Presidente do Fla minimiza crise na equipe médica e aguarda acordo por Maracanã

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Com o objetivo de facilitar o acesso ao Estádio do Café e estimular os torcedores do Londrina Esporte Clube (LEC) na disputa por uma vaga na final do Campeonato Paranaense 2017, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) organizou uma operação especial para o próximo jogo do time. A partida, que promete movimentar a avenida Henrique Mansano e as vias do entorno, será contra o Atlético-PR e está marcada para as 16h deste domingo (23).A operação da CMTU é parte das tratativas feitas pela Prefeitura com o Londrina Esporte Clube em reunião na última terça-feira.Para organizar e agilizar o trânsito na região do Estádio do Café, a companhia vai atuar com 10 agentes municipais e algumas intervenções viárias. O trabalho, que já é praxe durante os jogos do Tubarão, dessa vez contará também com a parceria da Guarda Municipal (GM).O presidente da CMTU, Moacir Sgarioni, orienta que os torcedores que forem de carro até a praça esportiva colaborem com a organização do trânsito. "Pedimos antecipadamente que a torcida respeite as normas de circulação, estacione nos locais adequados e contribua para que a chegada e saída do estádio ocorra de forma ordeira e pacífica."O trabalho dos agentes da companhia na região, com orientação e fiscalização do vaivém de veículos e pedestres, terá início às 14h30 e vai durar até as 19h. Além disso, os três retornos localizados em frente ao estacionamento oficial do estádio, na avenida Henrique Mansano, serão bloqueados com cones para facilitar o deslocamento nos dois sentidos da via.No final da partida, a conversão à esquerda no semáforo da Winston Churchill com a rua Arcindo Sardo também será fechada. Dessa forma, o motorista que for seguir em direção à área central da cidade terá de contornar a rotária em frente ao Terminal Ouro Verde para chegar ao seu destino. Com estas intervenções, o objetivo da CMTU é dar vazão ao grande fluxo de automóveis que deve partir ao mesmo tempo do entorno do Café após o término do confronto entre LEC e o time curitibano.Transporte coletivo - Já para quem não quer enfrentar o trânsito pesado nos arredores do estádio ou perder tempo procurando uma vaga de estacionamento, a dica é ir e voltar do jogo utilizando o transporte coletivo. Para levar e trazer a torcida alviceleste, a CMTU colocará à disposição dos usuários uma linha de ônibus exclusiva com destino ao local do jogo.Com saídas do Terminal Central a partir das 15h, os ônibus terão partidas a cada 10 minutos ou conforme a demanda. Os coletivos, que serão expressos, percorrendo o itinerário sem fazer paradas nos pontos de embarque e desembarque, estarão à disposição dos passageiros no piso inferior do Terminal, na plataforma A.No fim da partida, os ônibus ficarão no aguardo de quem estiver voltando para casa. Os coletivos estarão próximos à entrada do estádio, no cruzamento da avenida Henrique Mansano com a rua Olavo Benato.Fora os coletivos exclusivos, disponibilizados especialmente para a partida deste domingo, o estádio é atendido diariamente pelo transporte coletivo através das linhas 411 – Paraíso, 501 – Parador Vivi Xavier e 502 – Parador Ouro verde.