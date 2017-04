Serena Williams surpreende e indica gravidez de cinco meses

Agência Estado

Depois de ser superada pela Ferrari de Sebastian Vettel no GP do Bahrein do último domingo, a Mercedes foi mais veloz que a equipe italiana pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira. No segundo teste coletivo da Fórmula 1 no circuito do Sakhir, Valtteri Bottas foi o mais veloz, ao registrar o tempo de 1min31s280.A marca foi superior à de Lewis Hamilton na última terça-feira, quando o inglês terminou o dia como o mais rápido ao completar sua melhor volta em 1min31s358. De quebra, Bottas também foi o piloto que percorreu a maior distância do dia, ao completar 143 voltas.Com a superioridade do finlandês nesta terça, a Mercedes deixa o Bahrein com uma espécie de prêmio de consolação. Se foi batida pela Ferrari de Vettel quando mais importava, deixou para trás a equipe italiana nos dois dias de testes. Na terça, o reserva Antonio Giovinazzi foi superado por Hamilon, e nesta quarta foi justamente Vettel que teve que se contentar com o segundo melhor tempo, ao cravar 1min31s574.Depois de realizar na terça um trabalho concentrado no desenvolvimento dos pneus da Pirelli para a temporada 2018 da Fórmula 1, Vettel voltou a focar em sua Ferrari, mas enfrentou problemas. Antes do almoço, rodou apenas oito voltas graças a um defeito mecânico. À tarde, novas falhas no carro incomodaram o alemão, que mesmo assim percorreu 64 voltas e registrou uma boa marca.O líder da temporada foi um dos três pilotos a andar abaixo da casa dos 1min32s. Além dele e de Bottas, somente Carlos Sainz conseguiu o feito nesta quarta-feira. O piloto espanhol percorreu 68 voltas com a sua Force India e terminou na terceira posição do dia, com 1min31s884.Quem também teve motivos para comemorar foi a McLaren. Após perder todo o período matutino das atividades de terça por causa de problemas no motor da Honda e rodar somente 17 voltas com o britânico Oliver Turvey, nesta quarta Stoffel Vandoorne permaneceu na pista por 81 voltas e ainda foi premiado com o quarto lugar, com o tempo de 1min32s108.A maior parte das equipes aproveitou o dia de testes para dar rodagem a seus pilotos de teste, e entre eles, destaque para o inglês Gary Paffett, da Williams. Apenas oitavo colocado do dia, com o tempo de 1min32s253, ele foi o segundo que mais permaneceu na pista nesta quarta, com 126 voltas.Com os testes no Bahrein encerrados, os pilotos se preparam para a próxima etapa da Fórmula 1, que está agendada para 30 de abril, quando vai ser disputado o GP da Rússia. Vettel lidera o Mundial de Pilotos, com 68 pontos, seguido por Hamilton, com 61, e Bottas, com 38.