Hambúrguer caseiro com molho especial de alho; aprenda!

Tempo de preparo 0 h 30 min Rendimento Rende

8 porções Preparo fácil

Ingredientes

600g de cupim moído;

400g de costela;

1 pacote de creme de cebola;

8 fatias grossas de queijo muçarela;

2 cabeças de alho;

2 colheres (sopa) de azeite de oliva;

8 pães para hambúrguer com gergelim;

1 xícaras de maionese;

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal;

2 cebolas médias cortada em rodelas;

2 colheres (sopa) de açúcar;

8 folhas de alface;

3 tomates cortados em rodelas.

Modo de preparo

1) Pre-aqueça o forno a 200 graus;

2) Disponha o alho em uma assadeira, regue-o com azeite de oliva e leve ao forno por 30 minutos, ou até que o alho esteja bem macio;

3) Retire o alho do forno, espere esfriar e retire a casca. Transfira para uma tigela e misture com a maionese;

4) Em uma tigela, misture as carnes e o creme de cebola, cubra e deixe descansar por 10 minutos na geladeira. Logo depois, faça os hambúrgueres no formato desejado;

5) Com uma colher de manteiga refogue a cebola, logo depois acrescente o açúcar e caramelize em fogo baixo ou até que fique macia;

6) Em uma frigideira, frite os hambúrgueres com o restante da manteiga, por 5 minutos de cada lado. Retire do fogo, coloque 1 fatia de muçarela sobre cada hambúrguer, tampe a frigideira e reserve;

7) Corte os pães ao meio, passe 1 colher (sopa) de maionese com alho em cada parte deles, acomode o hambúrguer reservado, a cebola caramelizada, a alface e 2 fatias de tomate;

8) Feche os sanduíches e sirva em seguida.

Fonte da receita: Recepedia