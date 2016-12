Rally Dakar 2017 vai percorrer um total de 10 mil km

Redação Bonde com assessoria de imprensa

PUBLICIDADE

Na reedição da última final da Superliga feminina, melhor para o Rexona-Sesc (RJ). A equipe carioca superou, nesta quarta-feira (21), o Dentil/Praia Clube (MG) por 3 sets a 0 (25/20, 25/11 e 25/21), em 1h17 de jogo, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG). A partida foi válida pela 11ª e última rodada do turno da competição.O Rexona-Sesc finalizou o turno na liderança isolada da competição, com 31 pontos (10 vitórias e uma derrota). O Dentil/Praia Clube está na quinta colocação, com 23 pontos (oito resultados positivos e três negativos). O Vôlei Nestlé (SP) aparece na segunda colocação, com 24 pontos.A oposta Monique se destacou, foi eleita a melhor do confronto em votação popular no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e ficou com o Troféu VivaVôlei, programa de responsabilidade social da CBV que atende crianças de 7 a 14 anos por meio de escolinhas de vôlei. A atacante, que marcou 12 pontos no confronto, falou sobre a atuação das cariocas."Estávamos ganhando as partidas, mas não vínhamos jogando bem. Hoje toda a equipe se apresentou muito bem. A Roberta colocou todas as jogadoras no jogo, o nosso saque funcionou e o bloqueio foi fundamental. Jogamos bem taticamente e acabamos minando as principais jogadas delas. Entramos focadas para fazer um bom jogo e conseguimos", disse Monique.A líbero Fabi elogiou a disciplina tática do time carioca e comentou sobre a participação do Rexona-Sesc no primeiro turno."Sacamos muito bem e dificultamos o sistema ofensivo do Dentil/Praia Clube. Estamos felizes por essa vitória no final do primeiro turno. Sabemos que a Superliga é um campeonato longo, difícil e precisamos manter o foco. Já temos que pensar em 2017 e seguir buscando a nossa evolução para alcançarmos nosso objetivo", explicou Fabi.Pelo lado do Dentil/Praia Clube, a levantadora Claudinha lamentou a derrota e a atuação das mineiras."Temos que colocar a cabeça no lugar e pensar o que estamos fazendo de errado. Não podemos apresentar atuações como a do segundo set. Treinamos muito forte e sabemos que podemos nos apresentar melhor", afirmou Claudinha.As duas equipes voltarão à quadra em 2017. O Dentil/Praia Clube duelará com o Renata Valinhos/Country (SP) no dia seis de janeiro, às 19h30, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG). Já o Rexona-Sesc disputará o clássico carioca contra o Fluminense (RJ) no dia nove, às 19h30, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).Sul-americano de clubesNo intervalo do segundo para o terceiro set do duelo entre o Dentil/Praia Clube e o Rexona-Sesc, o gerente da equipe mineira, André Lelis, anunciou que a cidade de Uberlândia sediará o Sul-Americano de clubes em 2017 em parceria com Uberaba."É com grande satisfação que anunciamos uma parceria com a cidade de Uberaba para sediar o Sul-americano de clubes. Graças ao Dentil/Praia Clube e demais patrocinadores, conseguimos trazer esse evento para a região. A competição terá participação de seis equipes sul-americanas, sendo dois clubes brasileiros: o Rexona (RJ), por ter sido campeão da última Superliga, e o Dentil/Praia Clube como sediante. A realização está prevista para 14 a 18 de fevereiro. Serão duas chaves de três equipes, sendo três partidas em casa, as semifinais realizadas em Uberaba e as finais em Uberlândia", disse André Lelis.Outros jogosO Camponesa/Minas (MG) contou com o apoio da torcida e alcançou mais um resultado positivo na Superliga 16/17. A equipe mineira venceu o Renata Valinhos/Country (SP) por 3 sets a 0 (25/15, 25/17 e 25/15), em 1h15 de jogo, na Arena Minas, em Belo Horizonte. A ponteira Pri Daroit se destacou e ficou com o Troféu VivaVôlei. Quem também teve boa atuação foi a ponteira Rosamaria, maior pontuadora do confronto, com 15 acertos.O Terracap/BRB/Brasília Vôlei (DF) conseguiu uma grande virada na noite desta quarta-feira. Em casa, o time do treinador Anderson superou o São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) por 3 sets a 2 (25/27, 14/25, 25/19, 25/16 e 15/10), em 2h09 de partida, no Sesi Taguatinga, em Brasília (DF). A central Vivian brilhou em quadra, levou o Troféu VivaVôlei para casa e foi a maior pontuadora do duelo, com 26 pontos.Fora de casa, o Pinheiros (SP) conseguiu mais uma vitória na Superliga feminina 16/17. Nesta quarta-feira, a equipe da capital paulista encerrou o turno com resultado positivo sobre o Rio do Sul (SC) por 3 sets a 1 (25/18, 25/16, 17/25 e 25/21), em 1h53 de jogo, no Artenir Werner, em Rio do Sul. A ponteira Vanessa foi eleita a melhor em quadra e ficou com o Troféu VivaVôlei. A oposta Bárbara foi quem mais marcou pontos no duelo, com 13 acertos.O Fluminense (RJ) esteve em Santo André (SP) e levou a melhor sobre o Sesi-SP por 3 sets a 0 (25/9, 25/21 e 26/24), em 1h30 de jogo. O grande nome da partida foi a central Letícia Hage, eleita a melhor em quadra, recebendo o Troféu VivaVôlei, e, ainda, a maior pontuadora, com 13 acertos.