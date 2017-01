Camilo exalta estreia na seleção e homenagem aos ex-colegas

Reprodução/Fórmula Truck

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

A Fórmula Truck volta a ter corridas fora do Brasil neste ano de 2017. Enquanto a categoria retorna à Argentina, a cidade de Rivera, no Uruguai, na fronteira com o Brasil, receberá pela primeira vez os caminhões. O calendário também confirmou que Londrina, que nos últimos dois anos fechou a temporada e viu os novos campeões da categoria, abrigará a etapa no dia 7 de maio. A abertura do 22ª temporada acontece no dia 19 de março, no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul."Demorarmos um pouco mais para soltar nosso calendário neste ano para definirmos bem as datas e tentar evitar mudanças de cidades, algo que independe da nossa vontade. Assim, estamos com tudo praticamente definido para este ano de 2017", disse Neusa Navarro, presidente da Fórmula Truck.Depois do Velopark, o circo da Fórmula Truck segue para Rivera, no Uruguai, cidade que faz fronteira com Santana do Livramento, no Brasil. Com isso, a corrida do dia 9 de abril atenderá o anseio dos gaúchos, fanáticos por automobilismo, e dos uruguaios, que pela primeira vez na história acompanharão ao vivo uma corrida de caminhões. Muitos uruguaios e argentinos marcam presença nas provas da Truck, devido à proximidade, principalmente com o Rio Grande do Sul. Agora terão a oportunidade de ver ao vivo, com a possibilidade também dos brasileiros, pois a fronteira é aberta e se pode atravessar a pé.No dia 4 de junho, acontece a prova em Cascavel, no Oeste paranaense, com a etapa de Interlagos, na capital paulista, marcada para o dia 9 de julho no mais tradicional autódromo do Brasil. Em 6 de agosto será a vez de Goiânia, e no dia 9 de setembro está confirmada a volta a Caruaru, em Pernambuco, para a alegria do Nordeste, que tem na Fórmula Truck a única categoria nacional e sul-americana a correr na região.De uma festa para outra. No dia 8 de outubro será a vez de Guaporé, que faz a maior festa da temporada para receber e acompanhar a corrida da Fórmula Truck. Em 5 de novembro a categoria retorna à Argentina, em cidade ainda a ser definida, e finaliza 2017 na única dúvida do calendário, pois pode a prova ser disputada no dia 26 de novembro ou em 3 de dezembro no também tradicional Autódromo de Curitiba.19 de março - Velopark (RS)9 de abril - Rivera (Uruguai)7 de maio - Londrina (PR)4 de junho - Cascavel (PR)9 de julho - Interlagos (SP)6 de agosto - Goiânia (GO)3 de setembro - Caruaru (PE)8 de outubro - Guaporé (RS)5 de novembro - Argentina26/11 ou 3/12 - Curitiba (PR)