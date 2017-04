Descubra cinco novas receitas para você economizar na Sexta-feira Santa

Ingredientes

12 tomates italiano bem vermelhos e maduros;

1 cebola;

2 dentes de alho;

6 filés de tilápia;

500 gramas de camarão pequeno e limpo;

salsa (ou salsinha) a gosto;

fubá o quanto baste.

Modo de preparo

Melchior Neto/Divulgação

1) Tempere os filés de peixe com sal e pimenta do reino à gosto e polvilhe com fubá;2) Grelhe os filés em uma frigideira com um fio de azeite e reserve em um refratário;3) Para o molho, lave os tomates, faça um corte pequeno em cruz na parte lisa da ponta do tomate. Isso facilita a retirada da pele;4) Ferva 2 litros de água e coloque lá os tomates por 5 minutos;5) Tire do fogo e, debaixo da torneira aberta com água corrente, retire a pele e as sementes;6) Pique os tomates e reserve;7) Em uma panela refogue a cebola picada e o alho, junte os tomates e em seguida meio copo de água, deixe cozinhar por 5 minutos;8) Coloque o camarão, sal e pimenta a gosto. Deixe mais 2 minutos no fogo;9) Coloque o molho em cima dos filés no refratário e finalize com salsa picada.