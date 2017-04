Universidade abre inscrições para cursos de Administração Pública e Pedagogia

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

As inscrições para a Olimpíada Paranaense de Matemática já estão abertas e podem ser feitas até 13 de maio pelo portal da. Neste ano, a previsão dos organizadores é reunir pelo menos cinco mil alunos de mil escolas municipais, estaduais e particulares. Caso seja atingida, a meta vai superar os números do ano passado, quando a competição reuniu três mil participantes de cem escolas.Podem participar da Olimpíada Paranaense de Matemática alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio matriculados em qualquer instituição de ensino pública ou particular do Paraná. Serão duas fases de provas, para todos os níveis. Para participar da segunda fase da OPRM, o aluno deverá ter nota da primeira fase igual ou superior a uma nota de corte definida pela comissão organizadora. A primeira fase da prova será promovida em 10 de junho e a segunda, em 23 de setembro.A competição levará em conta a escolaridade do aluno e sua idade, em três graus: Nível 1(para alunos matriculados no 6º ou 7º anos do Ensino Fundamental das redes pública e privada com no máximo 12 anos de idade até a data de realização da segunda fase da OPRM), Nível 2 (alunos matriculados no 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental das redes pública e privada com no máximo 14 anos de idade até a data de realização da segunda fase da OPRM) e Nível 3 (para alunos matriculados em qualquer ano do Ensino Médio das redes pública e privada, com no máximo 17 anos de idade até a data de realização da segunda fase da OPRM.A Olimpíada Paranaense de Matemática é coordenada pela UFPR, patrocinada pelo Grupo Positivo e tem o apoio da Pró-Reitoria de Graduação, da Direção do Setor de Exatas, do Núcleo de Concursos (que responde pela logística da prova), da Secretaria Estadual da Educação e do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná (Sinep/PR).Na avaliação do professor do Departamento de Matemática da UFPR, Diego Otero, a competição oferece duas grandes vantagens. A primeira é identificar talentos na área. "Muitos alunos bons não recebem um treinamento adequado em Matemática. A olimpíada qualifica estes estudantes e incentiva-os a estudar mais", diz Otero, um dos organizadores da competição, junto com o professor José Carlos Eidam.