Torcida da Ponte Preta acampa no estádio por ingressos para a final

Vindo de duas derrotas nos últimos quatro jogos no Campeonato Inglês, o Chelsea entrou em campo no Stamford Bridge, nesta terça-feira, sob ligeira desconfiança da torcida. Os tropeços reduziram a incrível vantagem de 10 para apenas 4 pontos na liderança e o vice-líder Tottenham já começa a sonhar com o topo. Mas o time comandado por Antonio Conte tratou de acabar com qualquer receio do torcedor ao bater o Southampton por 4 a 2, com dois gols de Diego Costa.Com o resultado, o Chelsea voltou a abrir sete pontos de vantagem na ponta. Soma agora 78 pontos, contra 71 do Tottenham. O vice-líder poderá manter a diferença em quatro pontos se vencer o Crystal Palace, fora de casa, nesta quarta-feira. O Southampton, por sua vez, ocupa o nono lugar, com 40 pontos.Eden Hazard, melhor jogador do Chelsea no campeonato, começou a afastar o temor do torcedor logo aos 5 minutos, ao aproveitar, de primeira, o passe de Diego Costa. Apesar do domínio, o Chelsea cedeu o empate aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Romeu, sozinho na pequena área, só empurrar para as redes.Antes do intervalo, o Chelsea retomou a dianteira do placar com Cahill. Aos 45, o zagueiro Cahill escorou de cabeça quando Diego Costa se preparava para acertar uma bicicleta na área e acertou o canto do goleiro Forster.A oportunidade perdida pelo atacante foi compensada por dois gols no segundo tempo. O brasileiro naturalizado espanhol anotou o terceiro do Chelsea aos 8 minutos, ao cabecear para as redes, após cruzamento da direita. E, nos instantes finais da partida, Diego Costa marcou o seu segundo gol, o quarto do time da casa, ao fazer bela tabela com Hazard e finalizar da entrada da área, aos 43.Antes do apito final, o Southampton descontou no placar. Em cruzamento na área, Bertrand subiu mais que Cahill e cabeceou para as redes, aos 48 minutos do segundo tempo. Já era tarde demais para sonhar com qualquer reação dos visitantes.Para este jogo, Antonio Conte escalou David Luiz entre os titulares. Willian, herói do último jogo do Chelsea, foi poupado para reduzir o desgaste físico nesta reta final da temporada europeia. O meia brasileiro marcou duas vezes na vitória sobre o Tottenham, no fim de semana, buscando vaga na final da Copa da Inglaterra.