573 LAURA MENDES GROSSO
20711913 LUAN PRADO PIOVANI
20711999 LUANA DIAS DE CARVALHO
20709034 LUMA MUNDIN COSTA
20716964 MARCELO DE SOUZA SILVA
20716467 MATEUS VINICIUS NICACIO FRACARO
20714556 MATHEUS HENRICK PALLISSER SILVA
20727811 NATHALIA MARCELA MARQUES
20724967 OTAVIO AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
20702421 THAISA CRISTINA DA FONSECA BUENO
CIêNCIAS SOCIAIS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20701881 ALANA ABRAO RIBEIRO
20729526 ANA CAROLINA SILVA GOMIDE
20722064 ANDREI FORIONI BRAGAIA
20713557 ANGELO DE SOUZA CANTIZANI
20713788 CAMILA CARDOSO DOS SANTOS
20704326 CINTIA KARINY DOS SANTOS
20716402 ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS
20702992 FERNANDA DE ABREU DA SILVA
20717254 GABRIELLE MARIA IANK PAULO
20726907 GIOVANNA NATHALIA RAMPAZZO
20727602 GUILHERME AUGUSTO ARANHA DOS SANTOS
20704153 HENRIQUE SENNA ANTONELLI
20702168 INAE DA COSTA
20705916 KARINA PARRONCHI SILVA
20704348 LETICIA FIGUEIREDO SILVA
20730592 LUCAS ESPANHOL
20700200 LUIZ FERNANDO DA COSTA GARCIA
20724104 MARCUS VINICIUS GALVAO
20717672 MARIA JULIA LADAGA VICENTE DOS SANTOS
20727663 MARILIA CISLAGHI RIVERO
20705256 MILLENA DE OLIVEIRA VIEIRA
20727198 MONIQUE EVA EVARISTO DE MATTOS
20717223 RAFAELA RODRIGUES MAGALHAES
20717302 RAIANE TAIZA SANTOS ANTUNES
20725852 STEPHANIE REINHART CAMARGO MARTINS CATHARINO
DESIGN DE MODA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20716764 ALESSANDRO APARECIDO DIAS DE SOUSA
20731811 AMANDA CHAVES RODRIGUES
20701296 BARBARA ELIZABETH PONCE PEREIRA
20719132 BARBARA VILLAS BOAS FREIRE DE ALMEIDA
20700581 BRUNNA GONCALVES RAMOS
20709746 CARLOS HENRIQUE NAZARIO DA SILVA
20709666 CAROLINA FREITAS BITTENCOURT
20701621 CAROLINE FRANCIELI MARCOLINO DOS SANTOS
20702860 CELIANE DE PAULA GOMES
20713772 CRISTHYEE OLIVEIRA BENEVENUTO
20712567 ELEONORA DE MELLO GASPARI
20721433 GEOVANA TEIXEIRA DA SILVA
20704475 ISADORA LIE KANEKO
20725892 JHESSICA CRISTINA SOUZA LIMA
20724260 JOSE GUILHERME CAIRES TEIXEIRA
20719788 LARISSA CRISTINA FERNEDA LAURINDO
20732640 LARISSA DELGADO BUENO DA SILVA
20710345 LETICIA SANA DOS SANTOS
20718266 LIVIA PRIOLO DO AMARAL
20706685 LUCIANA GABRIELLA BURATTO ALVARES
20726161 LUIZA PASCUETTO COSTA
20723602 MARIANA ESTANISLAVA SZIMANSKI DA SILVA
20721449 MATHEUS GALVAO LIRA
20708390 MYLENA MAYUMI CAVALCANTE
20731072 NATALIA TIMOTEO CALCANHOTO
20717881 NYARA TAMAROZI BARREIRO
20726965 PAULA CRISTIANE BUENO
20708634 RAFAELA GONCALVES DIAS SIMAO
20709616 RENATA BERTOLINO BINELLI
20703579 THAYNAH MELNIK
DESIGN GRáFICO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20706558 ALINE YURI SATO
20701141 AMANDA GEANE MACHADO
20715077 BEATRIZ CARDOSO GOULART
20701969 BRUNNO DOS SANTOS SAMPAIO
20720123 CAMILA HANAE TSURUDA
20707296 DANIELA RIBEIRO SENE BORGES
20702430 GABRIEL HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
20716466 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
20716541 GABRIEL ZAMBON FERREIRA
20709740 GIOVANA MARTINS CASAGRANDE
20701355 HELENARA MERIA RAZABONI SOUZA
20722303 IVANNA BUFALIERI BRIZOLA
20711004 JULIANA YUMI TAKAHASHI
20705434 JULIO CEZAR SANCHEZ FRANCISCO
20700912 JUNIOR YUKI MORIMOTO
20721285 LAUREN CAROLINE SAMPAIO DE SALES
20700631 NATALIA MARIA DEVERGENES
20704542 THAIS WERNER GOMES DE MELLO
20711979 VICTOR DA SILVA CZERNISZ
20712979 WENDRYL CORDEIRO DOS SANTOS
DIREITO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20724599 ALANA EMANUELY MAZIERO
20703771 ALLANA CAROLINE MACHADO SANTOS
20712553 ALVARO BACHEGA MARIANO RESTA
20711603 AMANDA MARIA OMODEI BAFFA CLAVERO
20703757 ANA FLAVIA BARION
20718838 ANA FLAVIA ROSSI
20706683 ANDRE LUIZ TRAMONTINI AGOSTINHO
20719378 ARIADNE MACHADO BUENO
20700991 BEATRIZ FAGIONATO OLIVEIRA
20709420 BEATRIZ GONCALVES MACIEL
20714583 BIANCA CHBANE CONTI
20726546 BIANCA PRISCILA HERRERA
20715076 BRUNNA FERNANDES DE REZENDE SILVA
20700998 CARLA TAIS PEREIRA
20706623 CAROLINA MAROQUIO DE NADAI
20710188 CATHERINE RECACHO LORICCHIO
20713200 DANIEL SANTANA DOS SANTOS
20724522 DANIELA LUCCA ROCHA
20715445 DANILO HENRIQUE SANTANA FINI
20705471 DEBORA QUAIATO GOMES
20701883 DIMAS AUGUSTO TERRA ZANONI
20702079 EDUARDO PINATTI VAZ
20720394 FABIANA MORI CREMASCO
20704513 FELIPE AIRES MILITAO MACHADO
20709904 FELIPE YAMAMOTO DE OLIVEIRA
20729302 FLAVIO HIROSHI ITANO
20705614 GABRIEL YAN LEITE CUNHA
20703456 GIOVANNA CAROLINE BONILHA MIRANDA
20722060 GUILHERME AUGUSTO VICENTE MOREIRA
20710504 HELLEN LUANA DE SOUZA
20731279 HELLEN SANITA SANTANA
20704617 ISABELA DE ARAUJO ZAMBON ELIAS
20715189 ISABELA KAWAO BREDARIOL
20712512 ISABELLA BARBOSA CHAVES
20707509 ISABELLA MARIANI DE SOUZA
20730137 ISADORA CARVALHO GOMES
20719676 ISADORA PUGLIESI FERREIRA
20703095 JEFFERSON LUIS FELIXS
20718695 JESSICA GOULART SIQUEIRA
20709564 JESSICA LEONELLO LORENZATO
20707415 JOAO MANUEL REIS MONTEIRO SILVA
20708624 JOAO PEDRO BARIONE AYROSA
20721821 JOAO PEDRO QUIMENTON SILVA
20725298 KAREN MIKELLY DE SOUZA
20721367 KAREN OHANA DE OLIVEIRA
20719320 KATHIA MATSUIKE GONCALVES
20704215 KENIA LOBO PEREIRA
20702713 LARA EUGENIO ZARRATIM DE OLIVEIRA
20705601 LARISSA CARDOZO RODOLFO
20716462 LARISSA CHASTALO VALTRICH
20704107 LAUANY ALVES MARQUES
20712702 LAURA GUIMARAES BUZOLIN
20702548 LAURA SILVA FINAMORE
20702128 LETICIA BIZERRA CHEROBIM
20705290 LETICIA ROSSI SUNAKOZAWA
20707202 LIVIAN SCHWARZ MENDES
20716522 LOYANE CRISTINE JORGE DE OLIVEIRA
20728611 LUANA YURI HIMAWARI
20704206 LUISA BERTIN PEREIRA RIBEIRO
20708267 MARCELA MATHEUS
20716631 MARIA ELOISE BRUNA DE SOUZA
20703089 MARIANA DE SOUZA LOVO
20706914 MARIANA QUEIROZ
20705605 MATEUS EDUARDO DE OLIVEIRA
20726141 MATEUS TITO SAMPAIO DO VALLE
20718606 MATHEUS HIROSHI ARABORI
20731248 MATHEUS MESSIAS PEREIRA
20721342 MELISSA PEREIRA DA SILVA
20725514 MURILO BALDI SQUINCA
20707378 NATHALIA DE SOUZA WOLFF
20705540 NICOLE PATSKO
20708858 PAULO VICTOR CINCERRE DE GODOY
20700064 RAFAEL BORTOTTO VIEIRA
20725370 REBECA DE LIMA ROSALES BORGES
20702408 SARA BOVETTO GARCIA
20701299 TALIA TENCHENA DOS SANTOS
20715528 THAINA DE PAIVA BARRIONUEVO
20726659 THEOLLYS JOSE DE JESUS TEODORO
20721236 VINICIUS HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGES
20726485 VIVIANE PEREIRA DA SILVA
DIREITO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20701376 ALANY CAROLINE FLORES
20702533 AMANDA JORDAO COSTA
20721175 AMANDA SARDI SILVA
20701967 ANA CAROLINA IQUIENE DE SOUZA
20718548 ANA LAURA DE RESENDE STEFANI
20717096 ANDRE CAMPOS NUNES
20710509 ANDRE LUIS RODRIGUES MIRANDA
20725388 BARBARA NAYARA DE SOUZA
20700165 BRUNA LORENA ALMEIDA SANTOS
20730254 CAMILA SMANIA SEMENSATO
20723373 DANIELE FREITAS AZEVEDO
20710341 DANIELY DE PAULA BATISTA
20704466 DONIVAN APARECIDO DA SILVA
20704545 EDUARDO AUGUSTO DA FONSECA BUENO DE OLIVEIRA
20711254 EDUARDO DE ALMEIDA
20714810 EDUARDO MEDEIROS DE SANTANA
20712671 ELIAS AUGUSTO VILAS BOAS
20718041 EMANUEL TOME MARCONDES
20711358 FELIPE EIJI YOSHIDA
20700164 FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS
20732614 FERNANDO TANENO NIEKAWA
20720442 GABRIEL AUGUSTO MARQUES MATTOS
20711524 GABRIEL FRANCISCO PEREZ
20702553 GABRIELE ALINE DA SILVA DE SOUZA
20716565 GIOVANA PERARO MIRANDA
20726344 GIOVANE ROMAGNOLO CARDOSO
20725002 GIULIA GAMBA
20732434 GIULIA MAZZETTO COQUEIRO
20714116 GIULIA SOKOLOWSKI SGARIONI
20727363 GUILHERME ALVES DA SILVA
20704417 GUILHERME SANTOS OLIVEIRA
20727026 HELOUISE STEFANO DA GUIA
20715263 HEMILLY DE FREITAS ARRUDA
20718778 HIGOR CAIKE JORDAO ZANZARINI
20713355 ISABELA CORSO BAPTISTA DOS SANTOS
20720498 ISABELLA PLETZ NONINO
20720817 JOAO GABRIEL EID SERIGATO
20715764 JOAO LUCAS PETILE
20727490 JOAO VITOR EUGENIO VELHO
20718728 JULIA DE CRESCI OLIVEIRA COSTA
20719670 JUSSARA LIMA DE SOUZA
20729088 KATIA SOARES LISBOA
20722089 KATLY RIBEIRO BORGES GALBIATI
20728314 LARA ESTRELA BALBO SILVA
20704629 LEONARDO BOCCHI COSTA
20716420 LETICIA BRUMATI DOS SANTOS
20702979 LUCAS MAIA DOS SANTOS
20702280 LUCCAS MAZZARI PIRES
20716721 LUIS HENRIQUE MANHANI JUNIOR
20725393 LUIZ OTAVIO GALIZA ALEXANDRE
20701122 LUIZA TOSTE DE FARIA
20718899 MARCOS AURELIO CORSINI
20707848 MARCUS VINICIUS MARQUES
20727317 MARIA EDUARDA MARCHI DA SILVA
20708637 MARIA HELENA LOURENCO TAMANINI
20726628 MARILIA LOURENCO
20731409 MATEUS TETSUYA TOKANO
20726806 MATHEUS DE ALONSO VOSS
20727901 MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS
20701373 MATHEUS GONZALES SATO
20700053 MATHEUS MACHADO CORDEIRO
20701160 MATHEUS WILLIAN FAJIOLLI SILVA
20721141 NATHALIA CRISTINA MARCHI
20718333 PAULO EDUARDO ROSSI DOURADO
20710175 PAULO HENRIQUE CRUDE NABARRO
20704255 PEDRO HENRIQUE BRANCO RODRIGUES
20724476 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA REIS
20722585 RAFAEL GARCIA DE OLIVEIRA
20722845 RAFAEL SOUZA DA SILVA
20716895 RENZO SIQUEIRA DE GODOY
20704985 RUTH POLIANA BORGES DA SILVA BUENO
20711699 TALITA FAZION DE ALMEIDA
20721106 TATIANE BRENTAN LOPES
20721447 THAMIRES GUSMAO DA COSTA
20722674 THICIANE DOS SANTOS GOMES
20727666 VICTORIA DA SILVA DE SOUZA
20719394 VITOR ANOTTI
20710473 VITOR PIROZZI VENANCIO
20730789 WALISSON GIOVANI ISIDRO
20712589 WELINGTON SAMPAIO
DIREITO (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20701846 ADRIELI CUSTODIO DE SOUZA
20705357 ALESSANDRA DE LIMA ROSA
20703285 AMANDA PALMA FAVARO MOTTA
20723601 AMANDA REBEKA MARQUES AGOSTINHO
20700429 ANA BEATRIZ MAYUMI AKIYAMA
20720833 ANA CAROLINE MALTAURO MOTTA
20700514 ANA CLARA GOTO CORREA
20705395 ANA LAURA ZILIO ZAMBOM
20715406 ANA LUISA ROSSETO CARDOSO DE OLIVEIRA
20708153 ANA RAFAELLA ZABINI
20719857 ANA VITORIA KFOURI
20713721 ANDRE GOUVELLA DUARTE
20718455 ANITA BUENO TAVARES
20706862 ANNA MEL BATILANI
20705237 ATAIDES KIST JUNIOR
20717087 BARBARA MARQUES DOS SANTOS
20724248 BARBARA MONTEIRO DE QUEIROZ
20711320 BRUNO MARCELO FIRMINO SAMPAIO
20721418 CARINA AKEMI ABE
20705905 CARLOS ROBERTO GARCIA MIRANDA NEGRI
20716048 CAROLINA CANDIDO CAMPANA
20729986 CLARA PAGLIONI GARCIAS
20716278 DAVID ZEOLA FILHO
20704840 DEBORA TAIANY ROSA
20707798 EDUARDA PERIN FACCIO
20728741 EDUARDO AIRTON PEREIRA
20708316 ELIZA CENZE LOPES
20709413 FERNANDA FREDERICO PIMENTA
20712350 FERNANDA ISABELY DE OLIVEIRA
20721412 GABRIEL FORTE SANTANA
20732043 GABRIEL TELLES PERES
20703522 GABRIELA CABECA RANGEL
20714198 GABRIELLE LETICIA SILVA BAPTISTA
20722244 GABRIELLY LINTSEY RIBEIRO SILVA
20706337 GLEICYAN REGIANE NUNES LUIZ
20726225 GUALTER ROLANDO RAMALHO DE AQUINO
20719134 HILLARY LAYANNY DE LIMA
20721922 IRIS APARECIDA DE SOUZA SEVERINO
20704704 ISABELA FLAVIO MONTERO
20723123 IZABELLA DESTEFANI MACHINESKI
20719645 JOAO OCTAVIO OKABAYASHI DA SILVA
20723283 JOAO VITOR JAHJAH
20706727 JOSE FORTUNATO MOLINA NETO
20710770 JULIA ANA LIUTI SANTOS
20700276 LAISE FABIANA SOARES
20700342 LEANDRO PERES FLORINDO
20704942 LEONARDO DAVANCO FERREIRA
20717326 LETICIA CHEMIN BULLA
20718484 LISANDRA RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS
20722242 LORENA CAROLINA SILVA
20702530 LUCAS ABRAAO PELINCER SANTOS
20707332 LUCAS LANDIN GONCALVES
20729809 LUCELIA CRISTINA DA SILVA
20727330 LUCIANA VISMARA FERNANDES
20726838 LUIS CESAR MARTINS
20717641 LUIZ HENRIQUE PUGIM GODOY
20731491 MAIKON MARTINS CAVALCANTE
20703386 MARIA EDUARDA GOBBO ANDRADES
20703181 MARIA JULIA LIMA PEREIRA
20729130 MARIANA LETICIA ROSA BRITO
20714786 MARINA NEVES BALAN
20720561 MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA RAMOS
20704559 MATHEUS HENRIQUE CHAVES
20704455 MATHEUS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
20704838 MAURICIO GALHARDO ANTONIETTO
20725829 NATALIA DA SILVA LIMA
20720470 NICHOLAS ANDREY MONTEIRO WATZKO
20707493 PAULA VILEM GERALDI
20701705 PAULO ALESSANDRO STRADIOTO
20710703 RAFAEL GUSTAVO TERRA
20700819 RAFAEL HENRIQUE LEMES DA ROSA
20721802 SARAH CHABUDEE DO NASCIMENTO
20721993 SUZANN ROAMA REGINA MENDES
20724043 VICTOR HENRIQUE COROA CRUZ
20728022 VINICIUS FRANCISCO SINHORIN
20702435 VINICIUS SINGNORETI PANUCI
20713231 VITOR MAURICIO MERLIN MASCHIETTO
20719316 VITORIA LOUISE SILVA
20707300 VITORIA SUMAYA YOSHIZAWA TAUIL
20727785 WILSON JUK JUNIOR
EDUCAçãO FíSICA - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20709758 ALEXANDRA CHRISTI CHANTON DO PRADO
20724354 ALINE AMADOR ARAUJO
20721353 ANA PAULA RICCI FERNANDES
20703531 ANDRE LUCAS FORASTIERI
20729598 ARTHUR AUGUSTO FRANCISCAO DE MENEZES
20722009 ARTHUR BATISTA VENTURA
20723986 BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS COSTAS
20717929 BIANCA MARCELLI DOS SANTOS
20729617 CAIO EDUARDO FERREIRA LIMA
20712492 DANIEL ROSSI ALMEIDA
20712482 DANIELE FIORAVANTI GONDIM
20730341 DENIS ROBSON RODRIGUES DE SOUZA
20730164 DENISE THAIS PAULINO
20730146 DORIVAL ALEIXO JUNIOR
20727518 EDUARDO FONSECA FADELLI
20714474 EDUARDO GALDINO DA SILVA JUNIOR
20705872 FABRICIO DE MORAES SILVA
20719922 FELIPE ALEXANDRE LUSTRI
20725841 FLAVIA LARANJA AGUIRRE JUNQUEIRA FRANCO
20708022 FLAVIO BARATIEL FERREIRA JUNIOR
20707289 GABRIEL PASSETTI PORTEL
20722359 GUSTAVO ARRUDA ALVARES
20719882 GUSTAVO BARONI ARAUJO
20709839 GUSTAVO BRUGNARO DE OLIVEIRA
20705205 GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS
20711056 HENRIQUE GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
20704003 ICARO PIRES BUCU
20722243 ISABELA TEIXEIRA SALA
20716456 ISADORA CALDEIRAO MASSARONE
20720822 IZADORA SANDRINI PROENCA
20703588 JESSYKA FLAVIANE GONCALVES RODRIGUES
20714606 JHONATTAN TONIATTO DA SILVA
20712032 JOAO DOS SANTOS COLARES
20714908 JOAO VITOR BUSQUIM BRAGA
20719932 JONATHAN WILLIAN MAGALHAES ESPINDOLA
20706920 JONATHAS MAURICIO MARQUEZINE
20702304 JOSE NORBERTO FERRARETO FILHO
20708574 JULIA KETLYN MARTINS SILVA
20714023 KAREN MILLENY RODRIGUES
20710969 KAREN SAORY YOSHIMOTO
20723022 KEVIN KEITI OSHIMA
20720803 LAURA EMILIA JUSTUS
20701922 LAURA MARTIGNONI
20714232 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
20700777 LIVIAH MARIA TERCIOTI
20705266 LUCAS HENRIQUE FRAGA
20719766 MARIA RAFAELA GONCALVES SARETTO
20700103 MARIAH PHELIPINI
20706853 MATEUS ANTONIO ZANARDO
20725242 MATHEUS HILARION MORAES DE REZENDE
20716997 NATHAN WEY BERTI TAVARES
20723521 OLAVO BATISTA DE TOLEDO NETO
20725019 RAFAEL ALVES DOS SANTOS
20711697 RAFAELA MAXIMIANO DOS SANTOS
20716437 RICARDO VERISSIMO GOMES
20706952 SOPHIA MANGONI QUERO
20705051 THIAGO DA FONSECA MARTINS
20713413 VICTOR SAAD BORBA ABOU MURAD
20713990 VINICIUS CAMARGO MATTOS
20728299 YANNICK KENZO MAISATO
EDUCAçãO FíSICA - BACHARELADO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20720519 AFONSO RYUJI KODAMA
20732282 ALISSON GUSTAVO ALVES MATIAS
20710781 ANA CAROLINA AMSTALDEN CHIBIM
20712779 ANA PAULA BARBOSA
20725798 ANDRE LUIZ BUENO
20702222 BEATRIZ ASSAMI
20722607 BRUNO JOSE ROZZI FERREIRA
20730794 CHRYSTIAN SILVA SEMPREBOM
20710417 DAIANE CRISTINA ZATI
20710574 DANIEL DA CUNHA SANTOS
20730404 DIEGO APARECIDO DONIZETE
20725074 EDILAINE GRASIELE PASCOALINO
20726948 ENERSON JUNIO DOS SANTOS
20724546 FABIANA LIE BABA
20715920 FELIPE DE LIMA
20727093 FERNANDO VINICIUS FELISARDO
20723545 GABRIEL ANTONIO ROCHA
20726229 GABRIEL PEREIRA MASSEI
20703570 GABRIELA LUIZA DA SILVA
20725179 GEOVANNA CAROLINE CARDOSO BUZATO
20716742 IGOR AMORIM SOARES DE OLIVEIRA
20728622 INGRID LOHAINE DOS SANTOS
20723737 ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA FERRARI
20728450 JEAN HENRIQUE NUNES
20724170 JOAO MARCOS DE LIMA GOMES
20718654 JOAO PEDRO JARJURA DE SOUZA
20726494 JOAO VICTOR GRISOTTO DE OLIVEIRA
20707624 JOAO VITOR GIUFRIDA
20728797 JULIA TAVARES GATTO
20717526 JULIANO FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR
20729207 LETICIA VIEIRA PIEROLLI
20709223 LIVIA LUCAS RESENDE VIEIRA
20712873 LUCAS DE ALMEIDA CUNHA LEONI
20719017 LUIS FELIPE FIRMINO DOS SANTOS
20719303 LUIZ FELIPE SHIMIZU
20721103 LUIZ FERNANDO GOMES
20710499 MANOEL MESSIAS IRINEU
20712833 MANOELA ZANETTI DOS SANTOS
20702136 MARCIO FEITOSA DA SILVA JUNIOR
20706250 MARIENY VIVIAN DA COSTA
20728458 MATEUS LUIS MARQUES
20712261 MIGUEL FELIPE CASAGRANDE PEREIRA
20726743 MURILO HENRIQUE FARIA
20713512 MURILO MARQUES PICOLE
20719450 NATHALIA LINGNAU FARIA
20723410 OSEIAS DELLA COLLETTA
20731284 PATRICK ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA
20729993 PAULO ALEXANDRE RODRIGUES ROSALINO
20715797 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA TRINDADE NETO
20701671 PEDRO FELIPE BRAGA INACIO
20714271 PRISCYLA RODRIGUES CARDOSO
20727699 RAFAEL DE MELO MOREIRA
20714338 RAFAELA CUESTA DE ALMEIDA
20710645 REVERSON DE JESUS DA ROCHA
20715840 TAINA FERREIRA DA SILVA
20729226 THIAGO COSTANZO DE SOUZA
20700339 VICTOR MATHEUS MARTINS DA SILVA
20721085 VITAL GALASSO CHADDAD
20724882 WALACE WILLIAN SANTOS
20718209 WESLEY FELIPE TRINDADE
EDUCAçãO FíSICA - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20714772 BARBARA FERREIRA KHOURI
20729770 BARBARA KETELLYN DA SILVA ANDRADE
20722871 BEATRIZ ALVES MOREIRA
20730437 BEATRIZ GONÇALVES BARBOSA
20704774 ERIC TRINDADE MIRANDA
20727836 JOANDRA KELLEN DE SOUZA COELHO
20726182 JOAO VITOR DOS SANTOS
20727679 LEONARDO ALVES MARGONAR
20724827 LUIZ GUILHERME RIBEIRO FRANCO
20714140 MARIA FERNANDA ROSSETTO SOARES
20715351 MARIANA DE SOUZA DELGADINHO
20724389 THAINA MONTEIRO
20720488 THALES LOURENCO DA SILVA
20715349 VERONICA MADALENA BARBOZA SALLES
20722102 YASMIM BARBOSA DOS REIS
EDUCAçãO FíSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20726121 ABNER SEIJI DIAS TORIBA
20718782 CELIO AUGUSTO PEREIRA
20729265 EDER RODRIGUES GONCALVES
20716495 GABRIEL ANTONIO AMANCIO SAMPAIO
20716523 GABRIEL MATHEUS GUANDELINE
20726867 GERSON LUIZ QUINTELLA
20721981 LEONARDO NOGUEIRA MIRANDA
20709522 LUANA BERTALHA CABRAL
20704539 LUIS FELIPE ALVES DE SOUZA
20720018 MARCIO GONCALVES
20718084 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MORAES
20730678 MARIANA MARTON FERNANDES
20709706 RODRIGO HENRIQUE BAZZO
20730997 SEITI HOCAMA JUNIOR
20731840 VINICIUS TOFANI
ENFERMAGEM (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20711991 ALICIA SOUSA RODRIGUES
20727416 ANA CAROLINE ALBUQUERQUE LIMA
20732313 ANA CAROLINE DE SOUZA FERREIRA
20727816 ANDRESSA COSTA NAZAR
20720097 BIANCA MARQUEZE
20707589 BRUNA EVELISE BOSSO
20702359 BRUNA GALVAO ANTUNES PEREIRA
20709952 BRUNA RESENDE DE ASSIS
20725281 BRUNO CARR DOS SANTOS
20719203 CAMILLA CAROLINE DE SOUZA
20727189 CAROLINE APARECIDA CAIRES
20714865 CAROLINE VIEIRA GALDINO
20704908 CAROLYNE ADRIANE SANTOS DE LIMA
20709536 CHARLISE FERREIRA CORREA
20700309 DAMARYS FREITAS DA SILVA
20729525 DAYANE WOLFF CARLIN
20711104 ELEN CRISTINA DA SILVA AMORIM
20714734 GABRIELE LAIS SGORLON
20719191 GEOVANNA SALVADOR CARDOSO
20713160 GIOVANNA YAMASHITA TOMITA
20706375 GRAZIELLA ALVES RUIVO
20723296 GRAZIELLE GONCALVES PEREIRA
20708949 ISABELLA DOMINGUES
20726040 ISADORA SANTANA BEGALE
20714085 JESSICA TAYNARA MOREIRA OLIVEIRA
20715762 JHENNIFER BRENDHA OLIVEIRA ROSA
20709818 JHENNIFER CAMILA PEIXOTO
20705293 JOAO VITOR DA SILVA NASCIMENTO
20718593 JOSMAIRA GABRIELA PEREIRA
20710640 JULIA MARIA RADIGONDA
20725219 JULIANA FERREIRA STRADA
20724195 LARYSSA GUILHERME MOTA
20727192 LAUREN RAPHAELY DE OLIVEIRA BRANCO E SILVA
20703807 LETICIA MARIA PACHECO GIRALDI
20728600 LETICIA SOUSA BIACONI
20727255 LIVIA DE SOUZA MADEIRA
20725382 LUANA ELIZABETH DE OLIVEIRA RISSO
20729571 LUISA JOIA ZAMBERLAN
20720138 MARCELA RUBIO TEIXEIRA
20700499 MARCELA YASMIN FERREIRA DOS SANTOS
20700069 MARIA ELISA MATOS DA COSTA E NASCIMENTO
20709935 MARIA ESTER DUARTE PEREIRA
20715424 MARIA GABRIELLE OLIVEIRA MAZIERO
20712484 MEIRIANE PIZANI SCOBARE DE OLIVEIRA
20700177 MICAELLA GARCIA MARINO
20708410 MILENA DE LUCCA
20711384 REBECA GABRIELI DOS SANTOS JANUARIO
20704122 ROBERTO RENAN SANTANA BAPTILANI
20726090 SARA DE FATIMA OLIVEIRA
20729760 VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES
ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20713090 ALEXANDRE PEREIRA LIMA BERNARDES
20717815 AMANDA ANTONANGELO BATISTUTI
20710786 AMANDA CAMARGO LOPES
20705260 AMANDA MATIAS DA SILVA
20720434 AMANDA NOGUEIRA
20710042 ANTONIO ROBERTO FABRI LEITE
20725401 AUGUSTO SCHIAPATI BORGES
20723063 CAROLINE DA SILVA ARAUJO
20720007 DANIELLA FONSECA MENDES
20719354 EDUARDO GRIZOS BUENO DE CARVALHO
20727725 EDUARDO HIDEKI ARIMA MIRANDA
20705390 EDUARDO ROMANO ZAFALON
20713545 ENRICO PEREIRA TICIANELLI
20706698 FELIPE GOMES ROMERO
20701531 GABRIEL ANTONIO SARAIVA BARBOSA
20700969 GABRIEL MATOS JORGE
20706355 GABRIEL TOMAZELI
20715738 GABRIELA BEATRIZ SANT ANNA DE MELLO
20726413 GIOVANA SUPERTI MAIA
20704998 GIOVANNA THAIS SANTOS MELLO
20715534 GUILHERME DE OLIVEIRA ROCCO
20725132 GUILHERME LUCHEZ DO PRADO
20708581 GUSTAVO CALDAS DA SILVA
20711155 ISABELA GAZZOLA SMARITO
20718083 ISABELLA SARDINHA BONIFACIO
20704029 JAQUELINE OZIO PIVOTO
20701551 JOAO MARCELO NOVAES LIMA
20716121 JOAO PAULO SOARES FOLCO
20703950 JOAO VITOR DE OLIVEIRA SILVA
20706126 JONATAS ELIAS DE OLIVEIRA
20703929 JORGE LUIS FERREIRA MARINELLI
20704896 JOSE VINICIUS DOS SANTOS
20702022 JULIO HIDEKI TUDA FAGUNDES
20714635 KELLY HAURA RODRIGUES COSTA
20716262 KEWIN GABRIEL NUNES DOS SANTOS
20703611 LARISSA ISABELA MOREIRA SALATINI
20718461 LAURA RE LUVISOTTO
20722346 LUANA MARQUES
20714168 LUCAS DOS SANTOS PEREIRA RAPOSO
20718882 LUCAS ESTEVES
20717119 LUCAS ZIWICH BIANCHI
20707066 LUCCAS KENZO MAEDA
20714300 LUIS HENRIQUE COTTICA DE LUCA
20704933 MARCELA KATO UEMURA
20702206 MARCOS MASATO HIRAZAWA
20703556 MARIANA LURY TOMA
20716292 MATEUS NASCIMENTO ROCHA
20703622 MATEUS TEIXEIRA CRIPPA
20713846 MATHEUS SILVA
20705165 MIRIAM HARUMI SATO
20728265 MOISES DE PEDRI VALDEVINO
20701018 MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES
20700764 NATHALLI MARTINS DE SOUZA
20716674 NICOLAS EIDY NITATORI
20715955 PEDRO HENRIQUE STORTI FERNANDES POZZEBOM
20701331 RAFAEL AUGUSTO DE AGUIAR
20709110 RAFAEL SOUSA ADATI
20707009 RITA NAIARA BOVO
20703637 RUAN FELIPE FERREIRA GUARNIER
20728164 STEFANY DOS SANTOS
20701518 TAINA COSTA E SILVA MIELO
20721014 THAIS AYUMI ARAI MITIHIRO
20718659 THOMAS GRANDO GAIOTTO
20700759 VICTORIA DINIZ
20701997 VINICIUS DE ALMEIDA CORREA
20718713 VITOR HARA TANIGUTI
20724247 VITOR HUGO VIEIRA BRANDOLIM
20701606 VITOR MOURA
20726539 VITOR NOBREGA SILVA
20727493 WILLIAN BRUNO OLIVEIRA
ENGENHARIA ELéTRICA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20731578 ALFREDO NICOLINO BONILHA
20727760 BRUCE KENSHIN ZENKE E DIAS
20724825 BRUNA PARREIRA MENDONCA MACHADO
20703636 BRUNO LOU WEI GUO
20715013 CAMILLA LIE KATAOKA
20724080 CLAUDECIR RODRIGUES DO PRADO JUNIOR
20729848 DANIELA SANTOS DE LIMA
20718685 DAVID WALLACE MATEUS
20729728 DERICK DE SOUZA TRAJANO
20715494 ERNANDES SANTANA OLIVEIRA
20709294 EUDES RAFAEL CARDOSO MALEMENE
20714025 GABRIEL DELONGUI POLVANI
20717233 GABRIEL DIAS MORAES
20709072 GABRIEL FONTE PEREIRA
20716063 GLAUCO CLAUS REZENDE
20729548 HEITOR AMANTINI MASSON
20705707 HENRIQUE GREIDANUS ROMANELI
20717328 ISABELA SCARPIN CONTATTO
20730027 JHONATAN ADEVANIR PALOMAR JORGE
20701618 JOAO MARCELO TOZATO
20700138 JOAO PAULO BACHEGA
20727453 JOAO PEDRO DA SILVA
20714260 JOAO VITOR LIUTI SANTOS
20712998 KONRADO PASINI DE OLIVEIRA
20732192 LEONARDO DANTAS VEGGI
20707166 LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO PICCOLI
20724116 LIGIA BENASSI YAMASHITA
20707659 LUCAS OTAVIANO MONTE DA SILVA
20710990 LUCAS TOMAS AGUIAR
20725418 MARIA TEREZA NANTES
20724456 MARIANA ALCINE DAEFIOL
20711761 MATEUS DO CARMO FERREIRA
20704778 MOISES ARAUJO DE MOURA
20717562 PAULO HENRIQUE LIBRAIZ JUNIOR
20708235 PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVATERZIOTTI
20711529 RODRIGO NAKAMURA DE SOUZA
20716382 SAMUEL NASCIMENTO DE MELO SANTOS
20722447 THIAGO DE OLIVEIRA PADUA
20710843 VINICIUS HIRASSAKI
20728648 VITORIA LORENA MATSUMOTO
FARMáCIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20723849 AMANDA NAOMI EGASHIRA SATO
20717144 AMANDA SANCHES ASCENCIO
20715045 ANA CLARA DONINI NAZIMA
20704735 ANA LAURA BERNARDI PARIZ
20712003 ANA LUIZA CUSTODIO
20726783 BEATRIZ ANGIEUSKI CAMACHO
20720517 BIANCA PLETZ NONINO
20715148 CAIO SARTORI CORREIA
20715170 CAMILA HARUMI SUNAHARA
20723872 CIBELE TAMPELLINI LUIZ
20701733 DIEGO ROBERTO BARBOSA
20723566 EDUARDA CAROLINA DO NASCIMENTO
20708442 ERICA CRISTINA ALVES MUNHOZ MONTEIRO
20709953 GABRIELA FERREIRA
20712256 GREICE KELLY LEITE QUINTINO
20705375 ISABELLY MANESCO SANTOS
20730759 ISADORA SARAIVA ZAMATARO
20704764 JOAO GABRIEL DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
20710758 JULIA SOUTO LEONI
20717914 JULIA TOMELERI TOLOMEU
20720726 JULIANA DA SILVA JEZUINO
20719475 LARISSA GARCIA PLACIDINO DOS SANTOS
20713082 LARISSA SUGIURA
20717128 LUISA BRASIL DA SILVA
20720569 LUIZA CAVALHEIRO DE MORAES
20707038 MAKELLY CAVALCANTE LUZIA
20713447 MARIA HELOISA BERNARDES DE OLIVEIRA
20718422 MARIA LAURA GOUSSAIN DARIDO
20728690 MARIANA CORREIA OLIVEIRA
20704022 MARIANA LUIZA SILVA
20715731 MILENA RODRIGUES MARTINS
20722941 MURILO FERREIRA DE ALMEIDA
20703530 MURILO MONTAGNER MORAES
20727537 MYLENA RONCHI
20727889 NATHALIA BRUNHOLI CHIERICI
20703415 NATHALIA PREZOTTI DE OLIVEIRA
20720198 NATHALIA YURIKA FUKUDA
20706327 NEWTON BERTEZINI NETO
20729245 PEDRO DE MELLO BELENTANI
20715960 PIETRA MITIKO TATEYAMA PATTINI
20721498 PIETRA PONTES DE CERQUEIRA
20727822 RENZO ORTOLAN THADEI
20700212 THALITA ESTEVAM DO AMARAL
20703207 THAYNA FERREIRA DE CAMPOS
20719853 VICTOR HUGO DA SILVA
FILOSOFIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20703016 ALINE MARIA ARAUJO RIBEIRO
20723859 ANDRE LUIZ PINTO RODRIGUES
20726184 DANILO GOBATO MARTINS DA SILVA
20728226 FABIO FONTANA DA SILVA
20702717 FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO
20708520 GABRIEL APORTAS FLOR
20701351 GABRIEL FELIPE VILELA DE MELO
20700822 GABRIEL LUIZ SCALASSARA BALAN
20703708 GEOVANNA LUIZA KENDIG CRISPE
20713944 GUSTAVO DIAS KATSUKI
20705423 HELOISA MATTOSINHO NAPOLEAO
20719921 IGOR LUIZ ALMEIDA BARBAS
20712992 JEFFERSON DE LIMA MARQUES
20703695 JOAO CARLOS CELESTRIM JUNIOR
20723792 JOAO PEDRO DE ALMEIDA MUSSATO
20706924 JULIANO HEEVEERSON SILVEIRA FONSECA
20722967 LENNON MARTINS DE BARBA
20729236 LEONARDO ANGELO FERREIRA PINTO
20713389 LEOPOLDO JOSE FERREIRA
20726754 LUA DAVID GARCIA
20724896 LUIZ ALFREDO DOS SANTOS SILVA
20700627 MANOEL CARDEAL DA COSTA NETO
20709406 MANUELA MANHAES SLONSKI
20721209 MARLON CHRYSTIAN ROSA
20716587 MATHEUS BECARI DIAS
20718949 MAURO MAX
20704761 MILENA GARCIA CARRION
20731481 PAOLA GARCIA PEREIRA
20723054 PAULO VITOR ZONFRILLI BETIATI
20725737 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS
20706397 PEDRO OLIVIERI FONSECA
20702330 THAUAN SANTOS SOARES
20707372 VANESSA VIANA MOTA
20724569 VINICIUS ALVARES DE OLIVEIRA
20731359 VITOR HUGO GREGORIO DANTAS
FíSICA - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20700157 AMANDA MARIA FONSECA
20722383 CLAUDIO HENRIQUE CABRAL MARSOLA
20700992 CONRADO QUEIROZ DE SOUZA
20702323 DANIEL GONCALVES DE MORAIS
20705353 EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA
20718777 ENTONY LUCAS DA SILVA PEREIRA
20701335 GABRIEL GONCALVES
20713114 GABRIEL VINICIUS SILVA VIEIRA DE SOUZA
20722593 GABRIELI CAVALHEIRO DE CASTRO
20705182 GIOVANNA PIMENTA BARBARINO
20711221 GUSTAVO HAYASHI DANIEL
20730519 HENRIQUE CAVALIERI AGONILHA
20700173 JOAO VICTOR LUNA SILVA
20703247 JULIO ANDREWS SILVA PINTO
20729641 KEMYLE CARVALHO CASSU ALVES
20708291 LUCA BARON PIETRO
20725795 LUCAS YASSUO ISHIDA
20731716 LUIS CARLOS GODOI FILHO
20701923 LUIS FELIPE SANTOS DA SILVA
20724244 MARIANA NOVAGA MOTTA RODRIGUES
20728616 MARIO MASSAO HANAOKA
20714088 MATEUS GRUENER LIMA
20715622 MATHEUS FREDERICO FRANCISCOMNI
20723833 WESLEY LOPES DA CRUZ
20714424 WILLIAM ARAUJO DE SOUZA
FíSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20705444 ALINE MARIANI DE FRANCA
20704157 ANA CAROLINA RIBEIRO JULIANI
20715930 BEATRIZ AKEMI TAKEDA KATSUKI
20721417 CARLOS HENRIQUE PEREIRA
20721852 DARNEI FOGACA DE ARAUJO
20719199 DAVID EMILIANO CAIRES DE QUEIROZ
20721485 DOULGAS SANINI
20713484 FERNANDO MARCUCCI ORTIZ
20710360 FREDERICO PONCIANO DE SOUSA
20715708 GEIELLE LEMOS DOS SANTOS
20723058 GREGORY DE OLIVEIRA BONFIM
20708328 ISABELY DE QUEIROZ BENICIO
20712857 ISADORA SUZANA DE GODOY
20723009 JOAO MARCOS PEREIRA TELES
20721026 JOSE VINICIUS RIBEIRO
20725446 KAIO FUKAHORI
20722177 KEILA TATIANA BONI
20703939 LUCAS FRANCO DE MORAIS DA SILVA
20724022 LUCAS GOMES OLIVEIRA CORBANEZ
20708640 LUIZ CLAUDIO TOZONI FILHO
20719308 NICOLAS MOURA DE OLIVEIRA FERREIRA
20703749 PAULO EDUARDO BUENO
20714579 PAULO VITOR SCARPARO
20719987 RAPHAEL HARUO NAKANO
20703337 VINICIUS RIBEIRO PASCOA
FISIOTERAPIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20722996 ALINE EMILY DA SILVA
20712471 ALINE LIMA DE SOUZA RIBEIRO
20707271 ALINE MARIA RIBEIRO DE LIMA
20723995 AMANDA SILVA MELO
20724404 ANA CAROLINA DE ASSIS
20723731 ANA ELIZA DOS PASSOS
20706216 ANA FLAVIA BARBOSA DE MORAES FERNANDES SILVA
20701080 ANA PAULA ZACARIAS DE SOUZA
20705495 ARTHUR HIRAM GARANHANI BOGADO
20710647 BEATRIZ BARTHOLO
20711298 BEATRIZ MIKI SADOYAMA
20714761 BEATRIZ PARRA BUZZETTI
20719756 BIANCA CAMARGOS DE OLIVEIRA
20730815 CAROLINA RUOYIN HSIEH
20731016 DAIANE CRISTINA DA SILVA
20716337 DANIELLY FERNANDA DE SOUZA
20702734 DANYELY SOARDI FRANCA
20723330 DAYVID RODRIGO MIYACHIRO
20719935 EVELYN ALINE DOS SANTOS
20717997 GABRIELA CASAGRANDE ZAGO
20718441 GABRIELA DE OLIVEIRA DA SILVA
20715870 GABRIELLE EMY KATAYAMA
20709155 GEOVANNA MESSIAS
20707174 GIOVANA CAMPANER LIBERATTI
20718090 GIOVANNA DE CARVALHO
20720599 HELDER DOS SANTOS LOPES
20704907 IHORRANA WENCZ ALFLEN
20701313 ISABELA OLIVEIRA JASINEVICIUS
20712273 IZABELLI SAYURI SUGUIEDA RUAS
20704305 JADE MARIA BERNARDES BELLANCON
20705382 LARISSA FLORIPES DE SOUZA MERETICA
20708979 LUCAS MIGUEL SAVIO
20723950 LUCIANA MIKA MATUGUMA
20715039 MARIA BEATRIZ PIOVESAN
20719294 MARIA EDUARDA SILVA SANTOS
20703902 MARIA VITORIA FABRINI FERNANDES
20706954 MARIANA PROCOPIO MONTES FRANCISCON
20705609 MATHEUS HENRIQUE DE SA OLIVEIRA
20707896 MATHEUS SANTOS PIERIN
20716133 NAYARA DE MATOS FERREIRA
20705796 PAOLA COBBO
20720085 PEDRO HENRIQUE BERGAMIN MORRO
20700903 PEDRO HENRIQUE RUFO COUTINHO
20705767 POLIANA MARCHIORI
20717368 RAFAELA FURLAN MUNHOZ
20700403 RENATA CRISTINA SILVA
20701282 ROBERTA BORDIGNON RODRIGUES MACHADO
20726105 THIAGO ROBERTO FEREZINI DE ANDRADE
20718039 VICTORIA CAROLINE DOS REIS DE ALMEIDA CUNHA
20701416 VINICIUS MORETO GUISSO RODRIGUES
GEOGRAFIA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20705034 ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
20717750 ANDRE KAISER DE CASTRO
20703058 BIANCA DE MATOS
20715814 CHRISTIAN HENRIQUE DA SILVA
20728984 DIEGO FREITAS DA SILVA
20725617 EDUARDO HORT DALE VEDOVE
20703789 EDUARDO ROMERO DE ALMEIDA
20705057 ELEANDRO MACEDO DIAS
20726307 FELIPE CAVICHIOLI MARTINS
20724634 FRANCIELI CRISTINA CERQUEIRA DA SILVA
20729020 GABRIEL GARCIA GONCALVES
20725956 GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
20719056 HELIAN ARAUJO OLIVEIRA
20727086 HELVECIO ROGERIO HERNANDES JUNIOR
20720432 HENRIQUE CALLEGARI CASANOVA
20703119 HENRIQUE SOUZA BARBOSA
20714446 JACKES DOUGLAS SZEKUT
20730999 JHONATAN FURTADO DE GASPERI
20700584 KARINA KARLA REBEQUE
20713363 LEANDRO CORREA ANDRE
20714196 LUCAS D AMICO DE ALCANTARA
20723218 LUIZ GABRIEL TORREZAN
20727014 LUIZ LEONARDO LINS TRANNIN
20710209 MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO
20700016 MARINA MARTINEZ CAPELLO
20704385 MATHEUS HENRIQUE DE LALA BURITY
20728477 MATHEUS MISQUEVIS
20719247 NATHALYA GLENDHA MAYER CHAGAS
20712824 RENAN EUCLIDES VIEIRA
20718438 ROBERTO MINUSSI ADELINO
20714959 RODOLFO HENRIQUE NERY TERCIOTTI BALESTRI
20704062 TAYNARA MARCONDES DE LIZ
20715175 THAYANE VICTORIA DE ALMEIDA SANTOS
20701800 TOMAS CARVALHAES VOLPI
20701842 VICTOR GUILHERME PEREIRA DA SILVA
GEOGRAFIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20729614 ADRIEL FONTOURAR RAMIRO
20726241 ALEX ASSIS DA SILVA
20717247 ALISON ANTONIO CERA BOTELHO
20700713 ANA PAULA CAMARGO DA SILVA
20718862 CAMILA NAOMY LIMA KAWABATA
20724348 DAVI RODRIGUES ARAUJO TEIXEIRA
20708014 DAYANE DA SILVA OLIVEIRA
20723852 DIONIZIO DOS SANTOS
20732146 FABIO REITER FERREIRA NUNES
20727888 FRANCISCO DE JESUS MAFFI JUNIOR
20720556 FRANCISCO ZAFALON
20730028 GABRIELE APARECIDA SOZZO
20700877 JEISY ALVES
20718841 JOAO PAULO SVERSUTTI MESSIAS
20713194 JOAO PEDRO DA SILVA MESQUITA
20707446 JOAO VICTOR PIRES PAIXAO
20707842 JOAO VICTOR SILVA REIS
20706784 JOAO VITOR FERREIRA GONCALVES
20711985 JOSE ANTONIO ROVERATO CANDIDO
20710330 LUIZ RICARDO MARTINS DA CRUZ
20716022 MAICON JEFERSON AGUIAR COELHO
20704151 MATHEUS FARINACIO RIBEIRO
20728927 OTAVIO AUGUSTO ROCHA KORKI
20700010 RAFAELA APARECIDA ESTRADIOTE
20722292 REGIS LUIZ ZAGABRI BATISTA
20720058 RODRIGO APARECIDO SANCHES DE SOUZA
20720908 THAIS FERNANDA GONCALVES
20729247 THIAGO DE ANDRADE
20729979 TIAGO INACIO DA SILVA
20731460 VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS
20719993 VICTOR HUGO CERCASIN POYER NOGUEIRA
20728296 VICTOR HUGO PHELIPINI
20700733 VICTOR MATEUS PEDRINELLI GELAIN
20725153 VINICIUS AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS
20724853 VINICIUS TOMAELLI BOMBA
HISTóRIA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20730001 ALICE SILVA POLTRONIERI
20704299 AMANDA SOARES STEFFEN
20705846 CARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO
20729328 ELENA GOMES GORDO
20702852 GABRIEL VINICIUS DA SILVA
20701436 GABRIELE OLIVEIRA DA SILVA
20724089 GIOVANNI LUCA DE PAULA
20727222 GUSTAVO GARCIA DE SOUZA
20726083 GUSTAVO RIBEIRO BUENO
20705112 HIGOR JARDIM EVANGELISTA
20716812 IAN FELIPE BRAZIEL FERNANDES
20713956 ISABELE TEIXEIRA DELFINO
20705219 ISABELLA AMABILE DE GODOY
20732144 JULIA VICTORIA DE MELO
20717920 KAWANI DE MACEDO GASPAR
20700804 LETICIA MAGRI DOS SANTOS
20706116 LUCAS DE PAIVA RIBEIRO
20710368 LUCIBELE EDUARDA BENTO DA SILVA
20705934 MARILIA FABIANO RONCATO SAGULA
20725300 NATHALIA FOLEIS TAROSSO
20727302 NICOLAS FRANCO DE MORAIS DA SILVA
20718302 RAFAELA PLACIDO DO AMARAL
20723629 RAMON ARTHUR DIAS
20706073 REBECA ZAFALAO MEINE
20725380 RENATA BARROS DE FIGUEIREDO
20714320 ROBERTO DE PAULA JUNQUEIRA NETTO
20711321 RODRIGO KMIECIK PASSOS
20722098 STANLEY KENNEDYGARCIA
20718318 TALITA VOMERO GIL
20725585 WILSON DE CREDDO MAESTRO
HISTóRIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20715954 BIANCA DE LIMA BONDIOLI
20731319 DAVY AQUILES DE MOURA
20703952 DOUGLAS PEREIRA CAMPANER
20717378 FELIPE ALEXANDRE CORREIA GUARILHA
20703489 FELIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA
20723822 GABRIEL ARANTES CORREA
20715254 GABRIEL DE SOUZA MARQUES
20720970 GABRIEL FORMIGONI JARDINETTE
20732311 GABRIEL RENAN ALBERGUINE
20722530 GABRIELA DE CARVALHO RIBEIRO
20714844 GEOVANNA BEATRIZ LOPES
20703475 GIOVANNA BARBOZA DA CRUZ
20701248 GUILHERME TAVARES LOPES BALAU
20708815 GUSTAVO NICOLA TIBERIO
20700450 HELLEN LOROZA INACIO
20707463 HUGO LEONARDO DOS SANTOS
20726433 IVAN STOPA JUNIOR
20716041 JULIA MAGALHAES NOGUEIRA ROCHA
20703047 LAVINIA CARRILHO DOS SANTOS PREZA
20713829 LUIZ FELIPE HOLANDA
20730537 MARIA EDUARDA SENA CAPUCI
20732421 RAFAEL JONATHAS DAROZ
20710779 ROBERTA STEIN
20730918 RUBIA FERNANDES DA SILVA
20717972 SAMUEL HENRIQUE DE ALMEIDA
20704465 TERCIO CAMPANA BECCATI
20719049 TOMAZ MONCOES MIRANDA KOGURE
20708211 VICTOR HUGO FERREIRA MOTTA
20710722 VINICIUS DE ALMEIDA
20702163 VINICIUS DE SOUZA SILVA
JORNALISMO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20705624 BRUNA MIYUKI ENOMOTO AKAMATSU
20723400 CRISTYE TRINDADE VILAS BOAS
20719847 DEBORA MANTOVANI
20704677 GABRIEL ALMEIDA COSTA
20722668 GIOVANA BUENO BORGHESI
20721473 GIULIA ISABELLE SILVA
20706707 JULIANA LETICIA DE LIMA FELIS
20700250 LAURA KAMIJI DE OLIVEIRA
20721820 LAVINIA ZABORNE OLIVER E SILVA
20715641 LEANI JALINE FERRARI FERREIRA
20707374 LEONARDO MENDES BUENO
20714154 LIVIA PRADA SENEDA
20729195 LUIZA FERREIRA CARDOSO
20726374 MARIA LUIZA FERREIRA ROCHA
20707745 MARIANE BAIO TELES
20714977 NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS
20722062 NICOLI SILVA SUMAN
20725707 PAMELLA CARVALHO DE SOUZA
20702673 TAMIRIS DA ANUNCIACAO SANTOS
20717877 VICTORIA VISCHI DA CRUZ
JORNALISMO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20724360 BRUNA MELO GONCALVES
20724097 CAROLINE KNUP TONZAR
20711599 FABIANO BATISTA SILVERIO
20714214 GABRIEL HENRIQUE DE PAULA DIAS
20705411 GABRIEL ROCHA FREITAS
20717195 GABRIEL SILVEIRA FRANCO
20707404 HIURY HENRIQUE PEREIRA ALVES
20703141 IGOR UNICA GREGO
20714208 ISABELA ALBANO BURIOLA
20714473 JAIR SARAIVA LIMA DE QUEIROZ SEGUNDO
20712636 JENIFFER MODENUTI
20704240 KEVIN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA
20729708 LEONARDO ATHAIDES GUIMARAES
20723462 LUCAS NOBREGA PETINATTI
20721859 MARIA ALICE SILVA OLIVEIRA
20711854 RODRIGO LEAL DOURADO
20730283 TATIANA LEITE COELHO AGUIAR
20730261 THAINARA PAULETI FERNANDES
20712750 TIAGO BUENO DOS SANTOS
20723710 VINICIUS DOS SANTOS MARCHELLO
LETRAS ESPANHOL (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20722653 CAROLINE ASSUMPCAO DA SILVA
20728169 DJENIFFER SCUSSEL
20709400 DRYELLE CHRISTINE DA SILVA
20720245 LEONARDO FEITOSA GOMES
20721080 SULAMYTA MACHADO DE PONTE
LETRAS ESPANHOL (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20717266 ALINE JOSIANE RIBEIRO SILVA
20710384 ERMINIO TOMAZ NETTO
20702813 GABRIEL AMANCIO DE OLIVEIRA
LETRAS FRANCêS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20729807 LEANDRO GRZELAK PEREZ
20702519 MARCELA FERNANDA DOS SANTOS
20707149 MILENA CAROLINE ROMAGNOLI BERTOLETE
Redação Bonde