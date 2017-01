Confira lista de aprovados no Vestibular 2017 da UEL

Agência Estado

Os candidatos que fizeram a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 3 e 4 de dezembro, relatam não conseguir fazer a inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), aberto nesta terça-feira, dia 24.O Sisu é utilizado para selecionar candidatos para 238.397 vagas de graduação, em 131 instituições de ensino federais e estaduais públicas, por meio das notas do Enem. Em 18 de janeiro, quando as notas do exame foram divulgadas, esses candidatos também tiveram dificuldade de acessá-la.Nas redes sociais, e especialmente na página oficial do Ministério da Educação (MEC), os estudantes relatam problemas para acessar o sistema. "Que desagradável, hein MEC? Vários (candidatos) sendo prejudicados com esse erro. Estou tentando me inscrever, e o erro ainda persiste. O pior, é ligar para a central e ainda receber o aviso 'No momento nossos atendentes estão ocupados.' Brincadeira, né?", disse um jovem nas redes sociais."Muito bom saber que a galera que fez a primeira aplicação já conseguiu se inscrever e está disputando vagas, enquanto a gente aqui, da segunda aplicação, ficamos sentados pagando de trouxas enquanto o tempo passa", disse outro candidato. Procurado às 11h15 desta terça, o MEC disse que se posicionaria após verificar se o problema procede.As inscrições no Sisu ficam abertas até sexta-feira, 27. Os estudantes podem selecionar até duas opções de curso para pleitear uma vaga. Durante as inscrições, o sistema calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas ofertadas e no total de candidatos inscritos para cada curso, por modalidade de concorrência.A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da seleção, não garantindo, necessariamente, a vaga desejada. O resultado da chamada regular sai no dia 30 de janeiro.A segunda aplicação do Enem ocorreu após o exame ser adiado em escolas que estavam ocupadas na data oficial do exame, em 5 e 6 de novembro. A nova prova foi aplicada em 166 municípios para 277.624 pessoas.Os estudantes ocuparam os prédios escolares em protesto contra PEC 241 que estabelece um teto para os gastos públicos, incluindo saúde e educação, e a proposta de reforma do ensino médio, entre outros pontos.