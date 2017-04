De ovos veganos a coelho de crochê: londrinenses aproveitam a Páscoa para empreender

Dê sua nota: Média: 0 votos

Tempo de preparo 0 h 0 min Rendimento Rende

1 porções Preparo elaborado

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo;

2 colheres de sopa de manteiga;

1 colher de sopa de açúcar;

2 colheres de sopa de farinha de trigo;

2 ovos;

2 gemas de ovo;

Chocolate em pó para polvilhar;

12 forminhas para empadas médias de silicone ou de alumínio untadas com margarina e polvilhadas com chocolate em pó.

Modo de preparo

1) Pré-aqueça a fritadeira. Programe a temperatura para 200;

2) Bata os ovos e as gemas com açúcar até ficar bem claro;

3) Junte o chocolate derretido e a farinha de trigo;

4) Encha 2/3 de cada forminha de silicone ou alumínio com a massa;

5) Coloque seis forminhas na cesta do aparelho;

6) Programe o timer para 7 minutos para as forminhas de silicone e 8 a 10 para as de alumínio.

Na metade do tempo, verifique os bolinhos para ver se estão crescendo e se a superfície já está assada;

7) O petit gateu não deve ficar totalmente assado para que o chocolate do meio fique derretido.

Retire as forminhas, coloque as outras 6 e repita o procedimento;

8) Desenforme ainda quente com a ajuda de uma faca e coloque diretamente em um prato fundo.

Sirva acompanhado de sorvete de creme e calda de chocolate