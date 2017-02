Portuguesa lança projeto para transformar Canindé em Arena

Agência Estado

PUBLICIDADE

O Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou comunicado oficial nesta quarta-feira para anunciar que três novos atletas foram reprovados em testes antidoping e tiveram os seus resultados nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, anulados. Os casos ocorreram como fruto das reanálises de exames desta Olimpíada realizada na Inglaterra e também em Pequim-2008, que seguem sendo feitas na esteira dos escândalos de dopagem que abalaram o esporte nos últimos anos.E entre os três competidores punidos estão duas atletas da Rússia, sendo uma delas a velocista Antonina Krivoshapka, que ajudou o seu país a conquistar a prata na final do revezamento 4x400 metros da Olimpíada de Londres. A reanálise de sua amostra apontou o uso do esteroide anabolizante turinabol.Desta forma, a Rússia perdeu a medalha conquistada nesta prova dos Jogos de 2012. Com o caso de doping, a equipe da Jamaica, bronze naquela final, deve herdar a prata, enquanto a Ucrânia, que terminou em quarto lugar, ficar com o bronze. O ouro foi obtido pelo quarteto de atletas dos Estados Unidos.A outra competidora russa que teve a sua participação nos Jogos de Londres desqualificada pelo COI nesta quarta-feira foi Vera Ganeeva, do lançamento de disco. Ela foi apenas a 23ª colocada na disputa desta modalidade, mas a reanálise do seu exame antidoping também apontou o uso do esteroide anabolizante turinabol.A mesma substância proibida foi encontrada no novo teste da amostra colhida do boxeador turco Adem Kilicci, que teve a sua quinta colocação na categoria peso médio (até 75kg) da modalidade em Londres anulada. Nesta mesma categoria, o brasileiro Esquiva Falcão conquistou a medalha de prata olímpica em 2012 após ser derrotado na final pelo japonês Ryota Murata.O COI vem reanalisando centenas de exames antidoping de Londres-2012 e Pequim-2008 em uma tentativa de detectar trapaças adotadas por competidores, que na época podem ter sido beneficiados pela inexistência de métodos e tecnologias mais avançadas como os aplicados atualmente para evidenciar o uso de substâncias proibidas.Mais de 100 atletas já testaram positivo para doping em reanálises de testes antidoping, sendo que a Rússia é responsável pela aparição da maioria dos casos. O país foi punido com sua exclusão do atletismo dos Jogos do Rio, em 2016, após a revelação do escândalo no qual os russos foram acusados de serem beneficiados por um esquema sistemático e sofisticado de doping, implementado com a ajuda do próprio governo nacional.O caso mais recente de punição emblemática como resultado das reanálises de exames envolveu a Jamaica de Usain Bolt. O astro perdeu a medalha de ouro que conquistou no revezamento 4x100 metros nos Jogos de Pequim em razão do doping de Nesta Carter.O velocista testou positivo para metilhexanamina, um estimulante proibido, na reanálise da sua amostra. Naquela oportunidade, ele abriu o revezamento para a equipe jamaicana, que então venceu a prova com o tempo de 37s10, então o recorde mundial do 4x100 metros. Além de Carter e Bolt, a equipe da Jamaica também foi composta na final por Asafa Powell e Michael Frater.