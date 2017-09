LEC encara o Ceará no Café; siga lance a lance

Thiago Mossini - Grupo Folha

"Rei do Acesso" é uma expressão muito popular no interior de São Paulo. Com quatro divisões fortes e organizadas, são obviamente muitos times ascendendo todos os anos. Alguns técnicos se especializaram no assunto. Edson Vieira é um deles. Revelado pelo Londrina e radicado na cidade, o treinador fez história em vários clubes do interior paulista, mas não conseguiu emplacar no Paraná. "Apesar de ser daqui, mas meu mercado é São Paulo", reconhece.Edson fez muito sucesso como jogador. Com 16 anos já atuava no profissional do Londrina e estava na seleção brasileira júnior, a Sub-20 de hoje. No Botafogo, recebeu de João Saldanha, ex-treinador e jornalista, o apelido de Maradoninha graças à sua qualidade e semelhança com o mito argentino. "Isso foi em 85. Em 86 o Maradona arrebentou na Copa do Mundo e no primeiro jogo da temporada do Napoli depois foi contra o Botafogo lá na Itália. Eu tive o prazer de jogar esta partida. Havia 92 mil pessoas no estádio, o Napoli ganhou de 1 a 0, e eu troquei a camiseta com ele, claro. Guardo com muito carinho, já tive propostas boas para vender, mas não vendo, não", conta.Edson Vieira jogou ainda no México e na Colômbia, onde viveu algo inusitado com o pessoal do Cartel de Cali. Confira essa e outras histórias na entrevista que ele concedeu ao Canal Dividida: