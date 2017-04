Primeira rival de Sharapova em volta após doping, Vinci reprova convites à russa

Agência Estado

Grávida há cerca de quatro meses e sem jogar desde a sua participação no Aberto da Austrália, Serena Williams é novamente a número 1 do mundo no tênis feminino. Nesta segunda-feira, em nova atualização do ranking da WTA, a norte-americana retomou a liderança da lista, com 7.010 pontos.Serena foi favorecida pelo descarte de pontos da alemã Angelique Kerber, que caiu para o segundo lugar, com 6.925, em semana de disputa de jogos da Fed Cup. Diante disso, a norte-americana aproveitou para celebrar a retomada da liderança do ranking em publicação na rede social Instagram com um texto direcionado ao seu filho."Meu querido bebê, você me deu a força que eu não sabia que tinha. Você me ensinou o verdadeiro significado de serenidade e paz. Mal posso esperar para te conhecer. Mal posso esperar para ver você no box dos tenistas no próximo ano. Mas o mais importante, eu estou tão feliz de compartilhar com você o número 1 do mundo com você, mais uma vez hoje. No aniversário de Alexis Ohanian (pai do bebê), da mais velha número um do mundo para o mais novo. Sua mamãe", escreveu.Exceto pela troca na liderança do ranking, o Top 10 não foi alterado nesta atualização do ranking. Assim, a relação é completada, em ordem, pela checa Karolina Pliskova, pela eslovaca Dominika Cibulkova, pela romena Simona Halep, pela espanhola Garbiñe Muguruza, pela britânica Johanna Konta, pela polonesa Agnieszka Radwanska, pela russa Svetlana Kuznetsova e pela norte-americana Madison Keys.E a única outra alteração no Top 20 do ranking foi a troca de posições entre a russa Elena Vesnina, que ascendeu para o 14º lugar, e a checa Petra Kvitova, que caiu para a 15ª posição em função do descarte de pontos.Já entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia atingiu a sua melhor posição no ranking, ao ascender três postos e se tornar a número 146 do mundo. No último fim de semana, ela participou do qualifying do Torneio de Stuttgart, mas acabou sendo eliminada.O evento alemão contará com a participação de tenistas de peso, como Kerber, Pliskova, Halep, Muguruza, Konta, Radwanska e Kuznetsova, além do retorno da russa Maria Sharapova às quadras após suspensão por doping. O outro torneio desta semana será disputado em Istambul e terá a ucraniana Elina Svitolina como a cabeça de chave número 1.Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:1.ª - Serena Williams (EUA) - 7.010 pontos2.ª - Angelique Kerber (ALE) - 6.9253.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.0204.ª - Dominika Cibulkova (ESQ) - 5.0655.ª - Simona Halep (ROM) - 5.0216.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 4.6917.ª - Johanna Konta (GBR) - 4.3308.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 4.2059.ª - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 4.02510.ª - Madison Keys (EUA) - 3.85711.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.85012.ª - Venus Williams (EUA) - 3.81113.ª - Elina Svitolina (UCR) - 3.74014.ª - Elena Vesnina (RUS) - 2.92515.ª - Petra Kvitova (RCH) - 2.90016.ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) - 2.47517.ª - Barbora Strycova (RCH) - 2.13018.ª - Samantha Stosur (AUS) - 2.12019.ª - Kristina Mladenovic (FRA) - 2.08020.ª - Kiki Bertens (HOL) - 1.988146.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 390195.ª - Teliana Pereira (BRA) - 263