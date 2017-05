UEL vai recorrer à determinação de uso do Sistema Meta 4

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

Assistir a filmes e documentários é uma forma divertida de aumentar o repertório cultural. Se isso já é bom por si só, pode ficar ainda melhor se utilizarmos esses materiais para descobrir, reforçar conceitos e gerar questionamentos. Pelo fato de abordarem temas da nossa realidade, eles são ótimos para nos fazer pensar sobre determinados assuntos.No entanto, é preciso ter cuidado. Fernão Ramos, em seu livro "Mas afinal… o que é mesmo documentário?", explica que essas produções cinematográficas são feitas para estabelecer asserções sobre o mundo que é retratado na tela. Portanto, é preciso ter em mente que eles não são necessariamente um registro fiel dos acontecimentos. Assim como outros filmes, os documentários apresentam a visão do autor sobre o ocorrido.Marina Sestito, coordenadora de Redação do Stoodi, reforça essa ideia e afirma aos alunos que os documentários ilustram uma situação, mas não provam a sua existência. "Por esse motivo, na hora da redação é importante aliar o conteúdo do documentário com elementos concretos que comprovem as afirmações", orienta.Se você é o tipo de aluno que gostaria de conhecer mais referências para colocar na sua redação no ENEM em novembro, temos uma boa notícia. O Stoodi separou uma lista com 5 documentários que podem te ajudar muito na hora de escrever seu texto. Confira abaixo as indicações acompanhadas dos comentários da professora Marina.1.O documentário fala sobre a importância dos primeiros anos do indivíduo. Em uma volta aos quatro cantos do mundo, ele faz o retrato de uma primeira infância, com uma análise profunda sobre o desenvolvimento saudável de uma criança - tanto na infância, quanto na vida adulta. As várias realidades, tanto dos pais quanto dos recém-nascidos, são colocadas em comparação com o nível de desenvolvimento que cada uma pode ter.Para colocar em prática o conteúdo que aprendeu, o aluno pode treinar com os seguintes temas:- A mortalidade infantil no contexto brasileiro- Déficit habitacional no contexto brasileiro2.Documentário brasileiro narra a situação da Ilha das Flores, localizada a poucos quilômetros de Porto Alegre, na qual é despejada grande parte do lixo da capital. O lixo é depositado em um terreno e parte dele é separado para o consumo de porcos, enquanto a outra parte é disputada por pessoas em situação de pobreza. A narrativa segue o trajeto de um tomate, desde a sua plantação, até a Ilha das Flores.Temas de Redação que se encaixam na discussão:- Gestão de resíduos no Brasil- Segurança alimentar no Brasil3.O documentário é baseado em depoimentos de estudantes de colégio da rede pública e particular sobre seus medos e expectativas em ambiente escolar. Adolescentes de três estados e classes sociais distintas falam sobre a sua vida na escola, seus projetos e inquietações. As diversas situações escolares, vistas nos depoimentos dos próprios estudantes, geram uma reflexão sobre o que pode influenciar o aprendizado.Temas de Redação que se encaixam na discussão:- Evasão escolar no Brasil- Bullying na sociedade brasileira- O histórico desafio de se valorizar o professor4.O documentário retrata o conflito da região sul do Mato Grosso do Sul, onde o povo indígena com a maior população do Brasil trava uma luta pela reconquista de território. Atualmente, mais de 40 mil Guarani Kaiowá, expulsos por latifundiários, vivem em menos de 1% de seu território original, convivendo com desnutrição e exploração dos canaviais plantados em suas terras.Temas de Redação que se encaixam na discussão:- Os Impactos do Agronegócio no Brasil- A Invisibilidade da questão indígena no BrasilO documentário fala sobre a comédia "Stand up" e mostra diversos depoimentos e opiniões de humoristas, cartunistas e ativistas sobre os limites do humor politicamente correto e os efeitos que pode causar uma piada. O filme é baseado em entrevistas e registros de show de humor para ilustrar diferentes argumentos sobre o tema.Temas de Redação que se encaixam na discussão:- Discurso de ódio no Brasil- Intolerância religiosa no Brasil- Racismo na sociedade brasileira- Bullying na sociedade brasileira