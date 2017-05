Rogério Dutra Silva vence tenista italiano na estreia e avança em Istambul

Agência Estado

A Ponte Preta pode ter problemas muito maiores do que a derrota por 3 a 0 para o Corinthians no último domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), no primeiro jogo final do Campeonato Paulista. De acordo com o árbitro Raphael Claus, um grupo de torcedores atirou chinelos, relógios de pulso, tesoura e um isqueiro em direção ao meia corintiano Jadson na comemoração do segundo gol corintiano.Tudo foi relatado em súmula e pode terminar no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) com perda de mandos de campo e multa. Na comemoração do segundo gol do Corinthians, Jadson "provocou" a torcida no setor de geral, abrindo os braços e sinalizando com o dedo indicador na boca, pedindo silêncio.O árbitro não viu maldade no lance e por isso não amarelou o jogador do Corinthians e sequer o citou na súmula. Mas o lance incitou os pontepretanos, que correram para o alambrado e reagiram de forma imediata.Agora o clube tem que aguardar ser citado no Tribunal de Justiça Desportiva para formular a sua defesa. De acordo com o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), quando o lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do jogo, a entidade (clube) poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a 10 partidas, além da multa de R$ 100,00 a R$ 100.000,00.