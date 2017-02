Espaguete de abobrinha ao molho de alho e ervas

Dê sua nota: Média: 0 votos

Tempo de preparo 1 h 40 min Rendimento Rende

3 porções Preparo elaborado

Ingredientes

1/2 berinjela média, com casca, cortada em cubos de cerca de 2cm (250g);

Sal a gosto;

1 cebola grande cortada em cubos (120g);

1/2 pimentão vermelho médio, sem sementes, cortado em cubos de cerca de 2cm (70g);

1/2 pimentão amarelo médio, sem sementes, cortado em cubos de cerca de 2cm (70g);

1 lata de filé de atum em azeite;

Orégano a gosto;

3 colheres (sopa) de passas (60g).

Modo de preparo

1) Distribua a berinjela numa peneira ou escorredor e salpique sal. Deixe descansado por cerca de 1 hora;

2) Num refratário, distribua a berinjela, a cebola e os pimentões. Regue com o azeite do filé de atum. Tempere com o orégano;

3) Cubra o refratário com papel alumínio e leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Retire do forno e misture os ingredientes;

4) Acrescente as passas e o filé de atum. Tempere com sal se necessário;

5) Retorne ao forno (sem papel alumínio) por mais 5 minutos;

6) Sirva em seguida sobre arroz, polenta ou couscous marroquino.



#Dicas

A berinjela pode conter sucos amargos que são extraídos com mais facilidade antes do cozimento, portanto deixamos na peneira polvilhada com sal "descansando" por cerca de 1 hora, para eliminar o amargo.

Fonte da receita: Cozinha Experimental Gomes da Costa