Rogério Dutra Silva é convidado e se torna 3º brasileiro garantido no Rio Open

Lucio Flávio Cruz - Grupo Folha

Depois de 23 dias de preparação e um jogo-treino, o Londrina estreia oficialmente na temporada nesta quarta-feira (25) em Florianópolis. Em um ano com calendário cheio, o Tubarão começa a sua caminhada na Copa da Primeira Liga diante do Figueirense, às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli.Com um elenco reformulado – saíram 19 atletas após a Série B de 2016 e chegaram seis reforços – o clube quer utilizar a competição como forma de dar ritmo aos jogadores e também para aumentar a visibilidade da sua marca no cenário nacional. Com a disputa também do Paranaense e da Copa do Brasil de forma simultânea, a prioridade será para o Estadual."O foco inicial é a classificação na Copa do Brasil e, principalmente, o Paranaense pelo retrospecto que construímos a partir de 2013. Claro que é interessante buscarmos uma classificação na Primeira Liga, até pelo lado financeiro e a visibilidade do clube", apontou o técnico Claudio Tencati. "Por isso, não vamos poupar ninguém e vamos com o time titular para esta estreia", completou.O LEC está no Grupo D, ao lado do Figueirense, Avaí e Paraná Clube. Após jogos em turno único, os dois melhores avançam para a segunda fase. A Primeira Liga, que está na sua segunda edição, terá ao todo 16 participantes.O time que iniciou o amistoso contra o Linense – vitória de 3 a 1 – será repetido para a estreia. As novidades em relação ao ano passado são o goleiro Alan, que era o reserva de Marcelo, o lateral-esquerdo Ayrton e o meia Fabinho, que foram contratados para esta temporada, e o atacante prata da casa, Wellisson, que não jogou no segundo semestre de 2016, em razão de uma lesão no joelho.Depois de fazer uma grande campanha no Brasileiro, o torcedor vive a expectativa do time manter o desempenho neste início de ano. Ao mesmo tempo, a contratação de jogadores pouco conhecidos deixa a torcida apreensiva. "Ser um time vencedor. Esta tem que ser a cara do Londrina em 2017", afirmou Tencati.O técnico do Figueirense, Marquinhos Santos, já poderá contar com alguns reforços no confronto de hoje. Casos do goleiro Luís Carlos, do lateral Eldinho, do zagueiro Dirceu, dos volantes Juliano e Hélder e do atacante Bill. No total, o time catarinense trouxe 11 novos jogadores para esta temporada.