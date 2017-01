Londrina enfrenta Prudentópolis na primeira rodada do Paranaense 2017; siga lance a lance

Rafael Machado - Redação Bonde

PUBLICIDADE

Antes de entrar em campo, o Londrina Esporte Clube buscava repetir o mesmo retrospecto diante do Figueirense, quando venceu fora de casa pela Primeira Liga, agora enfrentando o Prudentópolis no Estádio do Café pela primeira rodada do Paranaense 2017. O time do centro-sul foi vice-campeão da Divisão de Acesso no ano passado, enquanto o LEC vinha de uma boa temporada depois de figurar entre os dez primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro.Com um time totalmente reformulado, o técnico Cláudio Tencati deixou claro à imprensa que o objetivo é conquistar o título estadual. Além dele, os poucos torcedores que foram ao Café puderam perceber que a trajetória até erguer o troféu não será nada fácil. No primeiro tempo da partida, o LEC foi surpreendido por boas jogadas do Prudentópolis, comandadas por Baiano, artilheiro em 2012 pelo Operário de Ponta Grossa, e Edu Raposa.E foi com ele que o placar foi aberto. O meia aproveitou o vacilo da zaga alviceleste para meter a bola no canto esquerdo do goleiro Alan, que evitou mais um gol após cabeceio de Líbano. Jogadores do LEC foram para o vestiário sob vaias da torcida.Alan, que não conseguiu evitar a comemoração dos atletas do Prudentópolis, voltou trabalhando bastante. Logo aos dois minutos, Líbano chutou forte, mas a bola parou nas mãos do jovem arqueiro. O técnico Cláudio Tencati, vendo que o time não progredia, resolveu mexer. As mudanças deram resultado. Celsinho, que entrou na vaga do atacante Wellison, cobrou perigosas faltas, todas interceptadas por Edvaldo.A glória veio aos 33 minutos. Lucas Machado, que tinha acabado de entrar, chutou cruzado, mas a bola só entrou depois de desviar na zaga do Prudentópolis e enganar Edvaldo. O jogo permaneceu movimentado, mas sem que as duas equipes modificassem o placar, que terminou empatado.O Tubarão enfrenta o Toledo na próxima quarta-feira (1º) pela segunda rodada do Paranaense. A partida será no Oeste do Estado. O Prudentópolis pega o PSTC no mesmo dia, só que em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro).J. Malucelli 3 x 0 CascavelCianorte 1 x 0 CoritibaPSTC 1 x 1 ToledoLondrina 1 x 1 PrudentópolisRio Branco 1 x 1 Atlético-PRParaná Clube 5 x 0 Foz do Iguaçu