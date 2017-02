Londrina divulga valores dos ingressos para o confronto diante do PSTC

Agência Estado

PUBLICIDADE

Na Europa, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa, o Gabigol, são iguais apenas no primeiro nome. Enquanto o ex-palmeirense já conquistou o Manchester City com três gols em quatro jogos, o ex-santista esquenta o banco da Internazionale e teve poucas chances desde setembro. Ex-atacantes que passaram pelos campos europeus afirmam que as razões para a disparidade de desempenho vão desde as diferenças do futebol italiano e inglês até o estilo de jogo."Não é fácil jogar na Itália. Tive dificuldades na minha primeira temporada. Eles valorizam trabalho técnico, tático, disciplina e chegam duro. Isso faz com que o jogador brasileiro se perca um pouco", disse Paulo Sérgio, que jogou na Roma entre 1997 e 1999. "A Inter não vem conseguindo resultados e isso aumenta a pressão para que um novo contratado se adapte rapidamente", opinou.O cenário pode mudar nas próximas rodadas para Gabigol. Na Internazionale, os atacantes titulares Icardi e Perisic foram suspensos por duas partidas por insultar o árbitro no clássico contra a Juventus. Isso pode abrir espaço para o ex-santista. Até agora, ele participou de quatro jogos pelo Campeonato Italiano e um pela Copa da Itália. Somados os minutos, atuou pouco mais de um jogo. Não fez gol nem deu assistência em disputas oficiais.Mesmo assim, o treinador Stefano Pioli, da Internazionale, afirmou que conta com o atacante brasileiro para o resto da temporada. "Gabigol ficará conosco. Estou muito satisfeito com a maneira como ele vem treinando".A saída por empréstimo do atacante na janela de transferências de janeiro eram favas contadas, mas ele vem se recuperando. Mostrou habilidade nos cinco minutos que atuou contra a Lazio e marcou seu primeiro gol no clube no amistoso contra o Real Linense. O pedido para não ser negociado e brigar por um lugar na equipe foi bem visto pelo treinador.EM CASA - Gabriel Jesus está em casa na Inglaterra. Desde a sua estreia, ganhou espaço jogo a jogo e vários elogios do exigente técnico Pep Guardiola e até uma música da torcida do Manchester City.Seu estilo, baseado na velocidade e no drible, encaixa-se perfeitamente nas exigências da "Premier League". A avaliação é de Juninho Paulista, um dos precursores da entrada de brasileiros na liga inglesa e hoje presidente do Ituano. "Se você se posiciona bem, tem muito espaço para jogar na Inglaterra. Esse é o cenário ideal para a velocidade dele", disse.O próprio atacante se surpreende com a sua rápida adaptação. "Estou muito surpreso, embora eu trabalhe para que isso aconteça. Eu sinto que estou me adaptando muito bem a cada dia, com o apoio de todos", disse Gabriel Jesus ao site do clube.Para o ex-atacante Bebeto, que jogou seis anos no La Coruña e no Sevilla, na década de 1990, a chave está nos rostos conhecidos que ele encontra. "Acho que o apoio dos companheiros tem sido fundamental. Já tem dois brasileiros lá (Fernandinho e Fernando). Eles são importantes para a adaptação".Gabriel Jesus está indo tão bem que colocou no banco um dos ídolos do clube, Sergio Agüero. A diferença entre os dois é grande. Segundo levantamento da emissora Sky Sports, o brasileiro percorreu em média distância 16% maior que a do argentino a cada 90 minutos: 11,32 km ante 9,79 km. Em arrancadas, a vantagem do ex-palmeirense é ainda mais considerável: 73 a 59, ou 23%, sempre por partida.Os ex-atletas fazem alguns alertas para que Gabriel Jesus não seja apenas fogo de palha. Paulo Sérgio acha que é fundamental aprender a língua. "Ele vai dominar com facilidade a linguagem do vestiário, mas, para se firmar, é importante dominar o idioma deles", disse o ex-corintiano, que acabou de ser escolhido como um dos embaixadores da Bundesliga, a liga alemã.Juninho Paulista chama a atenção para a preparação física. "Na Inglaterra, o jogador tem liberdade para aperfeiçoar a forma física. Ele tem de correr atrás porque isso é fundamental para continuar bem".