Londrina fez o dever de casa e venceu o Linense por 3 a 1

Foi só um jogo-treino. Mas, a primeira impressão deixada pelo Londrina em 2017 foi positiva. Jogando na tarde desta quarta-feira (18) no Estádio do Café, o Tubarão venceu o Linense por 3 a 1 e começou o ano com o pé direito. Os poucos mais de 100 sócios-torcedores que acompanharam a partida saíram satisfeito com o desempenho da equipe.Como já era previsto, o técnico Claudio Tencati usou um time em cada tempo. Na formação titular, as novidades foram os reforços Ayrton – lateral esquerdo – e Fabinho – meia - além do atacante Wellisson, que entrou no lugar de Thiago Cunha, que machucado, não participou do amistoso. O garoto foi um dos destaques do treinamento.O jogo começou movimentado e logo aos seis minutos em uma indecisão entre Marcondes e o goleiro Alan, o zagueiro acabou recuando de cabeça e marcou contra. O LEC empatou três minutos depois. Rafael Gava cobrou falta da direita, Germano desviou de cabeça e no rebote do goleiro, Wellisson estufou as redes. O atacante ainda marcaria mais um gol, anulado após a marcação de uma falta.O alviceleste tinha o controle da bola e uma dupla ofensiva mais veloz. Aos 45 minutos, o Linense saiu jogando errado e Rafael Gava tabelou com Safira, que fez linda jogada na ponta esquerda e rolou para o meia virar a partida, da entrada da grande área.Entre os titulares, apenas o goleiro Alan retornou para a segunda etapa. No novo time, o destaque era para Celsinho, que com jogadas de efeito irritava o adversário. Em uma bela assistência do meia, Júlio Pacato marcou o terceiro batendo por cima do goleiro paulista, aos 15 minutos.Com a vitória encaminhada, o Londrina passou a administrar a partida e alguns desentendimentos marcaram a última meia hora. Sempre com Celsinho envolvido.Primeiro trocou faltas e xingamentos com o lateral Carleto e o centroavante Fernando Karanga. Já nos minutos finais, após nova jogada de efeito, os jogadores do Linense partiram para cima do camisa 10 e a confusão foi generalizada. Até os atletas que estavam do lado de fora invadiram o campo. O volante França teve que ser impedido por membros da comissão técnica do LEC. Com os ânimos mais calmos, mas sem clima para continuar, o árbitro encerrou a partida."O futebol está muito chato. Você não pode mais jogar com alegria, com criatividade. Em nenhum momento fui para humilhar ninguém. Mas, o que você pode esperar de um treinador que ficava na beira do gramado mandando bater", acusou Celsinho em uma referência ao técnico Guilherme Alves, ex-atacante do São Paulo, Corinthians e seleção brasileira.O Londrina no primeiro tempo teve Alan; Lucas Ramon, Marcondes, Luizão e Ayrton. Germano, França, Rafael Gava e Fabinho. Safira e Wellisson. No segundo tempo: Alan, Igor Bosel, Matheus, Pedrão e Igor Miranda. Bidía, Júlio Pacato (Rômulo), Celsinho e Robinho. Euller e Lucas Machado.O técnico Claudio Tencati analisou de forma positiva a primeira aparição do Londrina na temporada. Segundo o treinador, a equipe já mostrou uma forma de jogar, até em virtude da manutenção de vários atletas do ano passado. Tencati, porém, entende que o time ainda vai evoluir muito a partir dos primeiros jogos oficiais."Já mostrou um desenho de equipe, sobretudo na saída de bola e posicionamento. Há algumas correções como a lentidão na saída de jogo e na compactação. Mas, isso só virá com confiança e ritmo de jogo, que vamos buscar nos treinamentos e nas partidas. Mas, no geral todos se apresentaram de uma forma muito positiva", frisou.Em relação às três estreias – Thiago Cunha e Quaresma não participaram do amistoso, em razão de estarem machucados - o comandante alviceleste também ficou satisfeito com as apresentações de Ayrton, Fabinho e Euller."O Ayrton tem uma ótima qualidade e só estamos adaptando alguns aspectos de posicionamento que ele não estava acostumado. O Fabinho da mesma forma e mostrou que pode ser uma grande opção para nós pelo lado esquerdo, já que proporcionou várias vezes situações para a ultrapassagem do Ayrton", ressaltou. "Como o Euller começou a treinar somente na quinta-feira a parte física e o ritmo de jogo estão bem abaixo, mas é um jogador fisicamente muito forte e que executa bem a função".Os jogadores do Londrina já voltam a treinar nesta quinta-feira (18) em dois períodos e a estreia oficial no ano será na quarta-feira (25), diante do Figueirense, em Florianópolis, pela Copa da Primeira Liga.