Aprenda a fazer uma salada de grão de bico leve e refrescante

Ingredientes

Para a crosta

2 xícaras de oleaginosas a gosto (nessa receita foi usada uma mistura de amêndoas, nozes e castanha de caju);

20 tâmaras sem caroço.



Para a cobertura

3 xícaras de morangos (nessa receita foi usada 1 1/2 bandeja);

1 litro de leite de coco;

1/2 xícara de óleo de coco derretido;

1/2 xícara de açúcar cristal (ou demerara).

Modo de preparo

Reprodução/Tempero Alternativo

1) Comece preparando a crosta colocando as tâmaras de molho em água morna por cerca de 15 minutos;2) Coloque as oleaginosas em um processador e triture bem até obter pedaços pequenos. Se necessário, desligue o processador de vez em quando e raspe a lateral com uma colher;3) Escorra a água das tâmaras e coloque no processador junto com as oleaginosas. Triture bem até obter uma farofa grossa e pegajosa;4) Transfira a mistura para uma fôrma (usei uma de 23 cm de diâmetro com fundo falso). Cubra todo o fundo e um pouco das laterais pressionando a mistura com as pontas dos dedos. Certifique-se que esteja bem vedado a lateral com a crosta para não escorrer a cobertura, caso esteja usando uma fôrma com fundo falso;5) Reserve a crosta e prepare a cobertura. Em um liquidificador adicione todos os ingredientes. Bata bem até ficar homogêneo;6) Transfira a mistura para a fôrma e leve ao congelador por no mínimo 4 horas, ou até congelar por inteiro;7) Retire do congelador pelo menos 10 minutos antes de servir. Conserve no freezer.