Sai nesta terça a segunda chamada do Vestibular da UEL

Professores da rede estadual de ensino panfletam desde a manhã desta segunda-feira (30) em 16 dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NRE) do Paraná. Em Londrina, um grupo de professores está desde as 7h30 em frente à sede do NRE entregando panfletos e conscientizando quem passa pelo local sobre as resoluções apresentadas pelo governo do Estado que envolvem a categoria. O prédio permaneceu trancado durante todo o dia.Na última quinta-feira (26), a mesma ação aconteceu em frente ao Núcleo Regional de Ensino de Curitiba e um mandado de reintegração de posse por parte do Estado obrigou os professores a deixar o local.No início da manhã de hoje, cerca de 200 professores panfletaram em frente ao prédio do NRE em Londrina, número que caiu pela metade à tarde. A categoria reivindica a revogação da Resolução 113/2017, publicada pelo governo Beto Richa (PSDB), e que trata da distribuição de aulas e funções na rede estadual de ensino.Conforme o documento do governo, a cada 20 aulas distribuídas, cinco serão de hora-atividade. A APP-Sindicato, por sua vez, argumenta que isso significaria a redução dos 33% obrigatórios por lei para 25%. Assim, professores que somaram 30 dias ou mais de afastamento por qualquer motivo nos três meses anteriores acabariam sofrendo restrições. Os docentes estatutários não poderiam assumir aulas extraordinárias, enquanto os temporários ficariam impedidos de renovar os contratos PSS (Processo Seletivo Simplificado)."Não vai ser bom para gente, nem para o aluno, nem para os professores", opina o presidente da APP-Sindicato de Londrina, Marcio André Ribeiro. Segundo ele, os profissionais não chegaram a ocupar o prédio nem impediram a entrada de funcionários do NRE. O objetivo da manifestação desta segunda-feira é permanecer em frente à instituição durante todo o dia, panfletando. Ainda conforme Ribeiro, viaturas da polícia circularam pela rua durante todo o dia e policiais chegaram a tirar fotos e filmar a manifestação, mas não houve confronto. O Núcleo Regional de Londrina, em resposta a ação dos professores, entrou com um pedido de reintegração de posse do prédio e espera resposta da Justiça.Professores também realizaram manifestações conjuntas em frente aos Núcleos Regionais de Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Laranjeiras do Sul, Loanda, Maringá, Paranavaí, União da Vitória, Pitanga, Telêmaco Borba.Uma assembleia estadual será realizada em Maringá no próximo sábado (11) pela manhã, para debater as propostas e decidir por uma possível greve da categoria. Um ônibus vai sair de Londrina até Maringá para a assembleia.Até o momento, a Secretaria Estadual de Educação (Seed) não se manifestou sobre a movimentação dos professores. Na semana passada, em nota, a Seed informou que o governo quer manter o diálogo aberto com os professores, "desde que haja reciprocidade dos representantes do magistério". Segundo a pasta, a secretária se colocou à disposição da APP para reencaminhar as reivindicações à Comissão de Política Salarial do governo do Estado.