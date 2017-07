Aprenda a fazer um bolo de fubá com coco

Ingredientes

125 g de bacon defumado bem picadinho;

2 colheres de chá de xarope de maple (ou xarope de glicose/mel);

150 g de manteiga sem sal;

250 g de açúcar mascavo;

75 g de cacau em pó;

150 g de farinha de trigo;

1 colher de chá de bicarbonato de sódio;

4 ovos grandes batidos;

150 g de chocolate meio amargo picado.

Modo de preparo

Reprodução/Pinterest

1) Preaquecer o forno a 190˚C. Untar e enfarinhar uma assadeira de 30 x 20 x 15cm ou uma redonda de 25cm;2) Aquecer o bacon numa frigideira até que solte a gordura e fique crocante. Acrescentar o xarope de maple, misturar e reservar;3) Derreter a manteiga numa panela em fogo bem baixinho. Adicionar o açúcar e mexer;4) Tirar a panela do fogo e acrescentar o cacau em pó, a farinha, o bicarbonato e os ovos batidos. Misturar;5) Colocar os pedaços de chocolate meio amargo e a mistura do bacon com o maple (se precisar, dê uma quebradinha no bacon com as mãos);6) Mexer delicadamente, somente para a mistura ficar homogênea, e despejar na assadeira. Assar por 20 a 25 minutos (cuidado para não passar do tempo, o miolo deve ficar cremoso).