Mattos considera 'inviável' valor de R$ 51 milhões por Borja no Palmeiras

Redação Bonde

PUBLICIDADE

Com um gol do meia Celsinho, o Londrina iniciou a temporada 2017 com vitória. Na noite desta quarta-feira (25), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Tubarão venceu o Figueirense pelo placar de 1 a 0, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo D da Primeira Liga.No outro jogo do Grupo D, o Paraná venceu o Avaí por 2 a 0. O próximo compromisso do Londrina na Primeira Liga será no dia 31 deste mês. O Tubarão tera pela frente o Avaí, na Ressacada, às 19h.O JOGO:Debutando na temporada 2017, Londrina e Figueirense fizeram um primeiro tempo de muita marcação, muitas faltas, pouca criatividade e raras chances de gol.Aos 23, a equipe catarinense levou perigo. Marlon cruzou e Anderson Aquino desviou de cabeça na segunda trave e a bola passou muito perto da trave do goleiro Alan. Somente aos 38 minutos o Londrina respondeu. Rafael Gava tabelou com Germano e o meia entrou livre na área e, ao finalizar, errou o alvo.Aos 41 minutos, o Londrina balançou as redes, entretanto, a arbitragem anotou impedimento. Após cobrança de falta, Marcondes cabeceou para o gol de Thiago Rodrigues mas o defensor alviceleste estava em posição irregular.No segundo tempo, logo aos dois minutos, o Londrina assustou o Figueirense. Rafael Gava arriscou da entrada da área e acertou o travessão do goleiro Thiago Rodrigues. Aos 10, Rafael Gava cobrou falta, Germano desviou de cabeça e acertou a trave, no entanto, a arbitragem anotou impedimento do volante do Londrina.O Figueirense respondeu aos 12 minutos. Elias cobrou falta, Bruno Alves desviou e Dirceu tocou e a bola passou muito perto do gol de Alan. Aos 21, Safira chutou de fora da área e a bola passou perto da trave esquerda de Thiago Rodrigues. No minuto seguinte, Everton recebeu passe de Elias mas não conseguiu concluir para a meta de Alan.Após pressionar, o Tubarão abriu o marcador aos 36 minutos. Safira fez boa jogada individual e cruzou rasteiro para o centro da área e Celsinho bateu forte para estufar as redes do Figueirense. A equipe catarinense até esboçou uma reação mas o Londrina conseguiu se defender e estrear com vitória na Primeira Liga.