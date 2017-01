Force India apresentará seu novo carro em 22 de fevereiro

Lucio Flávio Cruz - grupo Folha

O Londrina ficou no 1 a 1 com o Juventude na tarde desta quarta-feira (4), na sua estreia na 48ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, na cidade de Itararé. O Tubarãozinho saiu na frente com o atacante Lucas Machado, mas sofreu o empate no início do segundo tempo.Londrinenses e gaúchos dividem a segunda colocação do grupo 29, com um ponto. O líder é o Estanciano (SE), que venceu o Guratinguetá por 4 a 2 e soma três pontos. O time sergipano é o adversário do LEC nesta sexta (6), às 16h. Juventude e Guará completam a segunda rodada.O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com poucas chances para os dois lados. Os goleiros raramente trabalharam. O Londrina aproveitou a única oportunidade de gol para abrir o placar no último minuto da etapa inicial. O lateral-esquerdo Felipe fez bela jogada com Anderson e cruzou da linha de fundo. Lucas Machado, o mais experiente do grupo e que já jogou no profissional, fechou na segunda trave e acertou belo cabeceio.Tão logo começou o segundo tempo e o alviceleste sofreu o empate aos três minutos. O gol do Juventude veio justamente quando o LEC tinha um a menos em campo – o zagueiro Ricardo estava sendo atendido fora de campo e depois teve que ser substituído com uma luxação no punho.Com a defesa desarrumada, o time gaúcho trabalhou bem uma jogada pelo lado direito e o atacante Taufer, que havia entrado no intervalo, recebeu livre a bola dentro da pequena área para finalizar sem chances para o goleiro londrinense.A partida voltou a ficar equilibrada e o Londrina perdeu o seu principal jogador também por contusão. Com uma pancada no joelho, Lucas Machado teve que ser substituído e o time viu o rendimento ofensivo cair. As alterações feitas pelo técnico Zé Roberto não surtiram efeito. O Juventude pareceu também satisfeito com o resultado e pouco incomodou."Acabou sendo um bom resultado, pelas dificuldades de preparação que tivemos. Até criamos algumas possibilidades de ganhar no andamento do jogo, mas foi dentro do esperado", frisou o técnico alviceleste.