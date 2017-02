Flamengo bate Grêmio por 2 a 0 na estreia pela Primeira Liga

Agência Estado

PUBLICIDADE

O Internacional superou a pressão da torcida e as más atuações neste início de temporada para vencer pela segunda vez na Copa da Primeira Liga. Nesta quarta-feira, recebeu o Fluminense no Beira-Rio e aproveitou uma rara oportunidade para vencer por 1 a 0. O garoto Charles, volante de 20 anos, marcou pela primeira vez como profissional.Se ainda não venceu no Campeonato Gaúcho e já via a torcida pressionar neste início de temporada, muito em função da queda para a Série B em 2016, o Inter começa bem a Copa da Primeira Liga. Depois de bater o Brasil de Pelotas na estreia, lidera o Grupo A com seis pontos. Já o Fluminense sofreu com um time repleto de reservas e perdeu pela primeira vez em jogos oficiais no ano, após quatro vitórias seguidas. É vice líder da chave, com três pontos.O Inter dominou o confronto nesta quarta, mas exibiu muita dificuldade na criação. Nos minutos finais, sofreu pressão e viu o Fluminense ter um gol anulado de forma controversa, mas segurou o resultado. No sábado, recebe o Caxias pelo Campeonato Gaúcho. Já o Fluminense encara o Bangu no domingo, pelo Carioca.O JOGO - Com o Inter pressionado e o Fluminense desinteressado, o início da partida foi ruim. A primeira oportunidade aconteceu aos 16 minutos. Danilo Fernandes recebeu recuo e tentou o drible em Osvaldo, que trombou com o goleiro e ficou com a bola. A arbitragem não viu falta, e o atacante teve a chance de bater para o gol, mas pegou mal e jogou para fora.O Inter não se encontrava em campo e via o Fluminense dominar a posse de bola, ainda que não levasse qualquer perigo. Aos 24, Charles e Dourado fizeram linda tabela pelo meio de campo, e Roberson foi acionado dentro da área. O atacante não conseguiu finalizar em cheio, mas Charles foi premiado pela grande jogada, ficou com a sobra e chutou firme para abrir o placar.O gol embalou o Inter, que ganhou confiança, enquanto o Fluminense se acuou. Aos 26, Valdivia aproveitou saída de bola errada do adversário, arrancou e bateu com perigo. A resposta tricolor veio somente aos 44, quando Lucas Fernandes aproveitou a sobra, cortou para o pé direito e arriscou de fora da área, com perigo.O início do segundo tempo marcou o melhor momento do Inter na partida, dominando o campo de ataque e a posse de bola. Logo aos dois minutos, D'Alessandro cruzou pela direita, Roberson apareceu sozinho e dividiu com Júlio César. A bola passou e tocou na trave. Na sobra, Uendel tentou, mas acertou a zaga.A falta de criatividade era um problema, mas o Inter sequer sofria sustos. Na base da insistência, chegava em lances esporádicos e chutes de fora da área. Aos 23, Andrigo, que havia entrado na vaga de Valdivia, recebeu na intermediária, girou e encheu o pé de longe. Júlio César caiu para fazer grande defesa no canto direito.Para evitar qualquer chance de reação, os colorados insistiam em chutes de longe, e foi assim que acertaram a trave de Júlio César mais uma vez. Carlinhos, outro que saiu do banco de reservas, cobrou falta com precisão e acertou o travessão.Sem nada a perder, o Fluminense foi para cima nos minutos finais. Aos 40, quase marcou em erro crasso de Charles, que cabeceou contra o próprio travessão. Aos 44, o gol saiu quando Danielzinho aproveitou rebote do goleiro, mas a arbitragem viu impedimento no início da jogada.INTERNACIONAL 1 X 0 FLUMINENSEINTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Alemão, Paulão, Klaus e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo (Carlinhos), Charles, Valdivia (Andrigo) e D'Alessandro; Roberson (Diego). Técnico: Antônio Carlos.FLUMINENSE - Júlio César; Renato (Danielzinho), Nogueira, Henrique e Léo; Orejuela, Luiz Fernando e Marquinho; Osvaldo, Marcos Júnior (Maranhão) e Lucas Fernandes (Patrick). Técnico: Abel Braga.GOL - Charles, aos 24 minutos do primeiro tempo.ÁRBITRO - Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG).CARTÕES AMARELOS - Anselmo, Charles (Inter); Marcos Júnior, Renato, Luiz Fernando (Fluminense).RENDA - R$ 154.860,00.PÚBLICO - 12.438 torcedores.LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).