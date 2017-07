Londrina vê Paysandu perder pênalti e volta a vencer depois de três partidas

Agência Estado

O Grêmio fez boa estreia na fase de mata-mata da Copa Libertadores. Jogando em Mendoza, na Argentina, na noite desta terça-feira, o time gaúcho venceu o Godoy Cruz por 1 a 0 e abriu vantagem no confronto válido pelas oitavas de final. Ramiro fez o único gol da partida aos 45 segundos de partida.A vitória dá vantagem ao Grêmio de jogar por um empate no jogo da volta para avançar às quartas de final. As duas equipes voltarão a se enfrentar no dia 9 de agosto, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O vencedor deste confronto terá pela frente o vitorioso do duelo entre o Nacional, do Uruguai, e o Botafogo.Se a adaptação ao gramado pesado do estádio Malvinas Argentinas era uma preocupação da comissão técnica, Ramiro tratou de acabar com qualquer receio logo aos 45 segundos de jogo, sob chuva. O gol relâmpago surgiu quando Pedro Rocha investiu pela esquerda e cruzou da linha de fundo. A bola desviou na área e apareceu na medida para finalização do volante, sem marcação, dentro da área.Com a vantagem no placar, o Grêmio passou a sofrer com as entradas mais ríspidas e com o antijogo do anfitriões. As jogadas mais violentas com frequência causavam desentendimentos e empurra-empurra em campo. As seguidas paralisações fizeram o árbitro dar seis minutos de acréscimo ao fim da etapa inicial.Antes disso, as faltas e os passes errados concentraram as atenções no meio-campo. Como resultado, cada equipe só conseguiu criar uma boa chance de gol depois que o Grêmio abriu o placar. Aos 21, Edílson acertou forte chute em cobrança de falta, de longe, e carimbou o travessão. Na sequência, aos 30, Correa finalizou com perigo dentro da área e o goleiro Marcelo Grohe salvou com o pé.Mais cauteloso por causa da vantagem no placar, o Grêmio voltou mais lento para o segundo tempo e praticamente desistiu de atacar. Nem mesmo as entradas de Everton e Fernandinho nos lugares de Pedro Rocha e Lucas Barrios, respectivamente, mudou o panorama do jogo.O Godoy Cruz também evitou se lançar ao ataque. Limitado, o time da casa perdia muito tempo na armação e não conseguia articular jogadas mais perigosas. Numa das raras investidas mais ameaçadoras, aos 12 minutos, o time tentou duas vezes, com Garro e Correa, em bate-rebate na área, sem sucesso.Em outra oportunidade dos donos da casa, Santiago García cabeceou com perigo. Mas parou na defesa de Grohe, mesmo com dores, aos 33 minutos. O goleiro acabou a partida como um dos melhores jogadores em campo nesta noite de terça.GODOY CRUZ 0 x 1 GRÊMIOGODOY CRUZ - Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivarez e Cobos (Angileri); Ángel González (Guillermo Fernández), Fabián Henríquez, Gastón Giménez e Juan Fernando Garro; Javier Correa e Santiago García. Técnico: Lucas Bernardi.GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur (Jailson), Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Everton); Lucas Barrios (Fernandinho). Técnico: Renato Gaúcho.GOL - Ramiro, aos 45 segundos do primeiro tempo.CARTÕES AMARELOS - Marcelo Grohe, Abecasis, Fabián Henríquez, Ángel González, Javier Correa.ÁRBITRO - Víctor Hugo Carrillo (Fifa/Peru).RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.LOCAL - Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (Argentina).