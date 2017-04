'Espiões', Copete e Hernández analisam Santa Fe e miram titularidade no Santos

Agência Estado

Nos últimos tempos, muito se questionou se Ronaldinho Gaúcho ainda tinha condições de jogar futebol profissionalmente, após uma passagem bastante frustrada pelo Fluminense em 2015 e por recusar uma proposta para defender o Coritiba. Nesta sexta-feira, ele mostrou que não só tem condições, como ainda é capaz de dar show dentro do campo. Durante o jogo entre as lendas do Barcelona contra o Real Madrid, em Beirute, no Líbano, o craque brasileiro deu nada menos do que três assistências e decidiu a vitória de sua equipe por 3 a 2 contra o maior rival.Fazendo a sua estreia no time de veteranos do clube em que foi eleito o melhor jogador do mundo duas vezes, Ronaldinho Gaúcho deu mostras de seu talento logo no início do jogo, com um lançamento primoroso para Giuly abrir o placar. Detalhe: o camisa 10 tocou para um lado e olhou para o outro, algo que virou uma de suas marcas durante a carreira. Ainda no primeiro tempo, ele achou Simão Sabrosa no meio da defesa do Real Madrid. O português não desperdiçou e fez o segundo.Ainda deu tempo de Ronaldinho Gaúcho dar mais uma assistência, outra vez para o francês Giuly, que foi seu companheiro no clube entre 2004 e 2007. Sua atuação foi tão mágica que um torcedor invadiu o gramado para abraçar o craque brasileiro e teve que ser contido por seguranças. Minutos depois, Ronaldinho foi substituído, sendo aplaudido por todos os presentes ao estádio em Beirute. Fernando Fernández e Francisco Guerrero marcaram os gols para o time de Madri.Além de Ronaldinho Gaúcho, outros brasileiros marcaram presença no amistoso. O pentacampeão mundial Edmilson, também pelo Barcelona, e Sávio, que defendeu o Real Madrid.