Descubra como fazer rosquinhas de leite condensado super coloridas

Ingredientes

Massa

1 xícara (chá) de farinha;

1 xícara (chá) de açúcar;

1/4 xícara (chá) + 1 colher (sopa) de cacau em pó;

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio;

1 ovo;

1/2 xícara (chá) de leite de manteiga;

1/2 xícara (chá) de óleo;

1 colher (chá) de extrato de baunilha;

3 colheres (sopa) de café líquido bem forte;

1/4 xícara (chá) de água fervente.



Recheio e cobertura

1 lata (395g) de leite condensado;

1 caixinha (200g) de creme de leite uht;

1 colher (sopa) de leite em pó;

10 colheres (sopa) de coco ralado sem açúcar;

1 colher (sopa) de manteiga com sal;

400g de chocolate meio amargo.

Modo de preparo

Reprodução/ICKFD

1) Ligue seu forno em 180˚C;2) Em uma tigela, bata o ovo com o óleo até obter uma mistura uniforme. Adicione o açúcar, a baunilha e o leite de manteiga, e misture bem;3) Em outra tigela, reúna a água, o café e o cacau em pó. Misture e garanta que não tenha pelotinhas de cacau;4) Adicione a mistura de cacau ao ovo com óleo. Em seguida, peneire por cima a farinha e o bicarbonato. Misture tudo com uma espátula, cuidadosamente e sem trabalhar muito para não desenvolver o glúten, ou a massa pode solar;5) Divida a massa entre as forminhas, preenchendo somente até 2/3 de cada uma, e asse no forno pré-aquecido por 18 minutos, ou até que um palito inserido no centro de cada um saia limpo. Espere esfriar antes de decorar.1) Para fazer o beijinho, leve todos os ingredientes em uma panela - menos o chocolate - para cozinhar em fogo baixo para médio;2) Mexa sem parar até chegar ao ponto de enrolar, e então cozinhe por mais 3 minutos, misturando sempre. Transfira para um prato e deixe esfriar completamente. Depois, coloque em um saco de confeitar com um bico redondo simples;3) Abra o cone para rechear em cada cupcake. Preencha com o beijinho, mas sem tampar novamente. É só preencher e continuar até virar a cobertura em si, então arremate com uma voltinha simples formando um domo. Faça isso em todos e leve para a geladeira enquanto prepara o chocolate;4) Tempere o chocolate para banhar os cupcakes. Se não souber como, veja o vídeo abaixo;5) Coloque o chocolate temperado em uma tigela ligeiramente funda e mergulhe cada cobertura, até chegar à massa;6) Retire o excesso de chocolate girando o cupcake e batendo de leve com o dedo, com muito cuidado. Antes do chocolate secar, polvilhe coco ralado por cima e deixe endurecer na geladeira antes de servir!Vídeo sobre como temperar o chocolate: