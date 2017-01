Grupo Folha distribui lista de aprovados no Vestibular da UEL nesta terça

Redação Bonde com AEN

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (Prorh), anuncia a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professor colaborador. De acordo como Edital 006/2017, os interessados poderão se inscrever pelo endereço, de 30 de janeiro a 6 de fevereiro. No total são 105 vagas para seis setores de conhecimento. As provas serão aplicadas de 21 a 23 de fevereiro.No ato da inscrição, o candidato deverá estar em dia com suas obrigações eleitorais. Após o preenchimento dos dados solicitados, deverá imprimir a ficha de inscrição que deverá ser entregue no momento da realização da prova escrita. No mesmo sistema, deverá imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100, pagável em toda a rede bancária. A inscrição será validada somente após a confirmação da quitação do boleto.Os candidatos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Tal pedido deverá ser efetuado nos dias 30 e 31 de janeiro. A isenção será concedida aos candidatos que, cumulativamente, estiverem inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico; e for membro de família de baixa renda, no caso de até três salários mínimos ou renda mensal per capita de meio salário mínimo.O processo seletivo ainda prevê a reserva de vagas a candidatos afrodescendentes. Neste caso, será considerado afrodescendente o candidato que assim se declarar, expressamente, no ato da inscrição via internet, identificando-se como de cor preta ou parda, bem como pertencente à etnia negra. Também haverá reserva de vagas aos portadores de deficiência que, no período de inscrições deverão protocolar, documentação atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência.As provas serão realizadas em três etapas de 21 a 23 de fevereiro de 2017. A Prova Escrita (1ª etapa) será aplicada no dia 21 de fevereiro, a partir das 8 horas, em local a ser definindo em edital especifico. A data, horário e local da Prova Didática (2ª etapa) serão informados pela Banca Examinadora quando da realização da Prova Escrita. Os aprovados passarão pela Avaliação de Títulos (3ª etapa), destinada a avaliar a titulação acadêmica, as atividades profissionais desenvolvidas no ensino, pesquisa e extensão.O edital com o resultado final será divulgado, em até sete dias úteis da data de realização da prova didática, no Diário Oficial do Estado, no portal da UEPG e afixado na Prorh (Bloco da Reitoria/Campus Uvaranas). A aprovação não gera qualquer direito à contratação, ficando a mesma, condicionada à disponibilidade financeira/orçamentária, necessidade e interesse institucional e autorização governamental. O candidato aprovado poderá ser contratado por prazo determinado com Contrato de Regime Especial (CRES).A remuneração varia de acordo com a título e regime de trabalho (20 ou 40 horas semanais). Para graduados será de R$ 1.622,92 (20h) e R$ 3.245,83 (40h); especialista, R$ 1.947,50 (20h) e R$ 3.895 (40h); mestre, R$ 2.706,24 (20h) e R$ 5.412,44 (40h); e doutor, R$ 4.104,29 (20h) e 8.208,60 (40h).As vagas estão distribuídas por setor de conhecimento: Setor de Ciências Exatas e Naturais, 16 vagas; Setor de Ciências Agrárias e de Tecnologia, 18 vagas; Setor de Ciências Biológicas e das Saúde, 29 vagas; Setor de Ciências Sociais Aplicadas, 9 vagas; Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, 31 vagas; e Setor de Ciências Jurídicas, 2 vagas.