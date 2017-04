Federação Paulista parabeniza Rodrigo Caio por fair-play em clássico

Agência Estado

O Internacional terá que lidar com um grande desfalque para o confronto decisivo desta quarta-feira diante do Corinthians, no Itaquerão. O meia D'Alessandro sofreu uma lesão no tornozelo e não entrará em campo no duelo que definirá um dos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil.A confirmação do desfalque foi feita pelo próprio Inter nesta terça-feira. De acordo com o clube, D'Alessandro não se recuperou de um problema no tornozelo esquerdo sofrido na vitória de sábado sobre o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O argentino sequer participou do treino da equipe nesta manhã.Outro que pode desfalcar o time colorado é o volante Edenilson, que sentiu um incômodo na coxa direita ainda no aquecimento do confronto com o Caxias. Nesta terça, ele foi submetido a testes físicos logo no início do treinamento, mas foi retirado da atividade na sequência, o que aumentou o mistério sobre sua escalação na quarta.Com tantos problemas no meio de campo, que também não contará com Uendel, deslocado de volta para a lateral esquerda graças à suspensão de Carlinhos, a expectativa era pela primeira partida do chileno Felipe Gutiérrez como titular. Mas o volante recém-contratado provavelmente terá que esperar um pouco mais.Na parte aberta à imprensa do treino desta terça, o técnico Antônio Carlos Zago indicou o Inter com uma formação sem Gutiérrez. A maior surpresa ficou por conta do deslocamento de outro lateral, William, para o meio de campo, com Alemão ocupando a vaga na direita.Se William treinou na faixa pela direita do meio de campo, Zago indicou Charles como companheiro de Rodrigo Dourado, no setor normalmente ocupado por Uendel. Um pouco mais à frente, Roberson é o favorito para atuar na meia, mas Valdivia, Seijas e até Carlos, opção que tornaria o Inter um pouco mais ofensivo, disputam a titularidade.Com tantas dúvidas, a escalação do Inter ainda não foi confirmada, mas a tendência é que tenha: Marcelo Lomba; Alemão, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, William e Roberson (Valdivia); Nico López e Brenner.