Descubra como fazer uma barrinha de cereal caseira super nutritiva

Ingredientes

2 unidades grandes de batata doce = 500g aprox.;

1 colher de chá de páprica doce (opcional);

2 colheres de sopa de óleo vegetal;

1 colher de chá de sal.

Modo de preparo

Reprodução/Tempero Alternativo

Reprodução/Tempero Alternativo

1) Lave bem as batatas esfregando a casca com uma esponja. Seque-as com um pano;2) Com uma faca bem afiada corte as batatas em fatias bem finas e uniformes;3) Em uma tigela, adicione as fatias e os demais ingredientes. Misture bem até todas ficarem cobertas pelo óleo e pelos temperos;4) Forre duas assadeiras com papel manteiga e distribua as fatias lado a lado, sem sobrepor;5) Leve ao forno preaquecido a 140ºC por cerca de 30 minutos;6) Retire do forno e vire todas as fatias com ajuda de um garfo para assar do outro lado. Retorne ao forno por mais 30 minutos;7) Retire do forno novamente e vire as fatias. Retire aquelas que já estão douradas e crocantes, ou quase crocantes, e deixe esfriarem. Não se preocupe se algumas estiverem um pouquinho macias e úmidas no meio, ao esfriarem irão ficar sequinhas e crocantes;8) Retorne as demais ao forno por mais 10 minutos. Nesse meio tempo fique de olho para não deixar queimar. Vá tirando aos poucos as fatias que já estão no ponto;9) Deixe esfriar e consuma no mesmo dia do preparo, enquanto estão crocantes. Ou guarde num recipiente bem fechado. No dia seguinte irão perder um pouco da crocância.