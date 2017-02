Aprenda a preparar um bolo mágico de chocolate

Ingredientes

Gelatina de Framboesa

400 ml de água morna;

600 ml de água gelada;

3 pacotes ou 90 gramas de gelatina de framboesa ou outro sabor;

Framboesas a gosto.



Gelatina de Baunilha

1 e 1/2 xícara de creme de leite;

1 lata ou 395 gramas de leite condensado;

5 colheres de sopa de água morna;

1 colher de sopa de gelatina em pó incolor e sem sabor;

1 colher de sopa de extrato de baunilha.

Modo de preparo

Reprodução/ICKFD/Paulo Cuenca

1) Amorne 400 ml de água em uma chaleira e em seguida acrescente a gelatina em pó. Dissolva bem e depois junte os 600 ml de água gelada;2) Derrame um pouco de gelatina no fundo de uma forma de 10 x 25 cm e 9 cm de altura (até preencher o fundo, apenas). Leve ao congelador por 10 minutos para firmar;3) Retire do congelador e arrume as framboesas ao longo de toda a superfície da gelatina, pressionando levemente. Depois, cubra com mais um pouco de gelatina e leve ao congelador novamente por 10 minutos;4) Bata o creme de leite com o leite condensado;5) Enquanto isso, aqueça as 5 colheres de sopa de água - depois, junte a gelatina em pó e o extrato de baunilha. Misture bem;6) Junte a gelatina dissolvida no creme de leite condensado e bata para incorporar;7) Despeje todo o creme sobre a primeira camada de gelatina e leve ao congelador por 20 minutos;8) Assim que o creme firmar, retire do congelador e cubra a superfície com mais framboesas;9) Complete com o restante da gelatina de framboesa e volte ao congelador por 10 minutos;10)Transfira a gelatina para a geladeira e espere pelo menos 4 horas para servir.1) Não esqueça a gelatina no congelador! Se congelar, a sobremesa não vai ficar boa;2) Na hora de desenformar, esquente o fundo da forma por alguns segundos na boca do fogão e vire a gelatina em um prato.