CBDA anuncia renovação de patrocínio dos Correios por mais dois anos

Agência Estado

O Barcelona confirmou oficialmente que chegou a um acordo com Ronaldinho Gaúcho para ter o astro como novo embaixador e representante do clube em diferentes eventos durante os próximos dez anos. O jogador de 36 anos de idade ainda não se aposentou de forma oficial, mas não joga profissionalmente desde setembro de 2015, quando deixou o Fluminense, o seu último clube.Ronaldinho fez história com a camisa do Barça, conquistado muitos títulos, entre eles o da Liga dos Campeões na temporada 2005/2006, depois de ter sido eleito por dois anos seguidos o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005. Ele vestiu a camisa do time catalão entre 2003 e 2008.Ao oficializar Ronaldinho como seu novo embaixador, o Barcelona também ressaltou que o craque fará parte do projeto Legends, que formará um time de ex-jogadores que disputarão partidas festivas ao redor do mundo para "contribuir com a tarefa de globalização da marca Barça e seus valores". Para completar, estes ex-atletas participarão de clínicas de futebol, sessões de treino e atos institucionais, entre outros eventos organizados pelo clube.O Barcelona também informou que Ronaldinho passará a auxiliar o clube na formação de jogadores, por meio de suas escolinhas e categorias de base, assim como participará de atividades da fundação do time em atos relacionados à Unicef.O acordo entre Ronaldinho e Barcelona será assinado nesta sexta-feira, no Camp Nou, com a presença do astro brasileiro e do presidente do clube, Josep Maria Bartomeu.Considerado um dos maiores nomes da história recente do futebol, o craque foi campeão da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira e, além de consagrar pelo Barcelona, brilhou com as camisas de Paris Saint-Germain, Grêmio e Atlético-MG.Depois de deixar o clube mineiro, pelo qual foi campeão da Copa Libertadores de 2013, passou pelo mexicano Querétaro e também pelo Fluminense, no qual decepcionou, consequentemente saindo do time carioca em setembro de 2015.Desde então, Ronaldinho não atuou mais profissionalmente, participando de algumas partidas festivas, mas sempre assegurando que não estava aposentado dos gramados.No mês passado, o Coritiba fez uma proposta a Ronaldinho e esperava por uma resposta do astro para o início deste mês. Foi o que revelou o clube paranaense após participar de uma reunião com o ex-jogador Assis, irmão e representante do jogador, em janeiro.