Tabela da Copa Banco do Brasil de Vôlei já está definida

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

PUBLICIDADE

A Copa Banco do Brasil masculina de vôlei 2017 já tem tabela definida. Vai ser disputada por 7 times, os sete primeiros na tabela de classificação do turno da Superliga. A competição terá início no dia 10 de janeiro (terça feira), com dois jogos, e um terceiro será realizado no dia seguinte. Sada Cruzeiro (MG), Sesi-SP, Montes Claros Vôlei (MG), Funvic Taubaté (SP), Vôlei Brasil Kirin (SP), JF Vôlei (MG) e Lebes/Gedore/Canoas (RS) estarão na disputa pelo título. A disputa feminina será nos dias 27 e 28.O primeiro jogo será entre Sesi-SP e JF Vôlei, será na terça (10), às 19h, na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP). Depois, às 20h, será o duelo entre Montes Claros Vôlei e Funvic Taubaté, no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros (MG). No dia 11, Sada Cruzeiro e Lebes/Gedore/Canoas disputarão uma vaga na semifinal às 20h, no Riacho, em Contagem (MG). As partidas acontecem nas casas dos mais bem classificados na Superliga.O Vôlei Brasil Kirin será sede da fase final, que vai contar com três jogos disputados no ginásio Taquaral, em Campinas (SP). Por ser sede, a equipe entra na disputa já nas semifinais, que irão acontecer no dia 19 de janeiro. Todos os jogos serão transmitidos pelo canal pago SporTV.O Sada Cruzeiro Vôlei é o atual campeão da Copa Banco do Brasil. A equipe dirigida pelo argentino Marcelo Mendez também venceu a última edição da Superliga masculina e do Campeonato Mundial de Clubes.Entre os homens, seis equipes disputarão a etapa preliminar da Copa do Brasil. Serão confrontos entre o primeiro e o sexto colocados da Superliga (segundo contra quinto e assim respectivamente). O mandante será sempre o time de melhor campanha.Terça feira (10)Sesi-SP x JF Vôlei (MG), às 19h, na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP)Montes Claros Vôlei (MG) x Funvic Taubaté (SP), às 20h, no Tancredo Neves, em Montes Claros (MG)Quarta feira, 11Sada Cruzeiro Vôlei (MG) x Lebes/Gedore/Canoas (RS), às 20h, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG)Quinta feira, 19Jogo 4 - Equipe sede x Equipe 4, às 19h, no ginásio Taquaral, em Campinas (SP)Jogo 5 - Equipe 2 x Equipe 3, às 21h30, no ginásio Taquaral, em Campinas (SP)Sábado, 21 - Vencedor do jogo 4 x Vencedor do jogo 5, às 16h30, no ginásio Taquaral, em Campinas (SP)