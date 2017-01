Recuperada de lesão, Bia Haddad Maia define calendário e começa 2017 na Austrália

Marcius Azevedo - Agência Estado

PUBLICIDADE

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) mudou de estratégia em relação ao basquete brasileiro. Após acenar com uma força-tarefa com Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Ministério do Esporte para resolver os problemas do esporte no País, a entidade convidou os principais dirigentes da modalidade para uma reunião no dia 3 de fevereiro, na Suíça.Foram convidados o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Carlos Nunes, os dois candidatos à eleição da CBB em março, Amarildo Rosa e Guy Peixoto, Gerasime Bozikis, antecessor de Carlos Nunes, além de João Fernando Rossi e Kouros Monadjemi, presidente e vice da Liga Nacional de Basquete (LNB), respectivamente.A Fiba incluiu no processo pela primeira vez os dirigentes da LNB, responsáveis pela organização do Novo Basquete Brasil (NBB). Recentemente, Kouros esteve reunido com os membros da Fiba, no México. A ausência da LNB, que é considerada um exemplo de administração, na discussão sempre foi bastante questionada.O presidente da CBB, Carlos Nunes, confirmou ao Estado de S. Paulo que vai participar da reunião e que a Fiba vai arcar com os custos de hospedagem. As passagens aéreas serão pagas pelos dirigentes. "Pedi inclusive para participar de uma reunião amanhã (sexta-feira), mas agora teremos o encontro no dia 3", afirmou o dirigente.A reunião, segundo o ofício enviado aos dirigentes, é para tentar salvar o basquete brasileiro. A CBB foi suspensa em novembro do ano passado pela Fiba por falhar em diversos aspectos em sua administração. A punição termina no próximo sábado, 28 de janeiro, seis antes do encontro.Paulinho Villas Boas, que já trabalhou no COB e no Comitê Organizador dos Jogos do Rio-2016, também foi convidado, assim como Horácio Muratore e Alberto Garcia, presidente e secretário-geral da Fiba Américas, respectivamente. Nomeado interventor da CBB, o espanhol Jose Luiz Saez estará presente, assim como o secretário-geral da Fiba, Patrick Baumann.Antes da reunião decisiva para o basquete brasileiro, o Conselho Executivo da Fiba irá se reunir nesta sexta-feira (27). Com o encontro agendado para o dia 3 de fevereiro, o futuro do Brasil não deve ser discutido.