Após 15 meses de suspensão, Sharapova retorna ao circuito com vitória

Agência Estado

O técnico Josep Guardiola afirmou nesta quarta-feira que o atacante Gabriel Jesus está pronto para voltar ao time do Manchester City. O treinador até indicou o possível retorno do brasileiro já no clássico desta quinta, contra o Manchester United, mas alertou sobre o preparo físico do jogador, que não entra em campo desde fevereiro."Gabriel está sem dor nenhuma. Então, está pronto. Mas, após três meses, sua condição física não é a ideal", declarou o treinador, sem afirmar se contará com o atacante ao menos no segundo tempo do clássico desta quinta - no Etihad Stadium.O atacante sofreu uma fratura no pé direito durante partida do Manchester City no dia 13 de fevereiro. Desde então, passou por uma cirurgia e fez recuperação com fisioterapia. Além de perder jogos do City, perdeu as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, pela seleção brasileira.Sem garantir Gabriel Jesus, Guardiola terá ao menos o argentino Sergio Agüero no clássico desta quinta. Agüero perdeu posição no time e foi para o banco de reservas com a chegada do brasileiro ao time. Mas retomou a condição de titular após a lesão do ex-jogador do Palmeiras.O argentino será dúvida para o duelo contra o United por ter deixado o gramado com dores na partida contra o Arsenal, no fim de semana, pela Copa da Inglaterra. "Sergio está muito melhor. Hoje ele treinou normalmente. E amanhã estará pronto para jogar", garantiu o treinador, que admitiu ter dúvidas em relação ao meia David Silva.Questionado sobre o futuro do ataque do City, com o retorno de Gabriel Jesus, Guardiola não descartou uma formação com brasileiro e argentino lado a lado. "Agüero e Jesus podem jogar juntos. Isso vai depender de como vamos querer jogar. Se quisermos jogar sem pontas, mais fechados, eles podem jogar juntos", disse o técnico do City.