Gadelha planeja combate contra campeã pelo cinturão

O Londrina conquistou uma vitória heroica na noite de terça-feira (4) em Belém e voltou a sorrir depois de três jogos na série B. Os 2 a 1 sobre o Paysandu, no estádio da Curuzu, veio com muito sacrifício e emoção e fez o alviceleste espantar o risco de entrar na zona do rebaixamento. Com 16 pontos agora, o LEC terá duas partidas seguidas no estádio do Café para tentar embalar no Brasileiro. O próximo compromisso será no dia 11, diante do ABC. O Papão chegou ao oitavo jogo sem vitória e estacionou nos 13 pontos.Com uma formação mais conservadora, o Londrina teve uma equipe mais forte na marcação e contou mais uma vez com a marca do seu artilheiro para terminar o primeiro tempo na frente. O Paysandu teve mais posse de bola, mas não conseguia infiltrar na defesa alviceleste. Só arriscou de longe e o goleiro César apareceu bem em três oportunidades.O Londrina só chegou ao gol adversário aos 32 minutos. Jonatas Belusso fez jogada pela esquerda e obrigou Emerson a fazer boa defesa. Mas, o goleador da série B não perde duas chances seguidas. Em contra ataque muito bem armado aos 40 minutos saiu o gol. Silvio bloqueou o ataque do Papão, a bola caiu para Celsinho que ligou para Wellisson na direita. O garoto cruzou e Belusso teve dificuldade para dominar, mas conseguiu bater por baixo do goleiro paraense e fez o seu nono gol na competição.O melhor do jogo estava guardado para o segundo tempo. O Paysandu voltou com tudo e empatou aos 11 minutos. Dois ex-jogadores do LEC foram decisivos no lance do gol. O atacante Magno, que havia entrado no intervalo, sofreu falta na entrada da área e o lateral Ayrton bateu com maestria no ângulo esquerdo de César.Após sofrer o empate, o LEC foi para o ataque e quase marcou o segundo com Jonatas Belusso. Aos 25 minutos, Safira, que havia entrado no segundo tempo, arrancou pela direita e foi derrubado pelo zagueiro Perema, que já tinha cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais veio o segundo gol.Aos 32, o volante Jumar, uma das apostas do técnico Claudio Tencati no jogo, marcou um golaço de falta. O jogador soltou a bomba de perna de direita no ângulo esquerdo. O jogo ganhou ares de dramaticidade, quando o estreante Gustavo Silva errou um corte de cabeça e tocou com a mão na bola dentro da área, aos 37. Pênalti e expulsão do zagueiro alviceleste, que já tinha amarelo. Bergson bateu e marcou, porém o árbitro, corretamente, mandou voltar a cobrança em razão da invasão da área por um jogador do Papão. Na segunda cobrança, Bergson mandou no travessão.A pressão foi grande até o final, mas o Londrina se segurou e comemorou muito a vitória, que diminui a pressão e abre um novo horizonte para o alviceleste.FICHA TÉCNICA:Renda: R$ 53.310,00 Público Pagante: 1.712 (Total: 5.662)Vermelho: Perema, aos 25, e Gustavo Silva, aos 34 minutos do segundo tempoGols: Jonatas Belusso, aos 40 minutos do primeiro tempo, Ayton, aos 11 e Jumar, aos 32 minutos do segundo tempoÁrbitro: José Claudio Rocha Filho (SP)Estádio: Curuzu, em BelémLondrina: César; Reginaldo, Silvio, Gustavo Silva e Igor Miranda. Jumar, Jardel, Celsinho (Matheus) e Marcinho (Rafael Gava). Jonatas Belusso e Wellisson (Safira). Técnico: Claudio TencatiPaysandu: Emerson; Ayrton, Fernando Lombardi, Perema e Perí. Augusto Recife, Roberto Andrade, Renato Augusto (Gilvan) e Diogo Oliveira (Magno). Marcão (Tiago Mandí) e Bergson. Técnico: Marquinhos Santos