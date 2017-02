Inep amplia prazo de consulta pública do Enem

Redação Bonde com N.Com

PUBLICIDADE

Para ajudar os frequentadores da Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, na busca por colocação profissional, o local conta com um serviço de divulgação de vagas de emprego. Trata-se do "Mural de Empregos", no qual são divulgadas as ofertas de trabalho das empresas de recrutamento e seleção, além das vagas de estabelecimentos em geral e recortes de jornal.A iniciativa surgiu em 1988 quando foi implantado o Serviço de Informação de empregos. Na época, o projeto foi sugerido pela estagiária Elaine Alves da Silva, ao finalizar sua pesquisa de conclusão de curso em Biblioteconomia. Dezoito anos após a sua implantação, o desafio é fazer com que mais empresas enviem anúncios para divulgação no Mural.O secretário municipal de Cultura, Caio Julio Cesaro, explicou que a ideia deste serviço surgiu pelo fato de que diariamente muitos usuários procuravam a seção de classificados da Folha de Londrina para consultarem as ofertas de empregos. "Quando surgiu, o projeto contou com apoio das agências de emprego da cidade. Hoje, os cidadãos continuam diariamente com as buscas no mural", ressaltou.De acordo com a diretora de Bibliotecas, Leda Maria Araújo, as bibliotecas públicas têm papel primordial na democratização do acesso à informação a todo cidadão, independente de sua classe social, sexo, orientação sexual ou religião. "Ela deve ir ao encontro das necessidades de seu público, tornando acessível à informação, principalmente a utilitária a todos os leitores, exercendo assim seu papel social", ressaltou.As empresas interessadas em anunciar suas vagas de emprego no mural da Biblioteca podem entrar em contato com a Diretoria do local, no telefone (43) 3371-6500.