Ricciardo espera evolução da RBR para brigar com a Mercedes

Agência Estado

Enquanto torcedores são-paulinos promovem uma campanha online de boicote ao duelo de domingo contra o Audax, em resposta aos R$ 100 cobrados pela entrada mais barata para o duelo na Arena Barueri, a diretoria do São Paulo anunciou nesta quarta-feira a abertura das vendas de ingressos para a estreia de Rogério Ceni no Morumbi, com "preços justos".É assim que o site do São Paulo trata os valores dos ingressos para o duelo do dia 12 de fevereiro, domingo, às 17 horas, contra a Ponte Preta, pela segunda rodada do Paulista. As entradas para as arquibancadas atrás dos gols sairão por R$ 20, enquanto as centrais custarão R$ 30.O intuito claro é lotar o Morumbi para o primeiro jogo oficial do ídolo Rogério Ceni como treinador. Ele já comandou duas partidas do time na Florida Cup e terá feito sua estreia oficial contra o Audax. Aproveitando esse atrativo, o presidente do Audax, o ex-corintiano Vampeta, colocou os ingressos da Arena Barueri a R$ 100, causando revolta de muitos torcedores.Rogério já deixou claro que conta com o Morumbi lotado para que seu trabalho seja bem sucedido no São Paulo. Prefere ver o estádio cheio, mesmo que com ingressos mais baratos. Os do duelo contra a Ponte começam a ser vendidos já nesta quarta-feira para as duas categorias mais nobres do programa Sócio Torcedor. Para o torcedor comum, a venda começa no domingo.