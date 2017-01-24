Educação
Terça-feira, 24 de Janeiro de 2017
24/01/2017 15:17
Lista III

Confira lista de aprovados no Vestibular 2017 da UEL
MÚSICA (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20700141 ANA JULIA LIMA LAZZARINI

20723443 CLARA STRIQUER LIMA
20707766 FABIO AUGUSTO TANAKA SANTOS
20717492 FERNANDO ALEX CAMPANER
20728677 GABRIELA SALVADOR GUIDUGLI
20716524 ISABELLA TAIS SONSIN
20715430 JESSICA FERREIRA DE REZENDE
20702068 JOAO HENRIQUE YAMAMOTO
20727759 LEONARDO ARAUJO SANCHES
20707639 LEONARDO LORCA RODRIGUES VIEIRA
20702254 LUCAS TAVARES LEME
20708086 MARIA EDUARDA FERNANDES MAZULA
20704800 MARIANA APARECIDA MASSARO LEON
20726169 PAULO DOLENS CLARO DE OLIVEIRA
20702817 PAULO GIOVANNI CAPUTO TURAZZI
20723492 RAFAELA MENDES
20722864 RICARDO APARECIDO DANTAS
20705278 SAMELA NATHALIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
20719236 SERGIO INACIO TORRES
20715474 VINICIUS REBEQUI DE SOUZA

ODONTOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20706354 ADRIELLE LARISSA D ANDREA
20701625 ANA LARA FURLAN
20707868 ANDRE FELIPE YOSHITANI BARBOSA
20729239 ANDREI SANTOS REGINALDO
20703369 ANDRESSA OURA
20700621 BARBARA RODRIGUES PINTO
20701695 BEATRIZ MARQUES COLOMBO
20700710 BRENDA CORREA SANTOS
20707744 BRUNA CRISTINA DA COSTA
20700256 BRUNNA DE OLIVEIRA DIAS
20717366 CAMILA CARMELITA NAKAMURA
20721757 CAMILA VICTORIA ANDRADE FRANCO
20718462 CAROLINA RODRIGUES SANTOS
20701234 CECILIA VALESTI OLIVEIRA
20710728 DANIELLI DE OLIVEIRA FINK
20723896 EDUARDO HENRIQUE DE CAMPOS
20723021 FELIPE RECH BUENO
20721378 FLAVIA AKEMI DINIZ
20715629 FLAVIA MAIARA BORTOLATO
20704598 GABRIEL DA SILVA LIMA
20728629 GABRIEL VALDUE DINIZ ALVES
20700990 GIOVANNA CAMPOS MUNHOZ
20701617 GRAZIELLA SAYURI SILVA TOMORI
20713179 GUILHERME FARIA CABRERA
20725893 HANNY KRAFT
20705181 IGOR FRANCELINO RODRIGUES ALVES
20727881 ITALO HENRIQUE DOROSO
20706295 JAQUELINE FERREIRA MARIA
20714061 JAQUELINE MOREIRA DE OLIVEIRA
20714680 JORGE NAKAMURA FILHO
20720232 KARINA LUISA AZANHA AQUINO
20706292 LAIS CRISTINA DA SILVA
20722186 LARISSA LAJARIN BARBOSA
20712622 LAURA ASSIS
20712896 LAURA FREITAS DE MARI
20722723 LETICIA RODRIGUES OLIVEIRA
20721910 LIGIA SAYANNE MARIA DE OLIVEIRA CUNHA
20701480 LORRANY MARIA MARCOLA ROSALEN
20709931 LUANA GARCIA COSTA
20703951 LUCAS MOREIRA DOS SANTOS
20726352 LUCAS NATHAN ARCANJO
20731179 MARCELLA YUMI KADOOKA
20715130 MARCELO CARDOSO QUEIROZ
20709286 MILENA SOARES TRAVA
20727286 NATALIA KAROLINE DE SOUZA
20702491 NAYRA MARIA DE ARAUJO
20713930 PEDRO HENRIQUE TAMIOSO RAVAGNANI
20706134 RAFAELA GOES BRUNETTI
20717587 ROBERTA GABRIEL ROTTA
20709741 SHEYLA CAROLINE CRISTINA GOUVEIA TUPAN
20704920 SUELEN APARECIDA GIMENES
20708597 SUSANE PETRA TROOST
20702481 THAIS SANTOS SIMEAO
20700486 THAIS TAMY WATANABE
20715403 TIAGO RAMOS PAIVA
20714863 VICTORIA GABRIELA CARBONERO GERALDINO
20722989 VINICIUS TAKANO ZANATA
20701929 WENDEL LEMES DE ARAUJO
20719785 WILLIAN LUCAS CAMPOS PEREIRA
20730031 YASMIN CASSIA DE SENNE

PEDAGOGIA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20700117 ANA BEATRIZ YUKIE SAITO
20722336 ANDREIA FERNANDES DI LORENZO
20731124 ANDRESSA GIOVANA VITORIA DOS SANTOS
20707263 BARBARA APARECIDA PEREIRA MARQUES
20703702 BRUNA IANEGITZ SILVA
20723558 BRUNA KAROLINE BICHELINE
20706408 CAMILA CAETANO TORRES
20710445 CAROLINA SANCHEZ SORPRESO
20707309 CAROLINE MIRANDA DE ABREU
20721936 CINTIA DE JESUS MIYADA
20717154 CRISTIANE BATTINI
20711391 EMANUELLE CRISTINE MACHADO ALVES
20724901 EMILLY BEATRIZ DE SOUZA LEITE
20730573 ESTEFANI GAMEIRO
20708044 FERNANDA MILENE YAMAMOTO DA SILVA
20709943 FERNANDA SOUSA FARIAS
20700956 GABRIELA COSTA E SILVA
20703326 GABRIELA MORAES REGO ROSSETTO
20709344 GABRIELE ROCHA MARTINS
20722384 GIOVANA OLIVIERI FONSECA
20725542 GRAZIELA DE MENDONCA
20724173 ISABELA VICTORIA DA PAZ BARBOSA
20706053 IZALTINO TOPPA
20708703 JACKELINE GONCALVES CORDIOLI
20706121 JAIR DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR
20715392 JESSICA BALBINO DE SOUZA GABRIEL
20710865 JULIA SANTOS CAMARGO
20713274 JULIANA MARIA DE SOUZA SANTOS
20716243 KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA
20713581 LAIS RIBEIRO KEILHOLD
20711932 LARISSA BIANCA MIRA DOS SANTOS
20727796 LARISSA GRAZIELE MOZER DE CASTRO
20712488 LUANA GUASSU DE OLIVEIRA
20709161 LUCIANO GONCALVES DA COSTA
20719427 MARCELA DIAS DA SILVA
20706603 MARIA CAROLINE DE SOUZA
20704636 MARIANA ALVES DA SILVA ROSA
20715340 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA
20709284 MARIANA IZABELLE DE CARVALHO JULIANI
20704501 MARIANA LEMES TEIXEIRA
20714381 MAYARA BARBOSA MASSONI
20723788 NATASHA BORTONE
20703346 NATASHA HELLEN DE SOUZA LOMBARDI
20701714 NUBIA FERNANDES DE ALVARENGA
20724630 RAFAELA MILENA FERREIRA
20718803 REBECA PEREIRA DA SILVA
20727209 RENATA CRISTINA PRADO
20720978 SARAH DE LIMA BRITO
20722437 STEPHANIE FERNANDA ORTEGA
20714923 STHEFANY DE JESUS DUTRA
20719400 TALYTA CRISTINA DE OLIVEIRA
20728519 TANIA CRISTINA LABS
20716443 TATIANA APARECIDA DE FREITAS
20712526 THAIS HELENA ITO LOURENCO
20713131 THALITA FELICIANO DA SILVA
20715697 VALERIA ARLINDO DE MELLO
20700818 VANESSA STHEFANY DE BRITO
20725283 VICTORIA LEMOS ALEXANDER
20700447 VICTORIA MARIA MARTINS DA SILVA
20730352 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR

PEDAGOGIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20717585 ALESSANDRA DE SOUZA REIS
20730317 ALINE CRISTINA AMARAL ARAUJO
20709393 AMANDA DOS SANTOS GUIMARAES
20700441 AMANDA LAISY DA SILVA
20728273 ANA CAROLINE DA SILVA
20707033 ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA
20728590 ANDRESSA BARBOSA COSTA
20709825 ANDRESSA DOS SANTOS MACEDO
20709780 ARIANE ROSA CLEMENTINO DA SILVA
20731158 BEATRIZ MASSONI
20730432 BIANCA MASSONI
20723669 BRUNA FERNANDA DA SILVA
20707360 CAROLAINE CRISTINA BARCELOS
20720954 CAROLINE FERNANDA DOS SANTOS SOUZA
20717502 CASSIA DE PAULA SILVA
20706272 CRISTIANE CUSTODIO DIAS
20711668 DALIANE MACEDO TAVARES
20720052 EMILLY SIANI MACHADO
20731974 EMILY TAILINI BENITES
20725579 FERNANDA AMORIM DOS SANTOS
20731262 FRANCIELY DA SILVA COLARES
20726607 GABRIELA GODOI PEREIRA
20716547 GEOVANA DOS SANTOS
20712300 GIOVANA CRISTINA SANCHES
20705319 GIOVANA MASSACANI
20731168 GISELE GOMES DA SIVA
20700106 INGRID DAVID DOS SANTOS
20707652 ISABELLE DAMASCENO FRANCISCO
20704569 JENEFER KESLEY DA SILVA MARTINS
20703782 JENNIFER PEDRO MARTINIZ BANAGOURO
20719010 JESSICA MAYARA ARIZA MARIANO FERREIRA
20700723 JESSICA SIMONETO
20723582 JULIA ROBERTA SILVA
20715379 JULIANA CARBONIERI MACHADO
20722364 KETHELEN NATHALIA ROSSINI
20721226 LAIS NEGRAO DE SOUZA
20707351 LEANDRA EVARISTO DOS SANTOS
20712963 LETICIA BORGES DE AZEVEDO
20710496 LETICIA CARINE DE LIMA
20732719 LETICIA CATARINE MENEZES DE SOUZA
20718769 LETICIA CAVALARI PORFIRIO
20707876 LETICIA DA SILVA OLIVETTI
20708664 LETICIA ROCHA
20730020 LUCILA MONTEIRO DA SILVA BARROS
20721991 LUIS RICARDO RODRIGUES DA CUNHA
20729264 MAIARA DAS GRACAS DE SOUZA RODRIGUES
20712811 MARIA EDUARDA ECHES PERUGINI
20702508 MARIANA GASPAR TESCARO
20731531 MARY ANE ALVES MACEDO
20730494 MICHELE BESPALHOK REINALDI
20709760 NATHALY ROSA CUSTODIO
20728131 PAULA MONALISA APARECIDA ORTELANI
20726561 RENATA MARTINS NONAKA
20723090 RENATA PORTO LOPES
20728407 SARA CRISTINA DOMINGAS AMARAL
20712804 SAYRA JORGE CORREIA
20716440 STEFANI FERREIRA CARDOSO
20728117 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS MUNHOZ
20727920 VALTER LUIZ DO PRADO JUNIOR
20731900 ZAINE GARCIA DE ASSIS

PSICOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20702353 ANA BEATRIZ DOS SANTOS FERNEDA
20704915 ANA BEATRIZ FRANCISCO DE MELO
20706908 ANA CAROLINA GONZALEZ SANCHEZ
20707242 ANDRE LUIZ RIBEIRO DEL PINTOR
20725406 BERNARDO SCHIAPATI BORGES
20702094 BLENDA JANAINA GOMES DA SILVA
20700988 BRUNO CALABRIO CIANCA
20705931 CAMILLA LISBOA ANDRADE
20703828 DAVI EMANUEL DE OLIVEIRA FILHO
20716557 EDUARDO HENRIQUE CLARO DE FREITAS BALIERO
20700059 GABRIELA ANDRADE DE OLIVEIRA
20701857 GABRIELE BOCARDI DOS SANTOS
20701863 GIOVANNA MIRELLE BACARIN DE SOUSA
20700120 GIOVANNA NOGUEIRA SAVOLET
20713091 GUILHERME CORREA CABECAS
20722889 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA
20727010 ISADORA REHDER
20708717 JEAN QUETES JUSTINO
20712766 JULIA PEROZZI GONCALVES DE SOUZA
20700953 JULIA ROCKER DOS SANTOS
20713320 KAROLINE NAOMI OHARA
20712065 LARISSA KAWANA LOPES
20714264 LAURA VILAS BOAS GIANEZI
20703091 LORENA ISABELA CARVALHO
20732300 LOUISE CARDOSO CUNHA
20716144 LUAN BRITO MORAES DA SILVA
20723843 LUCAS JIVAGO LOURENCO FRANCO
20702259 LUIZA STASUN DOMINGUES
20702161 MARIA JULIA GOMES SOARES
20720750 MARIA LUISA SARTINI RODRIGUES GOMES
20711971 MARIANA DE OLIVEIRA GALVES
20719384 MATHEUS ISSA MELCHIOR
20713344 MAURO LOPES DA SILVA JUNIOR
20718928 NATALIA BATISTA CARDOSO
20711194 NATALIA PALU RODRIGUES
20715724 NATALIA PEREIRA DA SILVA
20700086 NAYARA CRISTINY GONCALVES
20718975 POLIANA FERNANDES MESQUITA SANCHES
20721765 RAFAELA CAROLINA NARDI
20706466 RAFAELA CUSTODIO
20708934 RAFAELA HARUMI FARIA SUZUKI
20716836 RODRIGO BOSCHILIA GALLO
20728357 STEFANY MARTINS
20717684 TAINARA ARAUJO ROCHA
20720816 THAYNA ALVES DE SOUZA
20723714 VITHORIA DANIEL BERTE
20728563 VITOR CABRINI BELAM
20731487 VITORIA FERREIRA MALAVOLTA
20720460 VITORIA SANTOS
20708897 YAN DOMENE BESSANI

QUÍMICA - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20707224 ANA BEATRIZ CORONADO BERG
20701438 BRUNO ESTEVAM PINTOR
20712597 FABIO CALABRIO EVANGELISTA DA SILVA
20710302 FERNANDA PAIVA DE MEDEIROS PINTO
20712169 GABRIEL LOPES MARQUES
20725312 GABRIEL RAINER PONTES MANRIQUE
20723718 GABRIELA DIAS GAMBERINI
20724267 GEOVANNA LOMBARDI MARANHA DA COSTA
20709653 HELLEN CRISTINA BEGIO DO NASCIMENTO
20707756 INGRID AFONSO DIAS
20711479 INGRID THAISA CORSI
20709584 ISADORA CAROLINE BIELESKI
20716090 ITALO COELHO
20713236 JULIA AMANDA RODRIGUES FRACASSO
20710440 KARITA PRADO SERVELO
20730453 LEONARDO FURINI SIMEAO DIAS
20703898 LEONARDO VICTOR SPINA
20722147 LOURENCO VEIGA
20700744 MARIO ALTEMIO DE FREITAS DALPIAN
20713077 MARLLON WADSON RICARDO DE ARAUJO VICENTE RECANELLO
20711330 MICHELE MAYUMI YAMAYA LORENZZETTI
20728293 MIGUEL ZORZO
20711785 NADINI RIBAS DE OLIVEIRA
20722970 PEDRO NUNES DE ANGELIS
20714970 RAFAEL JUNQUEIRA LEAL
20718309 RENATO YUKYO OSSIAMA NAKAMURA
20728569 SAMUEL CUNHA CHINCARO BERNUY
20700498 SARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
20727846 ULISSES ROSSINI LESSA
20716135 VINICIUS SANTOS TENORIO MIRANDA

QUÍMICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20707048 ALCIDES GOMES DO AMARAL NETO
20719119 ALEXIA CAROLINA BATISTA
20705654 BEATRIZ MAIA RAMOS
20701099 BRUNO KRANZ MACENA
20708046 DANIELA DE MELO TABANEZ QUADROS
20724385 EVERTON BONFIM RABELLO
20721861 FELIPE AMORIN ROSSI
20701368 JOAO VICTOR TOMAZ BISSOCHI
20727735 JOAO VITOR CICCHILLI
20709879 JOAO VITOR ORTIZ ARAUJO
20713317 KEVIN HENRIQUE DOS SANTOS
20708315 LUCIMARA RAMIRES PEREIRA RUIS
20730811 MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
20706184 MARIA CARLA TERKELLI DE ASSIS
20713080 NAYARA FAUSTIN NUNES
20725066 NAYARA LETICIA DA SILVA
20720223 VALDEMIR SANTOS OLIVEIRA
20721503 VANESSA GONCALVES OLIVEIRA
20712913 VINICIUS KREMER
20714842 WILLIAN DE SOUZA

RELAÇÕES PÚBLICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20719280 ANA JULIA AQUINO DE OLIVEIRA PEREIRA
20722843 CAMILA POCAIA BRITO DE JESUS
20712127 CAROLINE MARCELINO AVELINO
20716153 CINTIA DO AMARAL
20701919 GABRIEL HENRIQUE ARRUDA
20732166 GABRIELA MIRAS BOSCO
20700557 GABRIELE YUKI FUKUDA
20718592 GUSTAVO CANDIDO PAIVA
20716119 HECTOR GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
20722273 ISABELA KARINE FRANCISCO
20705834 ISADORA MUNHOZ DA CRUZ OLIVEIRA
20729713 JOAO VITOR MARTINS KOPROSKI
20701103 JULIANA BATISTA RIBEIRO
20702236 LAURA MACEDO VACARI
20722987 LUCAS BOVETTO MAZIERO
20721939 LUCIANA ALENCAR NISHIMURA
20721057 LUCIANA APARECIDA RODRIGUES COSTA
20727401 MATEUS LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA
20728202 MILENA RAMALHO
20701512 RODRIGO MILIORINE COSTA

RELAÇÕES PÚBLICAS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20701590 AMANDA MAKI KOBAYASHI
20712290 ANA LAURA MATSUMOTO PINHEIRO
20717625 ANA LUISA W M M DOS SANTOS
20717487 BRUNA TIEMI GONCALVES FUNADA
20728483 BRUNO HENRIQUE PREVIDELLO
20726723 GABRIELLE ORTEGA CORTELLETE
20717694 GIOVANNA DIAS CASTANHEIRA
20704111 HELOISA MARIA DE SOUZA
20717824 KELLY CRISTINA PEREIRA MACHADO
20729995 LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
20703911 MARIA EDUARDA LUPION VIEIRA
20724004 MARIANA MULLER DELAMURA
20728907 MARINA FONSECA DE OLIVEIRA
20726937 MATHEUS DE MATOS OLIVEIRA
20709315 MILENA BASTOS HONORIO DA SILVA
20708536 NATALY RENTE FERREIRA CAMILO
20700134 OSEIAS DE SOUZA PEREIRA
20700806 THALES MATHEUS SOUZA REIS
20719165 VIVIAN VARDAI PEREIRA
20719843 WESLEY IGNACIO

SECRETARIADO EXECUTIVO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20718944 ANA LETICIA VIANA
20717597 DIEGO BENA
20719860 FERNANDA BRAMBILA MORAES
20705387 FERNANDA LOPES MASSITEL
20725260 GEISE CRISTINA DOS SANTOS
20722066 GISELE CRISTHIANE ITIYAMA
20717033 GIULIA TREVIZAN TAVARES DE PAIVA
20711312 ISABELLA LAGUNA RIBEIRO
20720431 JESSICA FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA
20721315 JOAO PARISOTTO DORIA
20707145 LAISSE BISPO DALA POLA
20725243 LARISSA NASCIMENTO PEREIRA
20701935 LUCAS SOUZA ANDRADE
20700712 MARIANA PESSOA DE OLIVEIRA
20707169 MARIANA ROCHA LAZARIM
20705901 MICAELI BEATRIZ PACHECO DA SILVA
20713764 NICOLE MATHIAS OLIVEIRA
20709768 PATRICIA DE LARA COSTA SOUZA
20720823 RUTHE CORREA DE ARRUDA FERES ROMERO
20730154 SOFIA LIBOS LINO

SERVIÇO SOCIAL (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
20728200 ALINE DOS SANTOS SILVA
20718096 AMANDA LETICIA MAGRO
20719206 ANA FLAVIA VICENTINI
20706659 ANA LETICIA ROSA PIEDADE
20706386 ANDERSON OLIVEIRA NERIS
20722076 ANDREA GELONEZI GIL
20726895 ANNA BEATRIZ BEIRIZ CARNEIRO DA SILVA
20716628 BALBICLONE PEREIRA OLIVEIRA
20701546 BIANCA GOMIDES TAVARES SILVA
20708922 BRUNA APARECIDA XAVIER DA SILVA
20716635 BRUNO FERNANDO SOUSA ROCHA
20706922 CAMILA BERTOLDO RORATO
20725192 CARLOS ALBERTO ANGELICO
20726030 CAROLINA YUMI PAVANELO
20717379 CHRISTIANE FLAUSINO DOS SANTOS
20707427 GABRIELA MARTINS FONSECA
20723278 GABRIELLA HONORIO LOPES
20719977 HERMES RODRIGO SANTOS
20727109 ISABELLA MOURA DE ALMEIDA
20727899 JAQUELINE APARECIDA DE PAULA
20710116 JOAO FELIPE LEAL
20722097 JOAO RICARDO LEMES
20706432 LARISSA NITIELI DE LIMA SANTOS
20709349 LETICIA STEFANIE DE OLIVEIRA FERREIRA
20719611 LILIAN DE CARVALHO SANTI
20701460 LUCAS MATHEUS DA SILVA DE CARVALHO
20704812 LUIZ RODRIGUES DA COSTA SANTO NETO
20727632 LYANDRA CAROLINE RAMOS
20727742 MANOEL FEITOSA DA SILVA
20722798 MARIA EDUARDA GARCIA
20714717 MARIA HELOISA LOPES
20719566 MARINA MONTINI DA SILVEIRA
20705806 MELINA BAZAN ALBUQUERQUE
20719356 MYLENA SIQUEIRA AMARO BRAGA
20709632 PAULO FERNANDO BARBOSA
20721408 RAFAEL ROSSAFA RODRIGUES
20718854 RAPHAEL FARIAS DE ASSIS
20728054 REBECA RODRIGUES GOMES
20706066 THIAGO DOS SANTOS SILVA
20732209 WENDEL GONCALVES ANTUNES

SERVIÇO SOCIAL (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
20730699 ADRIELLY HOSANA FERREIRA
20714160 AMANDA CRISTINA DA SILVA
20727914 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS
20716127 ANA LAURA DA SILVA PIRES
20724632 BARBARA GABRIELLE DE CAMPOS
20703730 BRUNA EVELIN DA SILVA SANTOS
20715024 DEISE APARECIDA LIMA
20721155 EMILY FERREIRA DA SILVA
20703200 GABRIELA CIRIACO DOS SANTOS RUZZANTE
20712325 GABRIELA PAULA SANTOS
20712199 GABRIELA WOLOVICZ DE LIMA
20702562 GABRIELLE CAROLINE FORTUNATO
20712282 GABRIELLY DE OLIVEIRA LUCAS
20726311 GESSICA XAVIER DE OLIVEIRA
20705427 ISABELA SPAGOLLA
20721905 ISADORA MARIA DE OLIVEIRA
20702275 JESSICA MENDES MARTINS
20723294 JHONATHAN MENEZES ARLINDO
20728771 JORGE WILLIAN DA SIILVA DOS SANTOS
20716345 JOZIANE DE SOUZA
20709266 JURANDIR RODRIGUES
20711475 KATIA LIMA SANTOS
20722893 LETHICIA SELISTER BARBOSA
20711892 LUCAS ESTEVES GOMES DE CARVALHO
20732503 LUCAS KALEB FRANCISCO
20712927 MARIA LAURA PEDRASSINI PALMA
20727653 MARIANA MORETO MENEZES
20700182 MELISSA SCHERRER DE MORAES
20728993 PAULA CAROLINE DA MATTAS
20727651 PAULA LUISA DE SOUZA
20702825 SIMONI GONCALVES
20704201 SORAIA CRISTINA FERREIRA
20721893 STEPHANE ATAMANCZUK DE LIMA
20703616 STEPHANI INOCENTE RIBEIRO DA SILVA
20730822 WANDRESSA TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DE SANTANA

ZOOTECNIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
20706739 ADAN EMANUEL BRAGA MORAES
20706197 BRIAN KATSUHIRO HIGA DE ASSIS
20706879 CAMILLA TIEKO OGASAWARA
20713297 CHARLES CORSINI BAUDRAZ
20707348 FERNANDA BEATRIZ CORDEIRO PERLATI PINTO
20710775 GABRIEL RIBEIRO ROSA
20722268 GUILHERME BACARIN COTELO
20732047 GUILHERME COIMBRA FAUSTINO DA SILVA
20722113 JESSICA MEDEIROS BARBOSA
20727194 JHONATAN MORETTO VILLAS BOAS
20724520 LUCAS ZAMPAR IMBRIANI
20708819 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FERREIRA
20724879 MARIA EDUARDA CORREIA ROCHA
20703705 MARIA EDUARDA FREITAS SIMOES
20701107 MARIA FERNANDA GUAZELI AMIN
20727818 PATRICIA MAYUMI SATO
20718030 PAULO VINICIUS BRAMBILA YASUTAKE
20723414 SABRINA THAYNARA FERREIRA DOS SANTOS
20723312 THAYARA MARIA DE SOUSA BUENO
20718014 VITORIA LEVORATO DE AMARO SILVA
Redação Bonde
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