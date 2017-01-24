Educação
Terça-feira, 24 de Janeiro de 2017
24/01/2017 15:15
Lista II

Confira lista de aprovados no Vestibular 2017 da UEL
LETRAS INGLÊS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20726216 ANDERSON ROBERTO FAGUNDES

20723559 ANDREZA BILL DEMARCHI
20701721 BEATRIZ FREIRE FERREIRA
20722935 BRUNO HENRIQUE ARAUJO BRABO
20719661 BRUNO SILVA SANCHES
20711681 CECILIA CABRINI CAMPOS ARAUJO
20711291 EMINA MORI
20730070 FLAVIO LANARO
20727931 GISELE FERREIRA RIBEIRO
20731043 GUILHERME CREMONINI AGULIARI
20714159 JAQUELINE BOSSA SAKAKIBARA
20705454 JOAO VICTOR PAULINO DE SOUZA
20716803 JULIE PASINI OLIVEIRA
20716032 KARLA JAUBERTI DA SILVA
20708631 LETICIA FERNANDA MATSUKI
20700076 LETICIA HELEN BELUCO TEIXEIRA
20718791 LETICIA MARTINS FRANCISCO
20729905 MARUEN DIAB GHADBAN FRANCISQUINI
20718161 RAFAEL DOS REIS GAONA
20727276 THAIS STELZER RAMOS

LETRAS INGLÊS (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20701156 ALICE KASEKER RIBEIRO
20713776 BEATRIZ JANNY VANZETO
20729446 BRUNA ADELAIDE DE FREITAS SELICANI
20721527 DENISE SALLES RIBEIRO
20724084 GABRIEL VAZ NOGUEIRA
20700735 GABRIELI ROMBALDI
20706136 GILBERTO LUIZ PEREIRA FILHO
20728358 GUILHERME LUKA SERAFIM PALMA
20712393 HENRIQUE DE PAIVA SOARES
20730683 ISABELA KROTH PERTUSATTI
20706438 JULIA CHIOSI GARCIA DE SOUZA
20701046 JULIA LACERDA MATIAS
20724673 LAIS APARECIDA BECHERI RODRIGUES
20721818 MARIA LUIZA CAETANO SOARES
20710705 MARIANA SALOMAO MOURA
20729743 NARIHANI ANDRELLI AGASSI DE SALES
20725172 RAFAEL VIEZZI PIERALISI
20724161 RAQUEL BITTENCOURT MAKSOUD
20723621 TATIANA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA
20722329 YASMIN DE LUCA CARNEIRO DOS SANTOS

LETRAS PORTUGUÊS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20701561 AMANDA STEFANY XAVIER GARCIA
20700446 ANA CLARA AQUINO DE ANUNCIACAO
20724556 ANDRE SALLES DE MELO
20702056 ANDRESSA GALVAO JORGE DE LIMA
20713503 ANDREW PEREIRA BARDUZZI MIRANDA
20713554 ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
20725887 BARBARA BASILIO
20722008 BEATRIZ ZANI ALVES DA SILVA
20706054 DANILO CESAR DA SILVA CARVALHO
20717720 DAYANE MARIA SOUZA DELFINO
20726623 DEYSIANE DA COSTA SOUZA
20718503 DIANIA DE CASSIA DE OLIVEIRA
20732358 EDGAR YUJI MATUDA
20702098 ELIZA ROSA DA SILVA
20701939 EMILY KAROLINE CORREIA
20720857 ENZO GABRIEL VERCESI
20730524 ERIKA ALVES DA SILVA PINTO
20730895 FABIO PROENCA GAVIAO
20713211 FRANCIELLE COUTINHO ROCHA
20724015 GABRIEL CORREIA DE SOUZA
20720841 GABRIELA APARECIDA VIDOTTI
20725468 GABRIELA ZACHI VILASBOA
20708268 HELOIZE DE CASTRO BECARIA
20730477 IZABEL DO NASCIMENTO
20719688 JEAN CARLO BARUSSO
20717053 JESSICA CAIRES PEREIRA
20714791 JESSICA FERNANDA SALUSTIANO DA SILVA
20702288 JULIO MICHELLI PEREIRA
20717444 KESIA MARIANA MIRANDA DE ANDRADE
20730096 LAIS LIMA DA SILVA
20719172 LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES DE SA
20706040 LETICIA MARIA SQUIZZATO BAISE
20721054 LILIANE CRISTINA LOPES
20718631 LORIS MILLONI SIMON
20724871 LUCAS FIDELIX SOUZA
20711862 LUCAS MESSIAS LIMA
20707483 MARIA EUGENIA GARCIA GONZALES
20710754 MICHELLE NAOMI YAMASHITA
20705264 NADIA S BALLADARES BARCELLOS
20706916 NAYRA SUELLEN BORGES CRUZ
20709819 PATRICIA EMILLE DA SILVA
20700540 PEDRO PAULO DA ENCARNACAO GERTRUDES
20721219 RAIANE FAVA MARSON
20727524 RAQUEL DE OLIVEIRA PRETE
20702472 SAMELA FELICIA DAS DORES
20708971 SANDRA BEATRIZ TAVARES DA SILVA
20701487 STEFANY CAUANY SANTOS BERNARDO
20724833 SUELEN CRISTINE DE SOUZA
20702989 TAIANE MAIARA MACIEL
20700280 TAIS CRISTINA DE BARROS
20707853 TATIELE MARTINS PRIETO
20724088 THAMIRES BERALDO PARRALEGO
20709350 VANESSA CAMARGO DE OLIVEIRA
20718205 VANESSA DA SILVA CAMARA
20710221 VICTOR VINICIUS CUNHA DE SOUZA

LETRAS PORTUGUÊS (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20715902 AMANDA BRUNELLA SANTOS
20725969 AMANDA DA SILVA SANTOS
20701825 ANA FLAVIA CAVALCANTI BENTO
20727376 ANDRE HENRIQUE DE ALCANTARA
20725761 ANDRE LUIZ NOGUEIRA KOBYLKA
20724258 BRENDA YUMI NAKANISHI
20701903 CAROLINE NICOLINI BAPTISTA
20731999 CHRISTIAN EIJI NONACA
20712139 CLARA REGINA FERREIRA DE SOUZA
20724881 DANIELLE SIMONE DA SILVA
20721266 DEBORA CRISTINE MELO DE MATTOS
20714989 FELIPE FRASSON FUSCO
20724011 FELIPE PINTO SOLLE
20717655 GIOVANA TIEMI TATESUJI MARQUES
20725630 GIOVANNA ROCHA
20728961 GIOVANNA SELLERI DOS SANTOS
20720476 ISABELA BIAZINI RIBEIRO
20732024 IVANA SESSAK PULS
20713599 JENIFFER THAIS SANTOS DA SILVA
20723825 JHENNIFER HEMILY CODEIRO GONCALVES
20702473 JULIA EBERT EMERICH
20723053 KARINA DE ALCANTARA ROCHA TEIXEIRA
20726342 KEMELYN KAUANE BOTTINO DE SOUZA
20709513 KHAWE AUGUSTO ZAGATO SOARES
20721245 LORRANY OLIVEIRA DOS SANTOS
20729077 LUCAS TADEU GUSMAO RUSSO
20715704 LUCCA FERNANDES BARROSO
20729721 LUIZ ARNALDO RIBEIRO BAPTISTA
20701737 MARCELA MARQUES CARREIRO
20702840 MARCELO FELIPE GARCIA
20711755 MARIA EDUARDA GARBOSSI ALVES
20719854 MARIANA BARROSO MAROCA
20718836 MICHEL NEGRI PEREIRA
20723397 NATHALIA LUZIA DE SOUZA JORDAO
20711070 NATHALIA NOVASKI CARRERI
20707056 RAPHAELLA DE MELLO JOAO
20706519 RENATA ANDREA DA SILVA
20711386 SIMONI DA SILVA ROCHA
20725337 THAISE CRISTINA IUGLEBODE
20722685 VINICIUS DE OLIVEIRA ASSENCIO
20707405 YASMIN FIAUX HARFUCH
20706125 YNGRID DOMINGOS DE FREITAS

MATEMÁTICA - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20704008 BEATRIZ SIGNORI LONARDONI
20712572 BIANCA FUZIKI AKUTAGAWA
20723974 CAROLINA MAI YABUCHI
20702506 EDER HENRIQUE NUNES DA SILVA
20724930 EDIVARDES HENRIQUE MATHIAS SABINO
20711406 FERNANDO DOS SANTOS DA SILVA
20700443 GIOVANNA BELASQUI NEGRI
20724713 GUSTAVO SYLVIO DE PAULA MENANI
20702625 ISABELA YABE MARTINEZ
20720401 ISADORA ANDRADE BARBOSA
20731605 JOAO VITOR VIEIRA CAPRI
20731601 KAIO SATO MATSUMOTO
20702837 LAURA ALVES NUNES OLIVEIRA
20712177 LETICIA IVAOKA SHIMIZU
20722903 NABILA IASBIK GIROTI
20724625 NATHALIA FRANZON FERNANDES
20701562 PAULO FERNANDO MERCADANTE DAMAZIO
20708200 RAFAELLA SILVA FERREIRA
20706145 RODRIGO PASCUTTI GONCALVES
20726010 ROGERIO MORSELLI FERNANDES JUNIOR

MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20724372 ALESSANDRA VARONI ARAUJO
20718829 BRUNA TOCHI COSTA
20703632 DAIANA RODRIGUES ARAUJO
20716625 FERNANDO SANCHES
20722065 GABRIEL LEMES TRINDADE BAGNARA
20712778 GABRIELA CELESTE SOARES DE OLIVEIRA
20728153 GRAZIELA PONDE CICONINI
20700746 JESSICA APARECIDA BORSSOI ZANQUIM
20732480 KAWANE APARECIDA DE SOUZA
20700853 LEONARDO LEMES PANDOLFO
20710334 LUANA AYUMI TAMURA
20702221 LUCAS VINICIUS REGASSIN
20718187 MARIA HELENA SCHEEL DA SILVA
20708313 MARIANA APARECIDA PEREIRA
20715776 MATEUS ALMEIDA MONTEIRO
20711923 MATEUS LOPES ZANONI DO REGO
20720145 MATHEUS PANTOJA RICCI
20725958 MATHEUS STELLE
20724801 MILENA YUMI HIGASHI
20722456 PAMELA RODRIGUES VENTURINI DE SOUZA
20714607 RENATO AUGUSTO QUEIROZ
20719237 RICARDO HIRONAO SAKAI
20705436 RONY ALEXSANDER JUCHEN
20714668 TABATA CRISTINA DA SILVEIRA BERNABE
20722421 THAIS ALESSANDRA ALVES
20729545 THIEGO GUSTAVO RODRIGUES SOARES
20716761 VICTOR LUCAS GALDINO DA SILVA
20720791 WESLEY MAXIMO SOLA
20710230 WILLIAM HIDEKI KURIBAYASHI
20702671 YURI MASSAHIDE ITO

MEDICINA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20722459 ALAN LUCA
20707508 ALESSANDRA NUNES BERTUOL
20728029 ALLAN MATHEUS LOPES
20715837 AMANDA ARANTES VIEIRA
20701677 AMANDA JUNQUEIRA DALLA COSTA
20701057 AMANDA TONINATO TAVARES
20727897 ANA LARA RAMOS
20713466 ANDREW SILVA FELIPE
20704476 ANOUAR SACCA COLOGNESI
20703976 ARIANY FIGUEIREDO DOS SANTOS
20706276 BARBARA VELANI SOUZA
20708593 BEATRIZ CRUVINEL BARBOSA
20705561 BEATRIZ MULARI RIBEIRO
20717190 BRENDOW ALBERTO KRAMBECK
20701437 BRUNA BASTOS LOPES
20723433 BRUNA CURVELO MUASSAB
20701591 BRUNA GONCALVES ANDRADE
20705919 BRUNO HENRIQUE PAES
20728898 BRUNO HENRIQUE RIBEIRO VALERIO
20711301 CAIO AUGUSTO DOMINGOS
20724287 CAMILA DA SILVA LUIZ
20712043 CAROLINA RODRIGUES CAVALCANTE
20708780 EDUARDO AFONSO NASCIMENTO JUNIOR
20713217 FABIO EDUARDO SANTOS DIAS
20704826 FERNANDA AWDREY KAORI SAKAMA
20725838 FLAVIA DE ALMEIDA FUZETTO
20719874 GABRIEL GALBIERI SEVERINO
20705286 GABRIELA RAZENTE FONTES
20707207 GABRIELA TRENTO ZANARDO
20701515 GABRIELLA SOARES SILVERIO
20708913 GIOVANA CHIQUETTI
20707679 GIOVANNA CRISTINA SPAGNUOLO BRUNELLO
20705758 GIOVANNA PUNHAGUI BACHEGA
20730500 GIOVANNI SILVEIRA GREGHI
20702642 GUSTAVO ESTEVAM GONCALVES MARTINS
20709767 HELIO HENRIQUE CANDIDO DA SILVA PETRONILHO
20705059 HENRIQUE CESAR CALVO ALESSI
20700041 ISABELA ZANELI
20718585 ISABELLA RODRIGUES CALIXTO ALVES
20713929 ISADORA BERTOLIN SILVA
20725353 JAIR DE JESUS JUNIOR
20701323 JAIR MENDES FERREIRA NETO
20700874 JOAO AMERICO MANTOANI DA SILVA
20712715 JOAO AUGUSTO MOREIRA NEVES
20705568 JOAO PEDRO ROSA SANTOS
20710694 JOAO VITOR FONSECA DA SILVA
20730680 JULIANA RENATA BOLDRIN FRANCISCO
20730243 KAROLINE RODRIGUES CREVELIM
20708566 KEVIN SANTIAGO DE SOUZA QUENZO FUKUSHIMA
20728542 LARISSA CASSEMIRO MOREIRA
20709086 LARISSA GABRIELLA MAGRI TUNIN
20705239 LEONARDO MORAIS DE CORDOVA
20717957 LEONARDO STRINI MACHADO
20720678 LISANDRA CARDOSO BUENO
20723567 LORENA ARRUDA DE ALMEIDA
20721302 LORRANA LOBO MELO
20700231 LUCAS ALBINO COTRIM TERREMOTO
20714937 LUCAS DE ALMEIDA LUZ
20701202 LUIZA ALONSO MARTINS
20714686 MARIANA MEDINA MORAES
20701431 MARINA MARTINES DA COSTA
20729282 MARIO LUIZ MACEDO NIGRA
20712718 MAYARA SUEMI RAMIRO KUWAHARA
20711896 MAYRA POLLYNE DOS SANTOS FERRARI
20723511 NATHALIA FERNANDA CAROBA DOS SANTOS
20700136 PAULO MARCO CALIXTO DE OLIVEIRA
20700685 PAULO VITOR NERES DE SOUZA
20705596 PRISCILA HEDLER
20712596 RENATO DIAS DE FREITAS
20712175 RICARDO CARAPELLO MOREIRA
20701070 RUBYA GUIMARAES DE OLIVEIRA
20707380 TAINARA STEFANIA RIZZO
20719794 THAIS MARIA RODRIGUES RANGEL
20708705 ULISSES ENRIQUE COLONHEZE
20705657 VANESSA AKARI HONDA
20711348 VINICIUS GARCIA SIRIACO
20703959 VINICIUS MARCONDES SILVA
20705895 VITOR FANTI SILVA
20720265 VITOR SATOSHI KOZU TINO
20700993 WILLIAM DE ASSIS CONCEICAO

MEDICINA VETERINÁRIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20725114 ALAN JUNIO RAMOS
20703340 AMANDA FANTIN MARTINS
20718397 ANA CAROLINA ALMEIDA SILVA
20710181 ANA MESQUITA PEDROSA PADILHA BASTAZIN
20707000 BEATRIZ DOS SANTS BUENO
20727527 BRUNA MARIA SARRI
20704484 CAMILA DE OLIVEIRA
20717467 CESAR ROSA SANTA
20715768 CHRISTINE EBELING SIPPLI
20720016 DEBORA TAINA CAMPONES DA CUNHA
20717114 FABIO EIJI FUKUMORI
20705379 GABRIEL SHINJI NIHEI
20714462 GABRIEL SOUSA SANTOS
20704673 GABRIELA BAHR ARIAS
20709439 GABRIELA CARNIO NOGUEIRA
20722700 GABRIELA SANCHES SCUISATO
20701843 GIOVANA CARVALHO VIEIRA
20717402 GIOVANNA MISSAKI KUBO
20731535 GIULLIA ZAGHIS LECCIOLLE
20704857 GUSTAVO GARCIA FERREIRA
20731055 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
20701594 IGOR D AVILA GOMEZ
20729482 ISABELA LONARDONI TEIXEIRA
20709410 JADE NOGUEIRA GUIMARAES
20726988 JAQUELINE JACINTO RAMOS
20714181 JAQUELINE NICOLAS PAULA LEITE
20718268 JEAN GUSTAVO DOS REIS OLIVEIRA
20722461 JESSICA DOS SANTOS SILVA
20718665 JOAO PEDRO MONTEIRO DO CARMO
20731070 JOAO VITOR FERNANDES MACHADO
20727728 JOE FERNANDO CAMARGO DE MELLO
20713406 JULIA SUZANA DE OLIVEIRA
20724470 KAREN CRISTINA LYE IOSHIMURA
20704489 KARINA AYAKA YAEKASHI
20700890 LAIS MENDES BATISTA COSTA
20722460 LARA SANTOS CYRILLO
20724633 LARISSA CRISTINA ALONSO
20712901 LARISSA MACIEL
20717523 LAYS CRISTINE DO NASCIMENTO OLANDA
20709929 LEONARDO LUIZ MARTINS
20715591 LETICIA REIS MANOLIO
20727184 LETICIA RODRIGUES TERKELLI
20701242 LUANA GREGO CAIAFFA
20711026 LUIZA CORREA GUIMARAES GOMES
20728223 MARCELY BARDEZ JORGE
20718297 MARIA ANTONIA TORRES DE BARI
20712625 MARIA CLARA BONI RAFFI
20725607 MARIA EDUARDA CRESPI
20719798 MARIANA GUDRUN RIBEIRO
20703421 MARIANA GUERREIRO PRACZ
20702039 MARIANA MAYUMI ONARI
20725250 MARIANA RHODEN
20701907 MARIANE DE ABREU PEREIRA
20724302 MATHEUS GABRIEL CREMA
20713800 MIRELLA MICONI NEVES
20715665 MYLENA VIANA MARTINS
20704762 NAYARA SATICO YANAGIDA
20700490 NICOLE DA FONSECA FRANCISCON
20711325 PAOLA FAGUNDES CARDOZO
20722693 PEDRO ANTONIO BRONHARA PIMENTEL
20715766 SAMANTHA APARECIDA LOPES SENA
20720418 THABATA CAROLINE ALONSO DE MENEZES
20715243 TIAGO HASSUIKE DOLIBAINA
20714916 VINICIUS MATEUS SANTANA NEVES ARAUJO
20711716 YASMIM ALVES DE ALMEIDA
Redação Bonde
PUBLICIDADE
comentários
Abaixo, usuários do Facebook que interagiram com as notícias no Bonde
Plugin gerado com dados do Facebook com a App - Última atualização: 24/01/2017 15:15
Continue lendo
Veja mais e a capa do canal
6
RSS - Resolução mínima de 1024x768 () - Bonde - Todos os direitos reservados
Mapa do Site| Expediente| Anuncie| Fale com o Bonde| Aviso Legal| Política de Privacidade
Hospedado pela: