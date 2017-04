Aprenda a fazer um hamburgão de forno super fácil e saboroso

Ingredientes

Bolinho

1 xícara de arroz arbóreo;

Sal a gosto;

1 cebola média picada;

1 colher de sopa de azeite;

¼ de xícara de alho poró;

¼ de xícara de salsão;

¼ de xícara de vinho branco;

Caldo de legumes (receita abaixo);

40g de parmesão ralado;

50g de salmão;

50g de catupiry;



Caldo de legumes

½ cenoura;

1 cebola;

½ talo de salsão;

½ talo de alho poró;

2L de água.



Chutney de manga

100g de manga;

1 xícara de água;

10g de açúcar mascavo;

1 galho de hortelã.

Modo de preparo

Divulgação

1) Doure a cebola no azeite, acrescente o alho, o salsão e o arroz;2) Coloque o vinho e deixe refogar para reduzir o álcool por aproximadamente 1 minuto;3) Acrescente o caldo de legumes e deixe cozinhar o arroz até amolecer. Retire do fogo e acrescente o parmesão, misture e reserve até esfriar;4) Separe o arroz em bolinhas e recheie com salmão grelhado desfiado e catupiry, enrole os bolinhos, empane com farinha de rosca e frite.1) Cozinhe os ingredientes em fogo médio por 20 minutos, após esse tempo coe e use o caldo.1) Descasque e pique a manga em cubinhos e em uma panela misture a manga com a água e o açúcar;2) Sem parar de mexer, cozinhe em fogo baixo até que a água seque. Retire do fogo e acrescente a hortelã picada. Sirva frio.