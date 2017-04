Clubes tradicionais encaram caminho duro para o retorno à elite de São Paulo

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Os jogadores do Leão do Norte se reapresentaram ao clube nesta segunda-feira (10), após dez dias de descanso. Enquanto o time treina em Uraí, a diretoria, juntamente com o técnico Reginaldo Vital, se empenha em reforçar a equipe para o próximo compromisso da temporada: a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.Para o campeonato nacional, que terá início no dia 21 de maio, o PSTC pretende trabalhar com um elenco enxuto, contando com 23 atletas. Entre eles, estão jogadores que participaram da campanha do time procopense no estadual, e outros reforços que substituirão os jogadores que não fazem mais parte da equipe, seja por terem sido dispensados ou terem seus contratos por empréstimo encerrado.Erick - volanteAnderson - goleiroPaulinho - lateral direitoMauricinho - atacanteCaxambú - lateral direitoGianni - volanteLucas Trindade - zagueiroLucão - atacantePimba - meiaMax - zagueiroDener - atacanteBoré - lateral direitoCarrer - volanteFernando - atacanteLeo Costa - zagueiroMarcão - zagueiroCleverson - volanteLima - meiaFederico - atacanteJuninho - goleiroVitor - goleiroRone Dias - meiaJúlio Cesar – volanteGuilherme (lateral esquerdo): passou por cirurgia no ligamento cruzado dojoelho esquerdo, e se reabilita no Palmeiras.Somália (volante): encerrou o contrato por empréstimo e retornou ao Grêmio.Denílson (zagueiro): encerrou o contrato por empréstimo e retornou ao Grêmio.Outro jogador que não disputará o Brasileiro pelo PSTC é o atacante Carlos Henrique, destaque da equipe na Copa do Brasil e no Campeonato Paranaense. O camisa 9 será emprestado ao Londrina Esporte Clube, e lá fará parte do elenco que joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.O Leão do Norte estreia na série D deste ano no dia 21 de maio, contra o Metropolitano. O jogo será na casa do adversário, em Blumenau – SC. Além do time catarinense, na primeira fase do campeonato, o PSTC enfrenta o Ituano (SP) e o São José (RS), em jogos de turno e returno. Para obter a classificação para a segunda fase, o PSTC precisa ficar entre os dois primeiros do grupo S.A torcida procopense poderá acompanhar de perto o time da cidade no dia 28 de maio, quando o Leão do Norte voltará ao campo do Ubirajara Medeiro, para jogar contra o Ituano.