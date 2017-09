Descubra como preparar um macarrão de panela de pressão pra lá de cremoso

Dê sua nota: Média: 0 votos

Preparo elaborado

Ingredientes

Base da torta

300 gramas de cookies Negresco;

120 gramas de manteiga sem sal.



Recheio

700 gramas de chocolate branco com negresco;

2 caixas de creme de leite.



Finalização

350 gramas de chantilly;

1 + 1/2 colher de sopa de açúcar refinado;

Cookies de Negresco a gosto.

Modo de preparo

Base da torta

1) Processe os cookies de Negresco até ficarem bem fininhos (textura de areia);

2) Derreta a manteiga e, com o processador ligado, adicione aos poucos;

3) Arrume a massa em uma forma de fundo falso de 21 cm;



Dica: Depois de espalhar a massa, comece a arrumar a borda da sua torta com as mãos pressionando bem. Só depois, com o que sobrar, você faz o fundo da torta. Reserve.



Recheio

1) Pique 600 gramas do chocolate e coloque para derreter em banho maria junto com o creme de leite até virar um ganache;

2) Coloque metade do ganache na base da torta;

3) Pique o resto do chocolate branco com Negresco e coloque por cima do ganache para dar crocância;

4) Despeje a outra metade do ganache na torta e leve para geladeira.



Finalização

1) Bata o chantilly com o açúcar refinado até a mistura ficar bem cremosa;

2) Tire a torta da geladeira, desenforme com cuidado e coloque no prato que irá servir;

3) Espalhe o creme por cima de toda a torta e finalize com cookies de Negresco picados.

Aproveite!