Saiba como preparar uma abobrinha grelhada pra lá de especial

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

Uma loja de festas localizada no centro de Londrina está com as inscrições abertas para dois cursos de ovos de Páscoa gourmet. O primeiro - Curso de Ovo de Colher - será no dia 10 de fevereiro (sexta-feira), às 13h30, com o professor Eduardo Culpi.Faz parte do programa os seguintes tópicos: ovo cremoso de limão e merengue (versão saborosa da torta de limão em formato de ovo), ovo churros (com brigadeiro cremoso, canela, baunilha e doce de leite) e ovo mousse Romeu e Julieta (mousse de queijo e calda de goiabada). A taxa de inscrição é gratuita mediante a compra de um produto escolhido pelo estabelecimento.Já no dia 14 de fevereiro (terça-feira), às 13h30, o local promove o Curso de Ovos de Páscoa Recheados com Licor, com a chef Fran Tomeleri. Neste dia os alunos irão aprender a fazer dois sabores de ovos de colher: brigadeiro gourmet de caramelo com licor de chocolate e brigadeiro de leite em pó com creme Ferrero recheado com sabor de gianduia.A oficina também inclui o ensino de técnica mais prática de temperagem do chocolate e a técnica de recheio de ovo com licor. A taxa de inscrição para esse curso é de R$100,00.Mais informações pelo telefone (43) 3322-2771 ou no local (Atacado das Festas - R. Fernando de Noronha, 319, próximo ao Sesc).