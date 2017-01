Bolinho de chuva sem ovos e leite; confira o vídeo!

Dê sua nota: Média: 0 votos

Ingredientes

250g de farinha de trigo;

100g de manteiga;

1 ovo;

1 colher (chá) de água;

Sal a gosto;

½ xícara (chá) de leite;

½ xícara (chá) de creme de leite (com soro);

2 ovos;

100 g de bacon em cubinhos (frito);

100 g de queijo gruyère;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

1) Em uma tigela, adicione todos os ingredientes da massa: farinha de trigo, manteiga, ovo, água e sal e misture bem com as mãos até obter uma massa homogênea. Modele uma bola;

2) Embrulhe a massa em plástico filme e leve à geladeira por 10 minutos;

3) Numa superfície lisa e enfarinhada, abra a massa com o auxílio de um rolo;

4) Em seguida, em uma forma de 20 cm de diâmetro, forre o fundo e as laterais da forma com a massa e leve para pré-assar em forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 10 minutos;

5) Numa tigela, junte os ovos, o leite e o creme de leite e bata com um fuê (batedor de arame) até ficar homogêneo;

6) Tempere com sal e pimenta a gosto;

7) Cubra a massa com o bacon, queijo gruyère ralado, e o creme de ovos, separadamente, seguindo esta ordem;

8) Leve ao forno para assar por 30 minutos ou até que a superfície fique dourada.





Fonte da receita: Receitas de Minuto