Fora de casa, Camponesa/Minas supera o São Cristóvão Saúde/São Caetano

O Camponesa/Minas (MG) conseguiu a segunda vitória consecutiva em 2017 pela Superliga feminina de vôlei 16/17. Nesta sexta-feira (13.01), a equipe mineira superou o São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) por 3 sets a 0 (25/15, 25/21 e 25/14), em 1h19 de jogo, no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano (SP). A partida foi válida pela segunda rodada do returno da competição.Na classificação geral após o fim da rodada, o Camponesa/Minas aparece na sexta colocação, com 21 pontos (oito vitórias e cinco derrotas). O São Cristóvão Saúde/São Caetano segue na 10ª colocação, com nove pontos (três resultados positivos e 10 negativos). O Rexona-Sesc está na liderança, com 37 pontos.A oposta Rosamaria se destacou e foi eleita a melhor da partida em votação popular no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Com isso, a atacante ficou com o Troféu VivaVôlei, programa de responsabilidade social da CBV que atende crianças de 7 a 14 anos por meio de escolinhas de vôlei, e ainda foi a maior pontuadora da partida, com 21 acertos.A jovem atacante, de 22 anos, comentou sobre a atuação das mineiras contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano e falou da sua adaptação a posição de ponteira."Comecei a temporada como oposta e, por opção do Paulinho (Paulo Coco), eu troquei de posição. Eu já joguei como ponteira em alguns jogos pela seleção de base, mas, em Superliga, é a minha primeira experiência e, graças a Deus, isso me trouxe muita bagagem. Acredito que cresci muito como atleta. O nosso grupo é bom e tenho muito que agradecer à Jaque e à Hooker, que me passam toda experiência delas. Este VivaVôlei é de todo o grupo. O nosso time cresceu e, ainda, temos que crescer muito para chegar à final, mas a gente sonha e trabalha muito para isso", disse Rosamaria.As duas equipes voltarão à quadra na próxima sexta-feira (20.01) pela Superliga feminina de vôlei 16/17. O São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) buscará a reabilitação contra o Dentil/Praia Clube (MG), às 19h30, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG). Já o Camponesa/Minas duelará com o Pinheiros (SP), às 21h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG).O Rexona-Sesc (RJ) segue na liderança isolada da Superliga feminina de vôlei 16/17. Nesta sexta-feira, a equipe carioca superou o Renata Valinhos/Country (SP) por 3 sets a 0 (25/22, 25/13 e 25/19), em 1h29 de jogo, no Pedro Ezequiel da Silva, em Valinhos. A levantadora Roberta teve atuação destacada e ficou com o Troféu VivaVôlei. A maior pontuadora do confronto foi a atacante Franciely, do time valinhense, com 21 acertos.Dentro do seu ginásio, o Pinheiros (SP) conseguiu um grande resultado nesta sexta-feira pela segunda rodada do returno da Superliga feminina 16/17. A equipe da capital paulista venceu o Vôlei Nestlé (SP), em um equilibrado duelo, por 3 sets a 2 (17/25, 25/23, 26/24, 14/25 e 21/19), em 2h30 de jogo, no Henrique Villaboin, em São Paulo (SP). A levantadora Ananda brilhou e ficou com o Troféu VivaVôlei. Apesar da derrota, o time de Osasco teve a maior pontuadora do confronto, a atacante Tandara, com 20 acertos.O Terracap/BRB/Brasília Vôlei (DF) foi até Santo André e conseguiu mais uma vitória na Superliga feminina de vôlei 16/17. Nesta sexta-feira, o time candango venceu o Sesi-SP por 3 sets a 1 (25/16, 25/18, 16/25 e 25/21), em 1h55 de jogo, no ginásio do Sesi. A central Vivian foi eleita a melhor da partida e ficou com o Troféu VivaVôlei. A atacante ainda foi a jogadora que mais marcou pontos no confronto, com 18 acertos.De virada, o Fluminense (RJ) venceu mais uma na Superliga feminina de vôlei 16/17. Nesta sexta-feira, a equipe carioca passou pelo Rio do Sul (SC) por 3 sets a 1 (22/25, 25/13, 25/15 e 25/22), em 2h03 de jogo, no Artenir Werner, em Rio do Sul. A ponteira Jú Costa foi eleita a melhor em quadra e ficou com o Troféu VivaVôlei. A atacante Sassá também se destacou e foi a maior pontuadora do confronto, com 16 acertos.São Cristóvão Saúde/São Caetano - Diana, Angélica, Fernanda Tomé, Edinara, Andressa e Marjorie. Líbero - DalilaEntraram - Camila, Glauciele, Nikolle e CarolineTécnico - Haírton CabralCamponesa/Minas - Naiane, Hooker, Pri Daroit, Rosamaria, Carol Gattaz e Mara . Líbero - LéiaEntraram - Jaque, Karine, Fran e DomingasTécnico - Paulo CocoSexta-feira (13)Pinheiros (SP) 3 x 2 Vôlei Nestlé (SP) (17/25, 25/23, 26/24, 14/25 e 21/19)Sesi-SP 1 x 3 Terracap/BRB/Brasília Vôlei (DF) (16/25, 18/25, 25/16 e 21/25)São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) 0 x 3 Camponesa/Minas (MG) (15/25, 21/25 e 14/25)Renata Valinhos/Country (SP) 0 x 3 Rexona-Sesc (RJ) , às 20h30, no Pedro Ezequiel da Silva, em Valinhos (SP) (22/25, 13/25 e 19/25)Rio do Sul (SC) 1 x 3 Fluminense (RJ) (25/22, 13/25, 15/25 e 22/25)